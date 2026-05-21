Thể thao

U17 Việt Nam chạm trán Bỉ, Mali tại vòng bảng World Cup

Quốc An

(NLĐO) - Khép lại những lá thăm may rủi tối 21-5 tại tại Zurich (Thụy Sĩ) , U17 Việt Nam được xem vào bảng G với Bỉ, New Zealand và Mali.

Theo kết quả bốc thăm của FIFA từ những lá thăm may rủi của 48 đội tuyển trẻ, U17 Việt Nam (nhóm hạt giống số 4) được xếp vào bảng G với hạt giống nhóm 1 là Mali (nền bóng đá hạng 52 thế giới), nhóm 2 - Bỉ (hạng 9), cùng New Zealand (hạng 85) ở nhóm 3.

Trong đó, Mali từng về nhì ở giải đấu 2015, Bỉ giành HCĐ ở cùng mùa giải này, riêng New Zealand không có thành tích nổi trội nào.

Các nhóm hạt giống này được xếp theo kết quả từ mùa giải gần nhất, và thành tích ở các mùa trước đó.

Ngoài ra, các đại diện châu Á khác là Trung Quốc thuộc nhóm H (với Tây Ban Nha, Trung Quốc, Fiji và Morocco), Uzbekistan thuộc bảng E (với Ý, Jamaica, Bờ Biển Ngà), Nhật Bản thuộc bảng L (với Colombia, Serbia, Honduras), Hàn Quốc thuộc bảng B (với Senegal, New Caledonia, Ecuador và 1 đại diện từ CAF), Úc thuộc bảng C (với Argentina, CAF 2, Đan Mạch)). và chủ nhà Qatar thuộc bảng A với Panama, Ai Cập và Hy Lạp.

U17 Việt Nam chạm trán Bỉ, Mali tại vòng bảng World Cup - Ảnh 1.

Theo điều lệ giải đấu, 2 đội đứng đầu của 12 bảng và 8 đội hạng 3 có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào loại trực tiếp. Vì thế, cơ hội vượt qua vòng bảng của Việt Nam cũng không nhỏ.

Trong suốt lịch sử giải đấu, các đại diện từ châu Phi là Nigeria (5), Ghana (2) đang giữ số lần vô địch nhiều nhất là 7 so với các châu lục khác. 

Trong đó, Nigeria đang sở hữu số lần vô địch nhiều nhất, xếp sau là Brazil với 4 lần và Ghana, Mexico cùng đứng thứ 3 với 2 lần vô địch.

Giải U17 World CUp 2026 sẽ diễn ra từ ngày 19-11 đến 13-12 tại Qatar.


U17 Trung Quốc: Giải mã bóng đá trẻ

Sau nhiều năm bị xem là "gã khổng lồ ngủ quên" của châu Á, bóng đá trẻ Trung Quốc đang cho thấy những tín hiệu hồi sinh mạnh mẽ

U17 Thái Lan sa thải HLV sau khi lỡ hẹn World Cup

(NLĐO) - HLV trưởng U17 Thái Lan Marco Gockel bị sa thải ít ngày sau khi đại diện xứ Chùa Vàng không thể giành vé dự U17 World Cup 2026.

Lời cảnh tỉnh cần thiết từ U17 Việt Nam

U17 Việt Nam đã giành vé dự vòng chung kết World Cup 2026 bằng bản lĩnh và quá trình chuẩn bị bài bản gần một năm

