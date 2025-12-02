HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Báo cáo mới nhất vụ nữ sinh bị đánh hội đồng trong lớp học

Hoàng Thanh

(NLĐO) - Sau khi nữ sinh bị đánh hội đồng tại trường học, nhà trường đã thăm hỏi và cam kết đảm bảo an toàn cho học sinh để ngăn ngừa tình trạng này tái diễn

Ngày 2-12, UBND phường Thống Nhất đã báo cáo vụ nữ sinh lớp 7 Trường THCS Tôn Đức Thắng bị vây đánh hội đồng, gửi UBND tỉnh và Sở GD-ĐT tỉnh Gia Lai.

Theo Trường THCS Tôn Đức Thắng, chiều 28-11, lớp 7.1 có tiết giáo dục thể chất (học trái buổi). Một nhóm học sinh đến lớp sớm và xảy ra xô xát. Sự việc được các học sinh khác quay clip lại, sau đó người nhà của học sinh bị đánh đã đăng tải clip lên mạng xã hội.

Nữ sinh lớp 7 bị bạn vây đánh hội đồng trong lớp học

Trường xác định em Đ.T.N.T bị hai nữ sinh là T.T.P và T.T.H.T, cùng học lớp 7.1, vây đánh. Sau khi nắm thông tin vụ việc, Ban Giám hiệu nhà trường đã mời giáo viên chủ nhiệm lớp 7.1 và phụ huynh các học sinh liên quan lên làm việc, yêu cầu các học sinh viết bản tường trình về việc đánh nhau.

Nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do em Đ.T.N.T mượn bài mỹ thuật của em T.T.P để nộp cho giáo viên dạy bộ môn. Khi em T.T.P đòi lại bài, em Đ.T.N.T chưa tìm thấy để trả. Sau đó, T.T.P đã xông vào đánh Đ.T.N.T và T.T.H.T cũng tham gia.

Sau buổi làm việc, 3 phụ huynh có con đánh nhau đã thống nhất ký vào biên bản cùng phối hợp với nhà trường nhắc nhở, giáo dục, quản lý học sinh. Phụ huynh 2 nữ sinh đánh bạn cùng với giáo viên chủ nhiệm đã đến thăm hỏi, xin lỗi em Đ.T.N.T.

Đối với các học sinh có mặt, chứng kiến sự việc các bạn đánh nhau nhưng không ngăn cản và không báo cáo cho giáo viên, nhà trường đã yêu cầu viết tường trình, thông báo phụ huynh phối hợp giáo dục, quản lý.

Nữ sinh lớp 7 bị đánh hội đồng trong trường học: Nhà trường lên tiếng - Ảnh 1.

Em Đ.T.N.T bị bạn đánh trong sân trường - Ảnh cắt từ clip

Sáng 1-12, em Đ.T.N.T nghỉ học. Chiều cùng ngày, phụ huynh nữ sinh này đã liên hệ với nhà trường trao đổi nguyện vọng muốn xin chuyển trường cho con.

Ban Giám hiệu Trường THCS Tôn Đức Thắng đã lắng nghe, chia sẻ và động viên gia đình cũng như học sinh yên tâm tiếp tục đến trường học tập đầy đủ. Nhà trường cam kết sẽ đảm bảo an toàn cho học sinh.

Hiện nay, sức khỏe và tâm lý của học sinh Đ.T.N.T đã ổn định.

Đề nghị tăng cường quản lý

UBND phường Thống Nhất cho hay đã chỉ đạo phòng chuyên môn, công an phường, Trường THCS Tôn Đức Thắng thăm hỏi gia đình, động viên em Đ.T.N.T sớm trở lại trường.

UBND phường Thống Nhất cũng đã yêu cầu Trường THCS Tôn Đức Thắng tăng cường quản lý, giáo dục học sinh; giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh, tránh xảy ra tình trạng bạo lực học đường, đảm bảo trường học là môi trường an toàn; tổ chức họp kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với giáo viên chủ nhiệm lớp 7.1 và các thành phần liên quan trong công tác quản lý, giáo dục học sinh.

