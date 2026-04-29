Thể thao

IFAB thông qua quy định mới, World Cup 2026 tăng án phạt

Hoàng Hiệp

(NLĐO) - FIFA và IFAB đang xúc tiến các biện pháp siết chặt kỷ luật trước thềm World Cup 2026.

Dùng áo che miệng trong lúc nói chuyện

Tâm điểm của động thái này xuất phát từ vụ việc gây nhiều tranh cãi liên quan đến Vinicius Junior và Gianluca Prestianni. Trong trận lượt đi vòng play-off Champions League giữa Real Madrid và Benfica giữa tháng 2 vừa qua, tiền đạo người Argentina đã dùng áo che miệng trong lúc nói chuyện với cầu thủ của "Los Blancos".

IFAB thông qua quy định mới, World Cup 2026 tăng án phạt - Ảnh 1.

Gianluca Prestianni (áo đỏ) che miệng khi tranh cãi với Vinicius Junior trong trận play-off lượt đi hồi tháng 2 (Ảnh: AS)

Cuộc đọ sức sau đó bị gián đoạn khoảng 10 phút vì Vinicius cho rằng anh bị phân biệt chủng tộc. Tuần trước, Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) đã cấm Prestianni thi đấu 6 trận do hành vi trên, trong đó có 3 trận được hoãn thi hành trong thời hạn 2 năm.

Mới đây, Hội đồng Hiệp hội Bóng đá Quốc tế (IFAB) nhất trí thông qua quy định tăng mức xử phạt đối với các hành động tương tự. Cụ thể, bất kỳ cầu thủ nào che miệng khi tranh cãi với đối thủ tại World Cup 2026, đặc biệt nếu có dấu hiệu vi phạm đạo đức hoặc phân biệt đối xử, có thể phải nhận thẻ đỏ và bị đuổi khỏi sân ngay lập tức.

Trước đó, tại cuộc họp thường niên của IFAB tháng 2 vừa qua, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đã đề xuất ý tưởng áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với hành vi cầu thủ che miệng ngay sau khi sự việc giữa Vinicius và Prestianni xảy ra. Chủ tịch FIFA Gianni Infantino khẳng định trọng tài "nên rút thẻ đỏ nếu cầu thủ che miệng trong khi tranh cãi với đối phương".

Xử lý các phản ứng tiêu cực trên sân mạnh tay hơn

Ngoài ra, FIFA cũng hướng đến việc xử lý các phản ứng tiêu cực trên sân mạnh tay hơn, bao gồm việc cầu thủ tự ý rời sân để phản đối quyết định của trọng tài. Ở chung kết CAN Cup 2026 hồi tháng 1, một số cầu thủ Senegal đã rời sân sau khi chủ nhà Morocco được hưởng quả phạt đền ở những phút bù giờ cuối cùng.

IFAB thông qua quy định mới, World Cup 2026 tăng án phạt - Ảnh 2.

Ban huấn luyện đội tuyển Senegal kêu gọi các cầu thủ rời sân ở trận chung kết CAN Cup gặp Morocco vừa qua (Ảnh: AP)

Hành động của thầy trò HLV Pape Thiaw đã làm trận đấu bị trì hoãn 17 phút. Senegal sau đó đã giành chức vô địch nhờ việc Brahim Diaz đá hỏng phạt đền và Pape Gueye lập công trong hiệp phụ thứ nhất. 

Tuy nhiên, đến tháng 3, hội đồng phúc thẩm của Liên đoàn Bóng đá châu Phi (CAF) đã đảo ngược kết quả và trao cúp cho Morocco. Hiện tại, Senegal vẫn đang kháng cáo tại Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS).

Theo công bố của IFAB, các cầu thủ bỏ trận để phản đối trọng tài, và các quan chức xúi giục cầu thủ rời sân, đều sẽ bị truất quyền thi đấu ngay lập tức. "Về nguyên tắc, đội nào khiến trận đấu bị gián đoạn sẽ bị xử thua" - cơ quan này nhấn mạnh.

Sau khi được IFAB phê duyệt, các quy định mới sẽ được áp dụng ngay lập tức cho World Cup 2026 khởi tranh vào tháng 6 tới thay vì được thử nghiệm ở các cấp độ thấp hơn. 

Dù vậy, IFAB chưa bắt buộc phải áp dụng các quy định này một cách rộng rãi. Ở những giải đấu khác, ban tổ chức có quyền áp dụng hoặc không tùy theo tình hình thực tế.


quy định mới phân biệt đối xử World Cup 2026 phân biệt chủng tộc IFAB FIFA
