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Thể thao

Bảng đấu ASIAN Cup 2027 gợi nhớ kỳ tích U17 Việt Nam

Hoàng Tú

(NLĐO) Yemen trở thành đối thủ cuối cùng của tuyển Việt Nam tại vòng bảng Asian Cup 2027 sau khi vượt qua Lebanon để giành tấm vé còn lại của bảng B vòng loại.

Kết quả này không chỉ mang đến một đối thủ được đánh giá dễ chịu hơn Lebanon, mà còn tạo nên một sự trùng hợp thú vị: tuyển Việt Nam rơi vào bảng đấu giống hệt bảng đấu đã đưa U17 Việt Nam đến World Cup cách đây chỉ mới một tháng.

Yemen: đối thủ dễ chịu hơn

Trước lượt đấu cuối cùng của vòng loại, Lebanon là đội nắm quyền tự quyết. Họ chỉ cần hòa Yemen để giành vé đến Saudi Arabia. Nhưng Yemen đã tạo nên bất ngờ khi giành chiến thắng trong trận đấu quyết định, qua đó đoạt tấm vé cuối cùng dự Asian Cup 2027.

Bảng đấu ASIAN Cup 2027 gợi nhớ kỳ tích U17 Việt Nam - Ảnh 1.

Yemen ít được đánh giá cao hơn về chất lượng đội hình cũng như thành tích ở đấu trường châu lục

Từ góc nhìn của tuyển Việt Nam, đây có thể xem là một kết quả tích cực. Lebanon nhiều năm qua luôn được xem là một trong những đội tuyển khó chịu của Tây Á. Họ sở hữu nền tảng thể lực tốt, lối chơi giàu va chạm và kinh nghiệm thi đấu quốc tế dày dạn hơn Yemen.

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Trong khi đó, Yemen ít được đánh giá cao hơn về chất lượng đội hình cũng như thành tích ở đấu trường châu lục. Nếu phải lựa chọn, hầu hết các đội ở nhóm hạt giống thấp đều muốn gặp Yemen hơn Lebanon.

Tuy nhiên, chiến thắng trước Lebanon cũng cho thấy Yemen không còn là đội bóng chỉ góp mặt cho đủ số lượng. Họ bước vào Asian Cup với tư cách đội bóng vừa vượt qua áp lực lớn nhất để giành vé đi tiếp. Đó luôn là những đối thủ tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

Trùng hợp đặc biệt

Điều thú vị khi Yemen không xa lạ với bóng đá Việt Nam trong năm 2026. Cách đây chưa đầy một tháng, U17 Việt Nam từng chung bảng với Hàn Quốc, UAE và Yemen tại VCK U17 châu Á. Khi lễ bốc thăm diễn ra, không nhiều người tin thầy trò HLV Cristiano Roland có thể tạo nên bất ngờ trước những đối thủ được đánh giá cao hơn. Nhưng bóng đá trẻ Việt Nam đã viết nên câu chuyện lịch sử.

Bảng đấu ASIAN Cup 2027 gợi nhớ kỳ tích U17 Việt Nam - Ảnh 2.

Các bảng đấu tại ASIAN Cup 2027

U17 Việt Nam đánh bại Yemen trong trận ra quân, vượt qua UAE ở lượt đấu quyết định và kết thúc vòng bảng với vị trí dẫn đầu để lần đầu tiên giành vé dự U17 World Cup. Giờ đây, đội tuyển quốc gia lại đối diện chính những tên gọi đó.

Hàn Quốc vẫn là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. UAE tiếp tục là đại diện giàu tham vọng của Tây Á, và Yemen xuất hiện như mảnh ghép cuối cùng để hoàn thiện một bảng đấu giống hệt những gì U17 Việt Nam từng trải qua. Dĩ nhiên, không ai có thể so sánh trực tiếp bóng đá trẻ với cấp độ đội tuyển quốc gia.

Khoảng cách trình độ giữa Việt Nam với Hàn Quốc hay UAE ở Asian Cup lớn hơn rất nhiều so với sân chơi U17. Thực tế cũng cho thấy mục tiêu khả thi nhất của thầy trò HLV Kim Sang-sik là cạnh tranh với Yemen và tìm kiếm cơ hội trước UAE để hướng tới suất đi tiếp. Nhưng sự trùng hợp ấy vẫn đủ để gợi lên những kỷ niệm đẹp.

Nó nhắc rằng chỉ mới vài tuần trước, rất nhiều người cũng từng nhìn vào bảng đấu gồm Hàn Quốc, UAE và Yemen với tâm thế lo lắng. Cuối cùng, U17 Việt Nam đã khiến mọi dự đoán trở nên vô nghĩa.

Asian Cup 2027 chắc chắn sẽ là thử thách lớn hơn rất nhiều. Nhưng bóng đá luôn hấp dẫn bởi những câu chuyện không ai ngờ tới.

Bảng đấu ASIAN Cup 2027 gợi nhớ kỳ tích U17 Việt Nam - Ảnh 3.

Chạm trán Yemen có thể là đối thủ thuận lợi hơn Lebanon trên lý thuyết

Yemen có thể là đối thủ thuận lợi hơn Lebanon trên lý thuyết. Còn sự trùng hợp với hành trình lịch sử của U17 Việt Nam có thể chỉ là một chi tiết thú vị.

Dĩ nhiên, Asian Cup 2027 sẽ không được quyết định bởi những sự trùng hợp. Nhưng khi Yemen góp mặt trong bảng đấu của tuyển Việt Nam, ký ức về hành trình lịch sử của U17 Việt Nam cũng bất ngờ trở lại.

Vòng chung kết được tổ chức tại Saudi Arabia từ ngày 7-1 đến 5-2-2027.

Thể thức thi đấu: 24 đội chia thành 6 bảng, mỗi bảng 4 đội. Thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm. Hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng 4 đội hạng ba có thành tích tốt nhất giành quyền vào vòng 1/8. Từ vòng 1/8 thi đấu loại trực tiếp để xác định nhà vô địch.

Lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam:

Việt Nam - Yemen (11-1-2027)

Việt Nam - UAE (15-1-2027)

Việt Nam - Hàn Quốc (19-1-2027)

Giờ thi đấu và sân vận động cụ thể sẽ được AFC công bố sau.

Thành tích tốt nhất của Việt Nam tại Asian Cup: hạng tư năm 2007. Tứ kết năm 2019.


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