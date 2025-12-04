HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Bảng giá đất ở một số địa phương bị than quá cao, Bộ Nông nghiệp và Môi trường nói gì?

Lê Thúy

(NLĐO) - Theo đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường, quy định khi xây dựng bảng giá đất, có một tiêu chí quan trọng đó là phải phù hợp với thị trường.

Tại Họp báo thường kỳ tháng 11-2025 do Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức sáng 4-12, ông Mai Văn Phấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đất đai, cho biết theo quy định, các địa phương phải xây dựng và ban hành bảng giá đất để áp dụng từ ngày 1-1-2026. Đến thời điểm hiện nay, một số địa phương đã công bố bảng giá đất năm 2026.

Bảng giá đất cao Tại địa phương: Bộ Nông nghiệp và Môi trường phản hồi - Ảnh 1.

Ông Mai Văn Phấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đất đai

Về thông tin mức giá đất ở một số địa phương cao hơn so với nhận diện thông thường, ông Phấn cho rằng đây chỉ là nhận diện ban đầu.

Quy định khi xây dựng bảng giá đất, có một tiêu chí quan trọng đó là phải phù hợp với thị trường.

Vì vậy, không thể giá đất thị trường rất cao, nhưng địa phương cố tình xây dựng bảng giá đất hạ thấp giá một cách tùy tiện; giá đất phải đảm bảo bám sát thị trường và các tiêu chí quy định khác để bảo đảm tính chính xác và công bằng.

Cũng theo ông Mai Văn Phấn, việc xây dựng bảng giá đất không chỉ phục vụ giao dịch trên thị trường mà áp dụng cho nhiều nội dung khác nhau, trong đó mục tiêu cơ bản nhất là đảm bảo nguồn thu ngân sách nhà nước.

Khi ban hành bảng giá đất, các địa phương đã thận trọng đánh giá, cân nhắc kỹ lưỡng. Giá đất không chỉ dựa vào mức giá giao dịch trên thị trường mà phải đảm bảo đáp ứng đầy đủ các tiêu chí và nội dung theo quy định để áp dụng đúng từ ngày 1-1-2026.

Thông tin về kết quả triển khai thực hiện Chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai theo Kế hoạch 515 ngày 31-8-2025, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đất đai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết chiến dịch được triển khai trong năm 2025 và kết thúc vào ngày 30-11-2025.

Mục tiêu ban đầu của chiến dịch là làm sạch và đồng bộ 49,7 triệu thửa đất. Tính đến thời điểm kết thúc, tổng dữ liệu được các địa phương cập nhật và đồng bộ về trung ương đạt 61 triệu thửa đất, vượt so với mục tiêu đề ra, khoảng 567.000 căn hộ chung cư cũng đã được cập nhật dữ liệu đồng bộ lên Bộ Nông nghiệp và Môi trường và hiện đang được liên kết với dữ liệu dân cư và cơ sở dữ liệu quốc gia.

Trong tổng số dữ liệu đã cập nhật, khoảng 23,5 triệu thửa đất đã được làm giàu, làm sạch và xử lý đầy đủ, đảm bảo tính chính xác và đồng bộ. Hơn 500.000 căn hộ chung cư cũng đã được xác thực và đồng bộ đầy đủ theo tiêu chuẩn.

"Như vậy, chiến dịch đã vượt mục tiêu về số lượng và chất lượng dữ liệu, tạo nền tảng vững chắc cho việc quản lý đất đai và kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia trong các năm tiếp theo" - ông Phấn thông tin.

Cũng theo ông Phấn, trong quá trình triển khai, từ việc thu thập thông tin thực địa và hồ sơ quản lý, còn khoảng 37,6 triệu thửa đất đang được xử lý tiếp. Các thửa đất này tiếp tục được làm đúng, làm đủ, làm sạch để đảm bảo tính chính xác.

Số liệu liên quan người sử dụng đất đã được Bộ Công an xác thực theo dữ liệu công dân, hiện đã xác minh lần thứ ba. Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đang đề nghị các địa phương tiếp tục làm sạch, đối chiếu dữ liệu để hoàn thiện nhóm thửa đất này.

    Thông báo