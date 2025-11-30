Bảng giá đất lần đầu tại TPHCM: Dự kiến trung tâm giá như cũ, vùng mới tăng

Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM vừa có tờ trình khẩn gửi Hội đồng thẩm định bảng giá đất TPHCM về thẩm định bảng giá đất lần đầu áp dụng từ ngày 1-1-2026 trên địa bàn thành phố.
Bảo đảm hài hòa lợi ích
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, khu vực I là TPHCM trước sáp nhập, bảng giá đất tại Quyết định 79/2024 đã được thực hiện điều chỉnh theo luật Đất đai 2024, phản ánh giá đất theo thực tiễn tại địa phương, nhằm hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng kinh tế, giảm mức độ ảnh hưởng đối với các đối tượng sử dụng đất.
Khu vực II là tỉnh Bình Dương trước sáp nhập, bảng giá đất tại Quyết định 63/2024 đã cập nhật một số tuyến đường trong khu dân cư mới gần tiệm cận thị trường, còn lại đa số các tuyến đường đã có điều chỉnh. Tuy nhiên, mức độ điều chỉnh giá còn có sự chênh lệch đáng kể so với mức giá giao dịch tại địa phương.
Tình trạng chênh lệch giá giữa bảng giá đất và giá thị trường gây ra nhiều hệ lụy tiêu cực như thất thu ngân sách, thiếu công bằng trong bồi thường giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư cho người dân bị thu hồi đất.
Do đó, việc xây dựng một bảng giá đất mới theo nguyên tắc thị trường là cần thiết để xóa bỏ tình trạng này, hướng đến sự minh bạch và công bằng.
Khu vực III là tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước sáp nhập, bảng giá tại Quyết định số 26/2024 và Quyết định số 65/2025 cũng có thực hiện điều chỉnh theo hệ số. Tuy nhiên, mức độ điều chỉnh chưa đồng đều ở các xã. Do vậy, cần phải cập nhật dữ liệu thị trường cho cân bằng tại địa bàn các xã.
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, bảng giá đất lần này khắc phục những tồn tại của bảng giá đất hiện hành và bảo đảm công bằng giữa nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư khi thực hiện nghĩa vụ tài chính và các thủ tục về đất đai.
Bảng giá đất được xây dựng theo lộ trình, bảo đảm nguyên tắc thị trường và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình biến động về giá đất của thành phố.
Giá cơ bản như cũ
Theo khảo sát thực tế giá đất, khu vực I: giá thấp nhất là 3,8 triệu đồng/m2; giá cao nhất là hơn 954 triệu đồng/m2 (Đồng Khởi, Nguyễn Huệ, Lê Lợi). Hệ số tăng cao nhất là 2,99 lần so với Quyết định 79/2024.
Địa bàn khu vực II: giá thấp nhất là 1,9 triệu đồng/m2; giá cao nhất hơn 149 triệu đồng/m2 (đường Yersin). Hệ số tăng cao nhất là 13,62 lần so với Quyết định 63/2024.
Địa bàn khu vực III: giá khảo sát cho thấy mức chênh lệch cao nhất lên tới 45,2 lần (xã Kim Long) so với bảng giá đất hiện hành.
Sau khi rà soát, cân đối, bảng giá đất lần đầu dự kiến tính tương đương 60% giá khảo sát. Theo đó, khu vực I, giá cao nhất là 687,2 triệu đồng/m2 ở đường Đồng Khởi, Nguyễn Huệ, Lê Lợi (bằng giá đất hiện hữu theo Quyết định 79/2024). Hệ số tăng cao nhất là 1,56 lần, hầu hết các tuyến đường không thay đổi so với bảng giá đất hiện nay.
Tại TPHCM trước đây, bảng giá đất thương mại dịch vụ dự kiến bằng 70% đất ở cùng vị trí, bảng giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ dự kiến bằng 60% đất ở cùng vị trí.
Khu vực II, giá cao nhất là 89,6 triệu đồng/m2 (đường Bác sĩ Yersin, đường Bạch Đằng). Hệ số tăng cao nhất là 8,1 lần so với Quyết định 63/2024.
Khu vực III, giá cao nhất là 149,8 triệu đồng/m2 (đường Thùy Vân). Hệ số tăng cao nhất là 3,78 lần so với Quyết định 26/2024.
