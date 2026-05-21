U17 Việt Nam thuộc nhóm hạt giống số 4 tại U17 World Cup 2026

U17 Việt Nam có lúc không xuất hiện trong danh sách

Sáng 21-5 (giờ Việt Nam), bảng phân nhóm hạt giống phục vụ lễ bốc thăm U17 World Cup 2026 do LĐBĐ Thế giới (FIFA) đăng tải khiến nhiều người hâm mộ thắc mắc. Dù đã giành quyền tham dự giải đấu bằng vị trí nhất bảng C châu lục, U17 Việt Nam lại không xuất hiện trong danh sách 48 đội tuyển được công bố trên trang chủ.

Phân bổ các nhóm hạt giống tại U17 World Cup 2026 sau khi điều chỉnh

Tuần trước, FIFA đã đăng bài xác nhận thầy trò HLV Cristiano Roland có vé tới World Cup sau hành trình ấn tượng tại Giải U17 châu Á 2026. Bài viết có đoạn: "Đây sẽ là một ngày đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam mãi mãi khi những "chiến binh Sao vàng" giành quyền tham dự U17 World Cup lần đầu tiên trong lịch sử nhờ chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước U17 UAE".

Đáng chú ý, U17 Trung Quốc cũng rơi vào tình huống tương tự dù đội bóng này thậm chí đã vào tới trận chung kết châu lục.

Ngược lại, 2 đại diện không vượt qua vòng bảng là U17 Indonesia và Yemen lại xuất hiện trong danh sách phân nhóm ban đầu, khiến dư luận đặt dấu hỏi về độ chính xác của dữ liệu FIFA công bố.

Sai sót chỉ nằm ở phần hiển thị trên website

Ngay sau khi phát hiện sự việc, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã nhanh chóng liên hệ với FIFA để làm rõ. Theo thông tin từ phía VFF, trong các tài liệu gửi trực tiếp tới liên đoàn thành viên chuẩn bị cho quá trình bốc thăm chia bảng U17 World Cup 2026, U17 Việt Nam vẫn có tên. Điều này cho thấy sai sót chỉ nằm ở phần hiển thị trên website chính thức.

U17 Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số 4 cùng U17 Trung Quốc (Ảnh: AFC)

Đến khoảng trưa nay (21-5), FIFA đã âm thầm chặn truy cập vào bài viết thiếu chính xác trong thời gian ngắn nhằm chỉnh sửa nội dung. Danh sách mới đã bổ sung tên U17 Việt Nam cũng như cập nhật lại một số đội tuyển khác nhằm đảm bảo đúng với kết quả vòng loại. Tuy nhiên, ở nhóm hạt giống số 2, U17 Indonesia vẫn có tên dù không thể giành vé dự World Cup.

U17 World Cup 2026 diễn ra tại Qatar từ ngày 19-11 đến 13-12 với 48 đội góp mặt. Theo quy định, các đại diện được xếp hạt giống dựa trên thành tích tại 5 kỳ U17 World Cup gần nhất.

Với lần đầu tham dự giải đấu cấp thế giới, đoàn quân HLV Cristiano Roland ở nhóm hạt giống số 4. Lễ bốc thăm chia bảng sẽ được tổ chức tại Zurich (Thụy Sĩ) lúc 21 giờ ngày 21-5 (giờ Việt Nam).



