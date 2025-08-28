HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Bàn tay bé trai xuất hiện dấu hiệu lạ sau lần nghịch cát

D.Thu

(NLĐO) - Bé trai 4 tuổi được người nhà đưa đến bệnh viện thăm khám khi xuất hiện những vết ngoằn nghèo trong lòng bàn tay.

Vài ngày sau khi nghịch cát, lòng bàn tay bé trai 4 tuổi (ở Phú Thọ) bất ngờ xuất hiện những đường vết ngoằn ngoèo lạ, dù vết sứt ở kẽ ngón tay ban đầu chỉ nhỏ và tưởng chừng vô hại.

Bàn tay bé trai xuất hiện dấu hiệu lạ sau lần nghịch cát - Ảnh 1.

Bàn tay bé trai có những đường ngoằn ngoèo. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Gia đình đưa bé đến Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ), và kết quả xét nghiệm khiến họ bất ngờ thủ phạm là ấu trùng sán máng xâm nhập qua da. Theo gia đình, vài ngày trước nhập viện bé có chơi, nghịch "đống cát" và sau khi chơi về bé có sứt nhẹ kẽ ngón tay. Vết sứt nhỏ ở kẽ ngón tay tưởng chừng vô hại… nhưng chỉ vài ngày sau, những "con đường ngoằn ngoèo" kỳ lạ xuất hiện trên lòng bàn tay.

Bác sĩ cho biết ấu trùng sán máng có trong nước ngọt ô nhiễm có thể xâm nhập khi trẻ tắm hoặc nghịch nước bẩn.

Sán trưởng thành sống trong mạch máu, đẻ trứng gây viêm, tổn thương mô, ảnh hưởng đến gan, lách, ruột, bàng quang.

Triệu chứng giai đoạn cấp tính gồm sốt, nổi mẩn, ngứa, đau bụng, tiêu chảy, ho; giai đoạn mạn tính có thể dẫn đến gan to, lách to, thiếu máu, rối loạn tiêu hóa, đôi khi có máu trong phân hoặc nước tiểu. Bệnh thường diễn biến âm thầm, dễ nhầm với các bệnh tiêu hóa khác.

Bác sĩ khuyến cáo không để trẻ tắm hay nghịch nước ngọt bẩn, giữ vệ sinh nguồn nước và môi trường, đồng thời tẩy giun, tẩy sán định kỳ ở trẻ vùng có nguy cơ.

Nhiễm 5 loại giun sán vì ghiền ăn rau sống

Nhiễm 5 loại giun sán vì ghiền ăn rau sống

(NLĐO) - Ghiền món rau sống, người phụ nữ 65 tuổi bị đau đầu, sụt cân, bác sĩ phát hiện 5 loại giun sán ký sinh

Rửa rau sống thế nào để tiêu diệt trứng giun, sán?

Bạn đọc THANH HẰNG (Hà Nội) hỏi: Gia đình tôi rất thích ăn rau sống và các loại rau thơm. Trước khi ăn, tôi thường rửa sạch rồi ngâm với nước muối pha loãng. Cách làm này liệu có tiêu diệt được trứng giun, sán không?

Trẻ mấy tuổi được uống thuốc tẩy giun sán?

(NLĐO) - Bác sĩ Lê Nguyễn Thanh Nhàn, Trưởng phòng Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP HCM), giải đáp thắc mắc về việc uống thuốc tẩy giun sán ở trẻ em

