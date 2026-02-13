Báo cáo Thủ tướng lộ trình kiểm định khí thải mô tô, xe máy

Tại văn bản mới đây, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà giao bộ trưởng các bộ: Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Tư pháp, Công Thương, Xây dựng, Tài chính, Khoa học và Công nghệ cùng UBND các thành phố rà soát quy định lộ trình áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải mô tô, xe máy tham gia giao thông.
Cùng với đó, các bộ, địa phương liên quan cần có ý kiến bằng văn bản cam kết thực hiện để quy định bảo đảm tính khả thi; gửi Bộ Nông nghiệp và Môi trường để nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện dự thảo quyết định, bảo đảm khả thi, chặt chẽ.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường làm việc với các bộ liên quan về những nội dung Thủ tướng Chính phủ giao thực hiện, chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15-2.
Trước đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành Thông tư 92/2025 quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải mô tô, xe máy tham gia giao thông đường bộ. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 30-6-2026. Lộ trình áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải mô tô, xe máy tham gia giao thông đường bộ thực hiện theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.
Theo thống kê của Cục Đăng kiểm Việt Nam - Bộ Xây dựng, cả nước hiện có hơn 70 triệu mô tô và xe máy đang lưu hành. Ước tính, cả nước cần khoảng 5.000 cơ sở đủ điều kiện để kiểm định khí thải xe máy.
Bình luận (0)