Net Zero

Báo cáo Thủ tướng lộ trình kiểm định khí thải mô tô, xe máy

L.Thúy

Nghiên cứu, hoàn thiện dự thảo quyết định về khí thải mô tô, xe máy; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15-2.

Tại văn bản mới đây, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà giao bộ trưởng các bộ: Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Tư pháp, Công Thương, Xây dựng, Tài chính, Khoa học và Công nghệ cùng UBND các thành phố rà soát quy định lộ trình áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải mô tô, xe máy tham gia giao thông.

Cùng với đó, các bộ, địa phương liên quan cần có ý kiến bằng văn bản cam kết thực hiện để quy định bảo đảm tính khả thi; gửi Bộ Nông nghiệp và Môi trường để nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện dự thảo quyết định, bảo đảm khả thi, chặt chẽ. 

Bộ Nông nghiệp và Môi trường làm việc với các bộ liên quan về những nội dung Thủ tướng Chính phủ giao thực hiện, chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15-2.

Trước đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành Thông tư 92/2025 quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải mô tô, xe máy tham gia giao thông đường bộ. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 30-6-2026. Lộ trình áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải mô tô, xe máy tham gia giao thông đường bộ thực hiện theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Theo thống kê của Cục Đăng kiểm Việt Nam - Bộ Xây dựng, cả nước hiện có hơn 70 triệu mô tô và xe máy đang lưu hành. Ước tính, cả nước cần khoảng 5.000 cơ sở đủ điều kiện để kiểm định khí thải xe máy. 

Tin liên quan

Quy định về kiểm định khí thải, hơn 70 triệu mô tô, xe máy đang lưu hành cần chú ý

Quy định về kiểm định khí thải, hơn 70 triệu mô tô, xe máy đang lưu hành cần chú ý

(NLĐO) - Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành Thông tư 92 năm 2025 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ.

Xe ô tô phải kiểm định khí thải từ 1-3-2026, Hà Nội và TPHCM siết chặt hơn

(NLĐO) - Từ ngày 1-3-2026, xe ô tô lưu thông trên toàn quốc phải đáp ứng quy định về kiểm định khí thải.

Phó Thủ tướng: Đánh giá tác động kiểm định khí thải xe máy với người dân ở Hà Nội và TPHCM

(NLĐO) - Phó Thủ tướng yêu cầu đánh giá tác động của chính sách kiểm định khí thải mô tô, xe máy đối với người dân và doanh nghiệp, nhất là tại Hà Nội và TPHCM.

