Thời sự

Bão Bualoi càng gần bờ càng mạnh, giật tới cấp 15, dự báo đổ bộ vào khu vực nào?

Thùy Linh

(NLĐO) - Bão số 10 di chuyển với tốc độ 30 km/giờ, cường độ mạnh nhất có thể đạt cấp 13, giật cấp 15, xác suất đổ bộ cao nhất vào khu vực Bắc Trung Bộ.

Chiều ngày 26-9, Bộ Nông nghiệp và Môi trường họp triển khai ứng phó với bão Bualoi. 

Bão Bualoi càng gần bờ càng mạnh, giật tới cấp 15, dự báo đổ bộ vào khu vực nào?- Ảnh 1.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp chủ trì cuộc họp

Theo ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sau khi vào Biển Đông, bão Bualoi - bão số 10 được nhận định là cơn bão rất nguy hiểm, đặc biệt với khu vực Bắc Trung Bộ.

Bão Bualoi càng gần bờ càng mạnh, giật tới cấp 15, dự báo đổ bộ vào khu vực nào?- Ảnh 2.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra 3 kịch bản mưa từ mô hình số, tương ứng với các kịch bản đổ bộ. Kịch bản xác suất thấp: Bão đi lên phía Bắc, men theo phía Nam đảo Hải Nam, mưa tập trung ở Bắc Bộ. 

Kịch bản xác suất không cao: Bão vào Trung Bộ, mưa lớn tập trung tại Quảng Trị, Hà Tĩnh, Huế.

Kịch bản xác suất cao nhất (70-80%): Bão đi vào Bắc Trung Bộ, mưa lớn tập trung tại Quảng Trị, sau đó đến Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa và mở rộng ra đồng bằng. 

Khu vực mưa lớn nhất gồm Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, tiếp đến là đồng bằng Bắc Bộ, Nam Sơn La, Hòa Bình, Phú Thọ.

Theo kịch bản dễ xảy ra nhất, Bắc Bộ, Thanh Hóa, Quảng Trị sẽ có mưa rất lớn, phổ biến 300-400 mm, cục bộ có thể cao hơn. "Cơn bão này di chuyển nhanh, cường độ mạnh, tác động trên diện rộng với nguy cơ đa thiên tai: gió mạnh, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất" - ông Khiêm cảnh báo.

Ứng phó với bão Bualoi cần nhanh hơn bình thường, cấm biển phải sớm hơn

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp, lo ngại cơn bão Bualoi di chuyển nhanh nên phương án ứng phó với bão cần nhanh hơn bình thường. 

Đến thời điểm hiện nay, còn một số dự báo khá khác nhau nhưng đều có chung nhận định: Đây là cơn bão di chuyển rất nhanh hơn so với bình thường; càng vào gần bờ càng mạnh; Diện tác động rất rộng, đặc biệt có thể gây mưa lớn thượng nguồn bên Lào…

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp lo ngại, quy luật có 2 cơn bão liên tiếp bao giờ cũng rất nguy hiểm, người dân dễ chủ quan về cơn bão thứ 2 nên có thể dẫn tới thiệt hại lớn. 

Do vậy, Thứ trưởng yêu cầu cần chủ động ứng phó để giảm thiệt hại, cơ quan truyền thông cần nhấn mạnh bão số 10 sẽ rất mạnh, di chuyển nhanh và gây nguy cơ đa thiên tai.

Trên biển, Thứ trưởng yêu cầu tàu thuyền cần di chuyển tránh trú bão nhanh hơn, đồng thời các địa phương cũng cần cấm biển sớm hơn.

Bão số 10 Bualoi dự báo mạnh hơn bão số 5 Kajiki

Tốc độ di chuyển của bão Bualoi trung bình 30 km/giờ, nhanh gấp đôi các cơn bão khác. Cường độ dự báo mạnh nhất cấp 13, giật cấp 15, cập bờ có khả năng ngang thậm chí mạnh hơn bão số 5 Kajiki. Khu vực mưa lớn: Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Bắc Quảng Trị; Khu vực trung du và vùng núi Bắc Bộ, các tỉnh Thanh Hóa - Quảng Trị có lũ quét, sạt lở đất…

Bão Bualoi “lao nhanh” gấp đôi các cơn bão khác, tới 30 km/giờ

Bão Bualoi “lao nhanh” gấp đôi các cơn bão khác, tới 30 km/giờ

(NLĐO) - Bão Bualoi đang di chuyển với tốc độ rất nhanh 30 km/giờ, sau khi vào Biển Đông dự báo đổi hướng đi dọc Bắc Trung Bộ và Nam đồng bằng Bắc Bộ.

Bão Bualoi mạnh lên 3 cấp sau một ngày, đêm nay vào Biển Đông

(NLĐO) - Dự báo khoảng đêm 26-9, bão Bualoi sẽ đi vào vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông, trở thành cơn bão số 10 năm 2025.

Ứng phó mưa bão dồn dập

Ngoài bão số 10 (Bualoi), dự kiến trong tháng 10 và tháng 11-2025, trên biển Đông nhiều khả năng xuất hiện một số cơn bão mạnh

