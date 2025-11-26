HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

Bánh bông lan trứng muối “nức danh” mọi miền

Hoàng Bách

(NLĐO) - Để làm ra một chiếc bánh bông lan trứng muối chuẩn vị, đòi hỏi sự tỉ mỉ và kinh nghiệm của người thợ

Khách du lịch đến phường Vũng Tàu, TP HCM thường truyền miệng nhau nhất định phải mua bông lan trứng muối về làm quà. Nghề làm bánh bông lan trứng muối truyền thống ở Vũng Tàu cũng vì thế "nức danh" trên mọi miền đất nước.

Sự tỉ mỉ và kinh nghiệm của người thợ

Theo Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Vũng Tàu, ở Vũng Tàu có khoảng 30 cơ sở kinh doanh đăng ký bán bánh bông lan trứng muối. Nhưng nức tiếng nhất vẫn là tiệm bánh bông lan trứng muối lâu đời nhất - bông lan trứng muối Gốc Cột Điện (17B Nguyễn Trường Tộ, phường Vũng Tàu).

Anh Huỳnh Ngọc Duy, chủ cơ sở bánh bông lan trứng muối Gốc Cột Điện, kể: Tên tiệm bắt nguồn từ địa điểm bán bánh bông lan ngay gốc cột điện, tại khúc chợ Bến Đình hơn 50 năm trước. Đó là vào khoảng năm 1968, mẹ của anh là bà Nguyễn Thị Xứ hàng ngày ngồi dưới gốc cột điện cần mẫn nướng bánh kẹp, bánh bông lan để nuôi 5 người con ăn học. Hương vị thơm ngọn, lạ miệng được người mua giới thiệu cho nhau, từ đó tiệm bánh thơm ngon ngay ở gốc cột điện được biết đến nhiều hơn. Người Vũng Tàu hồi đó muốn ăn bánh ngon đều chỉ cho nhau ra mua ở "Gốc Cột Điện" gần chợ Bến Đình và từ đó trở thành thương hiệu.

Đến năm 2000, sau khi nối nghiệp mẹ, anh Duy lấy tên "Gốc Cột Điện" làm thương hiệu cho cơ sở của gia đình.

Bánh bông lan trứng muối “nức danh” mọi miền - Ảnh 1.

Người thợ tại tiệm bánh bông lan trứng muối Gốc Cột Điện nướng bánh.

Để làm ra một chiếc bánh bông lan trứng muối chuẩn vị, đòi hỏi sự tỉ mỉ và kinh nghiệm của người thợ. Quy trình làm bánh là một nghệ thuật, từ khâu chọn nguyên liệu đến khâu nướng bánh. Nguyên liệu làm bông lan trứng muối bao gồm bột mì, đường, muối, bơ thực vật, trứng gà, sữa tươi và thêm chút nước cam.

Theo anh Duy, bánh bông lan muốn ngon thì khâu trộn bột phải đều, đạt độ tơi, mềm. Nhưng bí quyết làm nên một chiếc bánh tuyệt hảo lại nằm ở khâu nướng bánh. Bánh bông lan của tiệm được nướng bằng củi gáo dừa (vỏ dừa khô), có độ nóng cao, không độc hại. Khi nướng, nhiệt độ cao làm tan chảy lòng đỏ trứng muối, như dòng nham thạch ngấm vào bột bánh. Vì vậy, khi thưởng thức, mọi người sẽ cảm nhận được một thứ hương vị ngọt ngào, béo ngậy quyện lẫn và tan chảy.

Bánh bông lan trứng muối “nức danh” mọi miền - Ảnh 2.

Khách du lịch ưa chuộng bánh bông lan trứng muối thường mua về làm quà biếu.

Cầm một chiếc bánh lên, hương thơm thoang thoảng kích thích sự thèm ăn, cắn một miếng, vị ngọt ngọt, mặn mặn quấn quýt ngay đầu lưỡi khiến người ăn không kìm lòng được mà cắn thêm một miếng nữa. Bánh nhỏ nhỏ, xinh xinh nên có thể ăn thoải mái cả chục cái mà không thấy ngán, thêm cái giá không phải quá đắt nên nó rất thích hợp là món ăn cho giới trẻ nhâm nhi trong lúc học tập và làm việc.

Trải nghiệm xem nướng bánh

Chiếc bánh bông lan trứng muối truyền thống chỉ gồm phần vỏ bánh bông lan và phần nhân là trứng muối, đúng như cái tên gọi vô cùng dễ nhớ của bánh. Nhưng qua thời gian, để đáp ứng yêu cầu của thực khách, cơ sở Gốc Cột Điện cách tân với nhiều nguyên liệu và kiểu dáng mới hơn, hấp dẫn hơn.

Điển hình là phần nhân bánh được thay bằng miếng phô mai béo béo, thơm thơm, hay rắc lên trên bánh một ít chà bông mặn mặn, vài miếng lạp xưởng giòn giòn, vừa thơm ngon vừa hấp dẫn, vài lá rau mùi hương dịu nhẹ. Vỏ bánh bông lan cũng ra đời nhiều hương vị khác nhau như bánh trà xanh có vị thanh mát nhẹ nhàng, bánh vị chocola đăng đắng nhưng thơm nức mũi.

Bánh bông lan trứng muối “nức danh” mọi miền - Ảnh 3.

Bánh bông lan trứng muối truyền thống tại tiệm Gốc Cột Điện.

Ngày nay, bánh có nhiều biến thể với các loại nhân đa dạng khác nhau nhưng vẫn giữ được vị ngọt béo của bông lan và vị mặn đặc trưng của trứng muối.

Điều đặc biệt khi đến với tiệm bánh bông lan Gốc Cột Điện là khách hàng có thể tham quan, trải nghiệm khu vực nướng bánh. Khu vực nướng được ngăn cách bởi lớp kính trong nên khách đến có thể theo dõi quá trình nướng bánh. Ngồi bên bếp lửa, gương mặt đỏ ửng nhưng những thợ bánh vẫn luôn tay, thành thục các khâu đổ bánh…

Vì sự thú vị đó, cho nên tiệm luôn đông khách. Vào dịp cuối tuần, khách du lịch, người dân địa phương phải xếp hàng chờ đến lượt. Dàn bếp nướng gần 20 lò đỏ lửa hừng hực từ sáng sớm đến tối mịt, người làm không ngơi tay. Tiệm luôn đông khách ra vào, đặc biệt là ngày cuối tuần, ngày lễ bán hơn 1.000 hộp/ngày.

Chị Thảo Nguyên, du khách đến từ TP Cần Thơ ghé tiệm mua bánh chia sẻ: "Hương vị bánh vị ngon, dễ ăn lại có thể bảo quản tốt nên mỗi lần đến Vũng Tàu du lịch tôi đều ghé tiệm để mua về làm quà cho bạn bè và gia đình. Bánh ngon, tiệm bánh sạch sẽ. Đặc biệt, được tận mắt chứng kiến quy trình làm bánh nên rất an tâm".

Ngoài tiệm bánh bông lan "Gốc Cột Điện", tại phường Vũng Tàu cũng có nhiều tiệm bánh bông lan trứng muối khác như: Ngọc Hiệp (đường Đồ Chiểu), bông lan Thọ gốc vú sữa (Nguyễn Trường Tộ), Bông lan trứng muối Davi (Hoàng Hoa Thám). Tiệm Davi; Golden Bakery (Hoàng Hoa Thám); Bông lan Ngọc Diễm (Hoàng Hoa Thám); Bông lan Thành Phát (Nguyễn Trường Tộ); Vua Sư Tử (Nguyễn Văn Trỗi)… Mỗi tiệm đều có bí quyết riêng, được khách hàng đón nhận bởi hương vị gần gũi, gây thương nhớ đặc trưng xứ biển.

Bánh bông lan trứng muối “nức danh” mọi miền - Ảnh 4.

 

Mây tre lá Tân Uyên giữ nhịp đan, nối mạch nghề

Mây tre lá Tân Uyên giữ nhịp đan, nối mạch nghề

(NLĐO) - Làng nghề mây tre lá Tân Uyên hình thành từ nhiều thập kỷ trước, gắn liền với sinh hoạt nông nghiệp và nhu cầu sử dụng vật dụng thủ công trong đời sống

Nghĩ về nghề viết thư pháp Việt

(NLĐO) - Phong trào thư pháp chữ Việt lên ngôi đã hình thành nên những chợ chữ Việt ngày xuân

Bánh khọt nức tiếng gần xa

(NLĐO) - Với đặc trưng riêng, bánh khọt Vũng Tàu không chỉ nổi tiếng trong nước mà còn đạt được nhiều danh hiệu do tổ chức nước ngoài bình chọn

Vũng Tàu bánh bông lan nghề truyền thống làng nghề
