HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

U17 Việt Nam thuộc nhóm hạt giống số 4 tại U17 World Cup 2026

Hoàng Hiệp

(NLĐO) - Sau khi khiến người hâm mộ Việt Nam xôn xao vì cập nhật sai các đội tuyển tham dự U17 World Cup 2026, FIFA đã nhanh chóng điều chỉnh.

U17 Việt Nam có lúc không xuất hiện trong danh sách

Sáng 21-5 (giờ Việt Nam), bảng phân nhóm hạt giống phục vụ lễ bốc thăm U17 World Cup 2026 do LĐBĐ Thế giới (FIFA) đăng tải khiến nhiều người hâm mộ thắc mắc. Dù đã giành quyền tham dự giải đấu bằng vị trí nhất bảng C châu lục, U17 Việt Nam lại không xuất hiện trong danh sách 48 đội tuyển được công bố trên trang chủ.

U17 Việt Nam thuộc nhóm hạt giống số 4 tại U17 World Cup 2026 - Ảnh 1.

Phân bổ các nhóm hạt giống tại U17 World Cup 2026 sau khi điều chỉnh

Tuần trước, FIFA đã đăng bài xác nhận thầy trò HLV Cristiano Roland có vé tới World Cup sau hành trình ấn tượng tại Giải U17 châu Á 2026. Bài viết có đoạn: "Đây sẽ là một ngày đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam mãi mãi khi những "chiến binh Sao vàng" giành quyền tham dự U17 World Cup lần đầu tiên trong lịch sử nhờ chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước U17 UAE".

TIN LIÊN QUAN

Đáng chú ý, U17 Trung Quốc cũng rơi vào tình huống tương tự dù đội bóng này thậm chí đã vào tới trận chung kết châu lục. 

Ngược lại, 2 đại diện không vượt qua vòng bảng là U17 Indonesia và Yemen lại xuất hiện trong danh sách phân nhóm ban đầu, khiến dư luận đặt dấu hỏi về độ chính xác của dữ liệu FIFA công bố.

U17 Việt Nam thuộc nhóm hạt giống số 4 tại U17 World Cup 2026 - Ảnh 2.

FIFA đăng bài chúc mừng U17 Việt Nam giành vé dự World Cup

Sai sót chỉ nằm ở phần hiển thị trên website

Ngay sau khi phát hiện sự việc, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã nhanh chóng liên hệ với FIFA để làm rõ. Theo thông tin từ phía VFF, trong các tài liệu gửi trực tiếp tới liên đoàn thành viên chuẩn bị cho quá trình bốc thăm chia bảng U17 World Cup 2026, U17 Việt Nam vẫn có tên. Điều này cho thấy sai sót chỉ nằm ở phần hiển thị trên website chính thức.

U17 Việt Nam thuộc nhóm hạt giống số 4 tại U17 World Cup 2026 - Ảnh 3.

U17 Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số 4 cùng U17 Trung Quốc (Ảnh: AFC)

Đến khoảng trưa nay (21-5), FIFA đã âm thầm chặn truy cập vào bài viết thiếu chính xác trong thời gian ngắn nhằm chỉnh sửa nội dung. Danh sách mới đã bổ sung tên U17 Việt Nam cũng như cập nhật lại một số đội tuyển khác nhằm đảm bảo đúng với kết quả vòng loại. Tuy nhiên, ở nhóm hạt giống số 2, U17 Indonesia vẫn có tên dù không thể giành vé dự World Cup.

U17 World Cup 2026 diễn ra tại Qatar từ ngày 19-11 đến 13-12 với 48 đội góp mặt. Theo quy định, các đại diện được xếp hạt giống dựa trên thành tích tại 5 kỳ U17 World Cup gần nhất.

Với lần đầu tham dự giải đấu cấp thế giới, đoàn quân HLV Cristiano Roland ở nhóm hạt giống số 4. Lễ bốc thăm chia bảng sẽ được tổ chức tại Zurich (Thụy Sĩ) lúc 21 giờ ngày 21-5 (giờ Việt Nam).


Tin liên quan

U17 Trung Quốc: Giải mã bóng đá trẻ

U17 Trung Quốc: Giải mã bóng đá trẻ

Sau nhiều năm bị xem là "gã khổng lồ ngủ quên" của châu Á, bóng đá trẻ Trung Quốc đang cho thấy những tín hiệu hồi sinh mạnh mẽ

U17 Thái Lan sa thải HLV sau khi lỡ hẹn World Cup

(NLĐO) - HLV trưởng U17 Thái Lan Marco Gockel bị sa thải ít ngày sau khi đại diện xứ chùa vàng không thể giành vé dự U17 World Cup 2026.

Lời cảnh tỉnh cần thiết từ U17 Việt Nam

U17 Việt Nam đã giành vé dự vòng chung kết World Cup 2026 bằng bản lĩnh và quá trình chuẩn bị bài bản gần một năm

bóng đá Việt Nam liên đoàn bóng đá việt nam U17 Việt Nam HLV Cristiano Roland U17 World Cup 2026
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo