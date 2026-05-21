U17 Việt Nam chạm trán Bỉ, Mali tại vòng bảng World Cup

Theo kết quả bốc thăm của FIFA từ những lá thăm may rủi của 48 đội tuyển trẻ, U17 Việt Nam (nhóm hạt giống số 4) được xếp vào bảng G với hạt giống nhóm 1 là Mali (nền bóng đá hạng 52 thế giới), nhóm 2 - Bỉ (hạng 9), cùng New Zealand (hạng 85) ở nhóm 3.

Trong đó, Mali từng về nhì ở giải đấu 2015, Bỉ giành HCĐ ở cùng mùa giải này, riêng New Zealand không có thành tích nổi trội nào.

Các nhóm hạt giống này được xếp theo kết quả từ mùa giải gần nhất, và thành tích ở các mùa trước đó.

Ngoài ra, các đại diện châu Á khác là Trung Quốc thuộc nhóm H (với Tây Ban Nha, Trung Quốc, Fiji và Morocco), Uzbekistan thuộc bảng E (với Ý, Jamaica, Bờ Biển Ngà), Nhật Bản thuộc bảng L (với Colombia, Serbia, Honduras), Hàn Quốc thuộc bảng B (với Senegal, New Caledonia, Ecuador và 1 đại diện từ CAF), Úc thuộc bảng C (với Argentina, CAF 2, Đan Mạch)). và chủ nhà Qatar thuộc bảng A với Panama, Ai Cập và Hy Lạp.

Theo điều lệ giải đấu, 2 đội đứng đầu của 12 bảng và 8 đội hạng 3 có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào loại trực tiếp. Vì thế, cơ hội vượt qua vòng bảng của Việt Nam cũng không nhỏ.

Trong suốt lịch sử giải đấu, các đại diện từ châu Phi là Nigeria (5), Ghana (2) đang giữ số lần vô địch nhiều nhất là 7 so với các châu lục khác.

Trong đó, Nigeria đang sở hữu số lần vô địch nhiều nhất, xếp sau là Brazil với 4 lần và Ghana, Mexico cùng đứng thứ 3 với 2 lần vô địch.

Giải U17 World CUp 2026 sẽ diễn ra từ ngày 19-11 đến 13-12 tại Qatar.



