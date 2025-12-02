TPHCM: Ông Bùi Minh Thạnh làm Chủ tịch Hội đồng thẩm định bảng giá đất

Theo đó, ông Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM làm Chủ tịch Hội đồng thẩm định bảng giá đất TPHCM.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh làm Chủ tịch Hội đồng thẩm định bảng giá đất TPHCM.

Giám đốc (hoặc quyền giám đốc) Sở Tài Chính TPHCM làm Phó Chủ tịch hội đồng.

Giám đốc các sở, ngành liên quan, cùng 168 Chủ tịch UBND xã, phường, đặc khu làm thành viên.

Hội đồng Thẩm định bảng giá đất TPHCM gồm 192 thành viên và sẽ tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ thẩm định và báo cáo kết quả cho UBND TPHCM.

Mới đây, Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM đã có tờ trình gửi Hội đồng thẩm định bảng giá đất TPHCM về thẩm định bảng giá đất lần đầu áp dụng từ ngày 1-1-2026 trên địa bàn thành phố.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, bảng giá đất lần này khắc phục những tồn tại của bảng giá đất hiện hành và bảo đảm công bằng giữa nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư khi thực hiện nghĩa vụ tài chính và các thủ tục về đất đai.

Bảng giá đất được xây dựng theo lộ trình, bảo đảm nguyên tắc thị trường và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình biến động về giá đất của thành phố.