Bàng hoàng phát hiện thi thể nam sinh treo trên cột điện trung thế

Sáng 22-4, lãnh đạo UBND xã Văn Kiều, tỉnh Nghệ An cho biết lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc một nam sinh tử vong trên cột điện.

Người dân bàng hoàng phát hiện thi thể nạn nhân treo trên cột điện. Ảnh: MXH

Trước đó, sáng cùng ngày, một số người dân đi qua khu vực đường liên xã đoạn qua xóm 1, xã Nghi Văn (cũ), tỉnh Nghệ An thì thấy một người mặc quần áo bảo hộ treo trên cột điện trung thế, cách mặt đất khoảng 10 m.

Ngay sau đó, người dân đã báo với chính quyền địa phương và đơn vị quản lý điện lực cắt điện để ứng cứu.

Tuy nhiên nạn nhân đã tử vong nghi do điện giật từ trước đó. Danh tính nạn nhân được xác định là em T.Q.K., học sinh lớp 8, Trường THCS Nghi Văn, xã Văn Kiều.

Theo một số thông tin, em K. thường có thói quen đi bắt ong, chim. Vào sáng sớm cùng ngày, em K. rời nhà, sau đó người dân phát hiện thi thể em trên cột điện.