Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM chỉ định nhân sự lãnh đạo phường An Phú Đông

Ngày 31-3, ông Dương Trọng Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM, đã chủ trì lễ công bố và trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về công tác cán bộ tại phường An Phú Đông.



Ông Dương Trọng Hiếu, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM, trao quyết định cho ông Đỗ Đăng Ái. Ảnh: NGUYỄN PHAN

Theo đó, ông Dương Trọng Hiếu đã trao Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM chỉ định ông Đỗ Đăng Ái, Phó Giám đốc Sở Tài chính tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy phường An Phú Đông.

Ông Đỗ Đăng Ái, sinh năm 1972, quê quán TP Hà Nội; trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế, Cao cấp Lý luận chính trị.

Ông Dương Trọng Hiếu cùng lãnh đạo phường An Phú Đông chúc mừng ông Đỗ Đăng Ái. Ảnh: NGUYỄN PHAN

Chúc mừng nhân sự mới, ông Dương Trọng Hiếu tin tưởng ông Đỗ Đăng Ái sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm, cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy phường An Phú Đông lãnh đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ của địa phương.

Ông Dương Trọng Hiếu phát biểu giao nhiệm vụ. Ảnh: PHAN ANH

Ông Dương Trọng Hiếu đề nghị tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy phường An Phú Đông phối hợp, đồng hành cùng ông Đỗ Đăng Ái để thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất, chia sẻ, phối hợp để thực hiện tốt nhất các nhiệm vụ được giao.

Ông Đỗ Đăng Ái phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: PHAN ANH

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Đỗ Đăng Ái cam kết không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy phường An Phú Đông đoàn kết, thống nhất, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.