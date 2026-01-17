Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM: Tập trung phát triển đảng viên trong các cơ quan báo chí

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM vừa ban hành kế hoạch về Phát triển đảng viên trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM xác định công tác phát triển Đảng, công tác tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp đảng viên là nhiệm vụ then chốt và thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng, bảo đảm sự kế thừa, phát triển liên tục của Đảng, là trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Việc kết nạp đảng viên phải gắn với việc giáo dục, rèn luyện, quản lý, phân công nhiệm vụ đảng viên và sàng lọc, đưa những người không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, khắc phục những hạn chế, yếu kém và bảo vệ chính trị nội bộ Đảng.

Ban Thường vụ Thành ủy đề nghị Đảng ủy xã, phường, đặc khu và đảng ủy cấp trên trực tiếp cơ sở trực thuộc Thành ủy xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên cho cả nhiệm kỳ và hằng năm; giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên cho các tổ chức đảng trực thuộc phù hợp, bảo đảm tỉ lệ kết nạp đảng viên mới hằng năm trong nhiệm kỳ 2025-2030 đạt từ 3%-4% theo Nghị quyết 21/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ I.

Ban Thường vụ Thành ủy nhấn mạnh, việc kết nạp đảng viên và công nhận đảng viên chính thức phải bảo đảm đúng tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thủ tục theo quy định.

Đảng viên mới được kết nạp phải là quần chúng ưu tú, có phẩm chất chính trị tốt, đạo đức trong sáng, được rèn luyện, thử thách trong thực tiễn, có nhận thức đúng, đầy đủ về Đảng, động cơ vào Đảng đúng đắn.

Chú trọng chất lượng, không chạy theo số lượng, bảo đảm về nguyên tắc, thực hiện đúng quy trình, thủ tục kết nạp đảng viên.

Bên cạnh đó, quan tâm phát triển đảng viên ở những nơi có tỉ lệ còn thấp so với số lượng quần chúng của cơ quan, đơn vị và ở các ngành, lĩnh vực yêu cầu phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng; tập trung đối với đội ngũ giảng viên, giáo viên, sinh viên, học sinh; đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên tại các cơ sở y tế; đội ngũ phóng viên, biên tập viên trong các cơ quan báo chí và đội ngũ công nhân, người lao động trong các loại hình doanh nghiệp, nhất là trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

Lấy kết quả phát triển đảng viên là một trong những tiêu chí để đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên hằng năm.