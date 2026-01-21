HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM cho tuyển dụng đặc cách nhà khoa học, chuyên gia giỏi

PHAN ANH

(NLĐO)- Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM thống nhất tuyển dụng đặc cách công chức, viên chức đối với hai nhóm đối tượng

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM vừa có kết luận về một số giải pháp đột phá trong tuyển dụng, bố trí, sử dụng, đãi ngộ cán bộ. Việc này nhằm cụ thể hóa Kết luận số 205-KL/TW ngày 7-11-2025 của Bộ Chính trị.

Hai nhóm đối tượng

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM thống nhất tuyển dụng đặc cách không qua thi tuyển vào làm công chức, viên chức đối với hai nhóm đối tượng.

Thứ nhất là nhà khoa học trẻ dưới 47 tuổi có học hàm phó giáo sư, giáo sư; chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành, người có trình độ chuyên môn cao trong các lĩnh vực chiến lược, trọng điểm.

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM cho tuyển dụng đặc cách nhà khoa học, chuyên gia giỏi - Ảnh 1.

Công chức, viên chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tân Nhựt, TPHCM giải quyết thủ tục hành chính cho người dân

Người thuộc nhóm này cần có giải thưởng nghiên cứu quốc gia, quốc tế hoặc công trình nghiên cứu khoa học đóng góp cho sự phát triển của ngành, đơn vị, TPHCM và đất nước. Đồng thời, họ phải có thành tích xuất sắc, vượt trội so với yêu cầu của vị trí đang đảm nhiệm.

Cụ thể như có phát minh, sáng chế, cải tiến kỹ thuật, sáng kiến nâng cao hiệu quả công tác, hiệu suất công việc hoặc giải pháp đột phá; sản phẩm khoa học, công nghệ tạo ra kết quả cụ thể, có giá trị cao, đóng góp quan trọng cho sự phát triển của ngành, lĩnh vực, cơ quan, đơn vị, thành phố, đất nước, được cấp có thẩm quyền công nhận, khen thưởng (cấp thành phố, bộ, ngành trở lên).

Thứ hai là nhà quản lý, quản trị doanh nghiệp tại các cơ quan, tổ chức, viện nghiên cứu, tập đoàn công nghệ, doanh nghiệp trong và ngoài nước. Theo đó, cá nhân thuộc nhóm đối tượng này phải có chuyên môn sâu, thành tựu nổi bật phù hợp với lĩnh vực tuyển dụng và có kinh nghiệm làm tư vấn, quản lý cao đối với các chuyên ngành đặc thù từ 5 năm trở lên.

Bên cạnh đó, TPHCM cũng thực hiện xét tuyển đối với sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc tại các cơ sở giáo dục đại học trong và ngoài nước, đạt giải cao trong các cuộc thi uy tín cấp quốc gia hoặc quốc tế.

Các đơn vị có thể ký hợp đồng lao động với các cá nhân trên để thu hút nhân lực chất lượng cao, gắn quyền lợi với kết quả công việc.

Triển khai sớm

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM giao Đảng ủy UBND thành phố lãnh đạo UBND thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện kết luận này trong quý I- 2026.

Cùng với đó, cân đối, bố trí khoảng 10% tổng quỹ tiền lương của năm (không bao gồm phụ cấp) để thực hiện chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng. Sở, ngành, địa phương được huy động thêm nguồn lực ngoài ngân sách để thu hút, trọng dụng người có tài năng theo quy định pháp luật của Nhà nước.

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM cũng yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phòng, chống tiêu cực, lạm quyền trong thu hút, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Xử lý nghiêm việc lợi dụng cơ chế đặc biệt để bố trí, sắp xếp cán bộ không đúng đối tượng, không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện vào vị trí lãnh đạo, quản lý các cấp…

