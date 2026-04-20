Báo cáo ban đầu vụ án mạng tại Gia Lai

Ngày 20-4, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Ia Lâu (tỉnh Gia Lai) có báo cáo nhanh về một vụ án mạng xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ ngày 19-4, Nguyễn Hoàng Long (SN 2008, trú tại làng Tu, xã Ia Lâu) cùng một số người bạn tổ chức ăn nhậu tại khu vực đập tràn của làng.

Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, anh Hà Văn N. (SN 2003) cùng nhóm bạn khác cũng đến khu vực này vui chơi. Tại đây, giữa Long và anh N. xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc xô xát, anh N. đã dùng tay đánh vào mặt và bóp cổ Long.

Bức xúc, Long lấy dao đâm một nhát vào vùng ngực trái của anh N., khiến nạn nhân gục xuống, chảy nhiều máu.

Ngay sau đó, những người có mặt đã đưa anh N. đến Trung tâm Y tế xã Ia Lâu cấp cứu, tuy nhiên nạn nhân đã tử vong.