Kinh tế

Bánh trung thu gắn nhãn "Tick xanh trách nhiệm" sẽ bị kiểm tra nhiều hơn

Ngọc Ánh

(NLĐO) – Lần đầu tiên người tiêu dùng có thể chọn bánh trung thu được kiểm soát chặt bằng nhãn "Tick xanh trách nhiệm"

Chiều 29-8, Sở Công Thương, Sở An toàn thực phẩm TP HCM phối hợp cùng Báo Tuổi Trẻ tổ chức tọa đàm "Xây dựng thương hiệu bánh trung thu qua chương trình Tick xanh trách nhiệm" khi rằm tháng tám đang đến gần.

Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó giám đốc Sở Công Thương TP HCM, nhìn nhận với địa bàn rộng lớn như hiện nay của TP HCM, việc kiểm soát thị trường không dễ.

Chương trình "Tick xanh trách nhiệm" chính là một giải pháp hiệu quả và sẽ triển khai trên mặt hàng bánh trung thu. Sản phẩm đạt chuẩn sẽ được gắn tick xanh, qua đó giúp người tiêu dùng dễ dàng nhận diện sản phẩm an toàn.

Kiểm tra bánh trung thu gắn nhãn tích xanh trách nhiệm tăng cường an toàn thực phẩm - Ảnh 1.

Quang cảnh buổi tọa đàm - Ảnh: Quang Định

Theo ông Phương, người tiêu dùng vốn có cảm tình với sản phẩm "nhà làm" nhưng chưa chắc an toàn vì không có quy trình kiểm soát như các doanh nghiệp sản xuất bài bản. Ví dụ thịt heo "nhà nuôi" ăn cám, bắp, gạo nhưng nếu là loại hư hỏng, mốc thì không bằng thịt heo nuôi công nghiệp. Do đó, ông Phương đồng tình quan điểm "bánh trung thu nhà làm thì để nhà ăn" của người đứng đầu Sở An toàn thực phẩm được truyền thông nhấn mạnh gần đây.

Bà Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP HCM, cho hay hoạt động kiểm tra bánh trung thu sẽ tăng cường bao gồm cả sản xuất, kho chứa, cửa hàng và các thương hiệu lớn cũng không ngoại lệ.

Về chương trình "Tick xanh trách nhiệm" dành cho bánh trung thu, các doanh nghiệp tham gia cần phải tự đánh giá và bảo đảm chất lượng sản phẩm của mình. Sản phẩm gắn "tick xanh" phải tuân thủ các tiêu chí cao hơn bình thường và sẽ được ưu tiên lấy mẫu, kiểm tra, thanh tra nhiều hơn. Nếu bị phát hiện vi phạm an toàn thực phẩm, dù có "tick xanh" hay không, sản phẩm vẫn sẽ bị xử phạt và có thể bị tẩy chay khỏi hệ thống siêu thị.

Công tác kiểm tra tiến hành cả 3 giai đoạn: trước trung thu kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh, tập trung vào nguyên liệu sản phẩm (nhân bánh, bột làm bánh) và chất phụ gia thực phẩm.

Trong dịp Trung thu sẽ kiểm tra việc sản xuất, kinh doanh, bảo quản và tiêu thụ, phân phối hàng hóa còn sau trung thu sẽ hậu kiểm, xử lý các mặt hàng không đạt chất lượng hoặc quá hạn sử dụng.

Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP HCM khuyến cáo người tiêu dùng không nên mua hàng rẻ mà không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.

