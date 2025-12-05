HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

Ban tổ chức chương trình “Miền Trung yêu thương” xin lỗi Báo Người Lao Động

Thanh Hiệp

(NLĐO) - Ban tổ chức chương trình “Miền Trung yêu thương” gửi lời xin lỗi nhiều cơ quan báo chí vì tự ý dùng logo của các báo để truyền thông.

Ngày 5-12, dư luận đã phản ứng khi phát hiện poster chương trình "Miền Trung yêu thương" sẽ diễn ra ngày 12-12 tại Nhà hát Trần Hữu Trang đã tự ý gắn logo của nhiều cơ quan báo chí, trong đó có Báo Người Lao Động, dù chưa hề được các tòa soạn chấp thuận. Việc làm này vi phạm quy định về quyền sở hữu trí tuệ và gây ảnh hưởng đến uy tín báo chí, đặt ra lo ngại về tính chuyên nghiệp và minh bạch của một chương trình thiện nguyện.

Ban tổ chức chương trình “Miền Trung yêu thương” xin lỗi Báo Người Lao Động - Ảnh 1.

Ban tổ chức chương trình “Miền Trung yêu thương” gửi lời xin lỗi nhiều cơ quan báo chí

Trước tình hình đó, bà Nguyễn Thị Ngọc Dung - Trưởng Ban Tổ chức - đã chính thức gửi lời xin lỗi: "Chúng tôi xin nhận trách nhiệm về sai sót khi sử dụng logo báo chí mà chưa được phép. Đây là lỗi trong khâu thiết kế và duyệt ấn phẩm. Tôi chân thành xin lỗi các cơ quan báo chí và công chúng, đồng thời cam kết không để xảy ra sai phạm tương tự".

Trao đổi thêm, bà Nguyễn Thị Ngọc Dung (Dung hải sản) - doanh nhân tài trợ và là người lần đầu tự đứng ra tổ chức chương trình - thừa nhận sự thiếu sót: "Do lần đầu tự làm chương trình nên tôi chưa hiểu quy trình. Tôi có nhờ người quen mời phóng viên đưa tin và nghĩ rằng như vậy có thể để măng-sét báo trên poster. Khi nhận được phản hồi, tôi đã lập tức yêu cầu kỹ thuật gỡ toàn bộ thông tin và chỉnh sửa lại".

Bà Dung nhấn mạnh mục đích của chương trình hoàn toàn hướng về cộng đồng: "Chúng tôi làm vì thương bà con miền Trung trong đợt bão lũ. Mọi đóng góp sẽ được chuyển hết để hỗ trợ người dân. Sự cố này thật đáng tiếc, tôi thành thật xin lỗi các báo và mong được thông cảm".

Vụ việc được xem như bài học quan trọng: mọi hoạt động thiện nguyện hay nghệ thuật đều cần sự chuẩn mực, tôn trọng pháp lý và tuyệt đối không được tùy tiện sử dụng uy tín cơ quan báo chí.

Ban Tổ chức cho biết đã chỉnh sửa toàn bộ ấn phẩm truyền thông và đang chủ động làm việc với các tòa soạn để khắc phục hậu quả.

NSƯT Diệu Hiền xúc động tái ngộ CLB Hoa Lan Trắng trong đêm văn nghệ thiện nguyện

NSƯT Diệu Hiền xúc động tái ngộ CLB Hoa Lan Trắng trong đêm văn nghệ thiện nguyện

(NLĐO) – Nghệ sĩ Diệu Hiền ở Khu dưỡng lão Thị Nghè, TP HCM nhưng lúc nào cũng nhớ khán giả, nhớ sân khấu và nhớ "Sầu nữ" Út Bạch Lan

Nhạc sĩ Vũ Thành An tặng toàn bộ tiền tác quyền cho việc thiện nguyện

(NLĐO) - Nhạc sĩ Vũ Thành An chính thức công bố chuyển nhượng lại quyền sở hữu tác quyền tất cả các tác phẩm âm nhạc của ông cho nữ ca sĩ Ngọc Châm với mục đích thiện nguyện.

NSND Lệ Thủy tất bật trao từ thiện cuối năm

(NLĐO) - Từ khi được Ban Biên tập Báo Người Lao Động trao danh hiệu “Nghệ sĩ trọn đời vì cộng đồng” năm 2022, NSND Lệ Thủy vẫn luôn tích cực làm công tác thiện nguyện.

