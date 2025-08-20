Bàn về đào tạo nguồn nhân lực du lịch Halal tại Việt Nam

Sáng 20-8, tại Trường Cao đẳng Du lịch Sài Gòn diễn ra Tọa đàm Du lịch Halal với sự tham dự của nhiều chuyên gia, đại diện các đơn vị đào tạo, các doanh nghiệp...

ThS Ngô Thị Quỳnh Xuân, Hiệu trưởngTtrường Cao đẳng Du lịch Sài Gòn cho biết tọa đàm được tổ chức với mục tiêu mang đến cơ hội tiếp cận thông tin, chia sẻ kinh nghiệm và nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ giảng viên, sinh viên đang theo học các chuyên ngành du lịch – khách sạn – dịch vụ tại trường, cũng như các doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn, lữ hành.

Chương trình thu hút đông đảo đại diện các doanh nghiệp khách sạn – nhà hàng – lữ hành, chuyên gia và hàng trăm giảng viên, sinh viên tại TP HCM. Ảnh: Hữu Nghị

Các diễn giả đã trình bày loạt tham luận và thảo luận sôi nổi về nhiều khía cạnh khác nhau trong đào tạo nhân lực du lịch Halal. Ảnh: Lê Lâm Chi

Ông Miêu Abbas - Chủ tịch Tổ chức Halal Việt Nam (bìa trái) nhận định: Xu hướng du khách Hồi giáo là ưu tiên chọn các quốc gia có điểm đến thân thiện phù hợp với văn hóa và tín ngưỡng. Ảnh: Lê Lâm Chi

Tiến sĩ Phú Văn Hẳn - Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội dân tộc học - Nhân học TP HCM phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Lê Lâm Chi

ThS Ông Karim Lĩnh – Giám đốc Trung tâm Đào tạo Halal Việt Nam cho biết: Trong tiếng Ả Rập, Halal (حلال) mang nghĩa là "được phép" hoặc "hợp pháp". Đây là một thuật ngữ rộng, ám chỉ những gì được cho phép theo Luật Hồi giáo (Sharia); luôn đi cùng Tayyiban (tinh khiết, sạch sẽ). Halal không chỉ giới hạn ở thực phẩm, mà còn bao gồm mọi khía cạnh của cuộc sống và hành vi, từ tài chính, du lịch đến mỹ phẩm. Đây là một phần không thể thiếu trong văn hóa và lối sống của cộng đồng Hồi giáo toàn cầu.

Năm 2024, thị trường du lịch Halal toàn cầu ước đạt khoảng 276 tỷ USD và dự kiến tăng lên 350 tỷ USD vào năm 2030. Một số dự báo lạc quan hơn cho rằng thị trường này có thể đạt 548,1 tỷ USD vào năm 2035, với tốc độ tăng trưởng hàng năm khoảng 6,1%. Sự gia tăng dân số Hồi giáo toàn cầu, dự kiến đạt 2,2 tỷ người vào năm 2030, là động lực chính thúc đẩy nhu cầu về các dịch vụ du lịch Halal.

Theo ông Lê Khắc Hoàng Sơn - Giám đốc Phát triển dự án Halal Việt Nam, thách thức hiện nay là trong nước còn thiếu cơ sở hạ tầng và dịch vụ đạt tiêu chuẩn Halal. Ảnh: Lê Lâm Chi

Các chuyên gia nhận định: Kết nối giữa lữ hành – điểm đến và truyền thông chuyên biệt phục vụ du lịch Halal còn lỏng lẻo. Mặt khác, chúng ta còn chịu sự cạnh tranh lớn từ các điểm đến nổi tiếng với khách du lịch Hồi giáo: Kuala Lumpur (Malaysia), Bangkok (Thái Lan), Jakarta (Indonesia)… Nguồn nhân lực hiểu về văn hóa người Hồi giáo còn hạn chế và việc doanh nghiệp chưa được tiếp cận đúng, đủ về văn hóa, nhu cầu và tiêu chuẩn theo yêu cầu của người Hồi giáo cũng gây bất lợi cho sự phát triển.

Tín hiệu lạc quan là những năm gần đây, các bộ - ban - ngành ngày càng quan tâm, định hướng phát triển du lịch Halal nói riêng và kinh tế Halal nói chung. Nhiều sự kiện, hội chợ, triển lãm, tọa đàm liên quan được tổ chức ở nhiều địa phương trên khắp cả nước. Chính phủ đẩy mạnh việc hợp tác song phương với các quốc gia Hồi giáo trên thế giới. Nhiều khách sạn, nhà hàng, tour lữ hành đã bắt đầu triển khai thiết lập hệ thống để đạt tiêu chuẩn Halal.

Thời gian tới, việc đào tạo nhân lực du lịch Halal cần được chú trọng thiết kế đa dạng, phù hợp với nhu cầu của người học và thị trường lao động, bao quát nhiều chuyên đề như: nghiệp vụ lễ tân khách sạn, kỹ năng phục vụ trong nhà hàng và buồng phòng, chế biến món ăn trong môi trường bếp chuyên nghiệp và các chương trình tư vấn – đào tạo dành cho doanh nghiệp muốn chuyển đổi hoặc nâng cao chất lượng dịch vụ để phục vụ du khách Halal.







