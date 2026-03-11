Án mạng đau lòng từ chiếc áo bị mất

Ngày 11-3, kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Tây Ninh đã tuyên phạt bị cáo Lâm Hiếu Tài (27 tuổi; ngụ phường Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh) 25 năm tù về 2 tội "Giết người" và "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng". Nạn nhân trong vụ án mạng đau lòng này là ông L.H.M.T.

Bị cáo Lâm Hiếu Tài trước tòa

Theo cáo trạng, khoảng 20 giờ ngày 3-7-2025, sau khi ngủ dậy, Tài không tìm thấy chiếc áo thun của mình. Nghi ngờ cậu ruột là ông T. (sống cùng nhà) lấy trộm, Tài bắt đầu lớn tiếng chửi bới.

Thấy vậy, bà L.T.T.T (dì ruột Tài) lên tiếng can ngăn, cho rằng do Tài vứt đồ bừa bãi nên lạc mất chứ không ai lấy.

Tài liền quay sang đập phá đồ đạc và dùng chân đá vào người bà T. khi bà đang nằm trên giường. Khi ông T. nói sẽ đi báo công an thì Tài lấy dao đâm ông T. tử vong.

Tại phiên tòa, bị cáo Tài thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Tài thể hiện sự hối hận muộn màng, cho rằng bản thân thiếu kiềm chế và xin hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt để sớm về chăm sóc mẹ già.

Tuy nhiên, đại diện viện kiểm sát giữ quyền công tố tại tòa khẳng định hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, có tính chất côn đồ, tước đoạt tính mạng của người thân nên cần phải cách ly vĩnh viễn hoặc lâu dài ra khỏi đời sống xã hội.

Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, hội đồng xét xử nhận định hành vi của Tài không chỉ vi phạm pháp luật nghiêm trọng mà còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quan hệ gia đình. Do đó, tòa đã tuyên mức án tổng cộng 25 năm tù để răn đe.