HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Cứu người đàn ông bị nhồi máu cơ tim cấp sau khi bị điện giật

Tin-ảnh: Ngân Hà

(NLĐO)- Nhồi máu cơ tim cấp sau điện giật là một tình huống hiếm gặp nhưng người bệnh hút thuốc lá khoảng 30 gói/năm khiến biến cố tim mạch xảy ra sau điện giật

Ngày 8-3, Bệnh viện Nguyễn Trãi TPHCM cho biết vừa điều trị cho một bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim sau khi bị điện giật. Bệnh nhân là L.H.H (44 tuổi, ở Tây Ninh), trong lúc sửa thiết bị điện bất cẩn nên bị điện giật. Ngay sau đó người bệnh đau lói ngực trái, đau âm ỉ, không lan, không có tư thế giảm đau kèm khó thở vã mồ hôi, nghỉ ngơi không hết, nhập viện.

Cứu sống một bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim sau khi bị điện giật - Ảnh 1.

Can thiệp tại phòng thông tim

Tại Khoa Cấp cứu-Bệnh viện Nguyễn Trãi, bác sĩ ghi nhận tình trạng đau ngực điển hình của nhồi máu cơ tim cấp, điện tâm đồ ghi nhận hình ảnh ST chênh lên vùng thành trước, siêu âm tim giảm động thất trái. Kết quả chụp mạch vành cho thấy động mạch liên thất trước hẹp 40% đoạn II, tắc hoàn toàn đoạn xa, tắc hoàn toàn đoạn xa nhánh Diagonal 1. Các bác sĩ can thiệp hút huyết khối và nong bóng đoạn xa động mạch liên thất trước và đoạn xa Diagonal I.

Sau can thiệp người bệnh hết nặng ngực, chuyển khoa điều trị nội trú khoảng 1 tuần theo phác đồ NMCT cấp, trước xuất viện chụp lại mạch vành kiểm tra ghi nhận hình ảnh mạch vành thông tốt, không ghi nhận tái hẹp lại sau can thiệp.

BS.CKI Lê Quốc Anh, Bệnh viện Nguyễn Trãi, cho biết nhồi máu cơ tim cấp sau điện giật là một tình huống hiếm gặp. Gần đây, bệnh viện cũng tiếp nhận một trường hợp như vậy: Người bệnh có tiền căn hút thuốc lá khoảng 30 gói/năm. Kết quả chụp mạch vành ghi nhận vị trí tổn thương có hẹp khoảng 40% — đây có thể là yếu tố thuận lợi khiến biến cố tim mạch xảy ra sau điện giật.

Điểm đáng lưu ý là ngay sau tai nạn, người bệnh đã tự nhận thấy cơn đau ngực là bất thường và nhanh chóng đến cơ sở y tế. Việc đi khám sớm đóng vai trò rất quan trọng vì nhồi máu cơ tim (dù do nguyên nhân nào) luôn là một cấp cứu tim mạch cần được xử trí khẩn cấp.

Cứu sống một bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim sau khi bị điện giật - Ảnh 2.

Thăm khám trong quá trình điều trị

Trong thực tế, các triệu chứng thường gặp có thể bao gồm: Đau/nặng ngực, khó thở đột ngột, vã mồ hôi… Đặc biệt, nguy cơ cao hơn ở những người có yếu tố nguy cơ tim mạch như tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn lipid máu, hút thuốc lá hoặc lớn tuổi. Vì vậy, nếu sau điện giật (hoặc sau bất kỳ tình huống stress mạnh nào) xuất hiện đau ngực hay khó thở, người bệnh không nên chủ quan, hãy đến cơ sở y tế có khả năng cấp cứu tim mạch càng sớm càng tốt.

Nếu bạn hoặc người thân có triệu chứng nghi ngờ nhồi máu cơ tim (đau ngực, khó thở, vã mồ hôi, choáng…) hãy đi khám/cấp cứu ngay. Đến sớm có thể tạo ra khác biệt rất lớn trong kết quả điều trị.


Tin liên quan

Điện giật từ máy may khiến nam thanh niên ngưng tim

Điện giật từ máy may khiến nam thanh niên ngưng tim

(NLĐO) - Đang làm việc với máy may, nam thanh niên bất ngờ quỵ xuống bàn, mất ý thức, nghi ngờ tai nạn điện giật.

VIDEO: Giây phút bác sĩ cứu bệnh nhân ngừng tim vì điện giật

(NLĐO)- Bệnh nhân bị điện giật ngưng tim, ngưng thở được Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu cấp cứu kịp thời

Trèo lên mái nhà, người đàn ông bị điện giật thương tâm

(NLĐO)- Trong lúc làm việc trên mái nhà, dưới đường dây cao thế, một người đàn ông không may bị dòng điện phóng trúng, nguy kịch.

đái tháo đường hút thuốc lá thiết bị điện nguy cơ cao điện giật vã mồ hôi
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo