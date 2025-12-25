Báo chí đa phương tiện: Tăng sức chiến đấu, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 25-12, tại TPHCM, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí - Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức tọa đàm nâng cao chất lượng tác phẩm báo chí đa phương tiện về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong bối cảnh mới.

Quang cảnh tọa đàm; Ảnh: PHAN ANH

Tọa đàm nhằm nâng cao năng lực, bản lĩnh chính trị, phương pháp tác nghiệp hiện đại và tăng cường khả năng sản xuất các tác phẩm chính luận, luận chiến cho đội ngũ người làm báo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn chuẩn bị Đại hội Đảng lần thứ XIV.

Dự tọa đàm có lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam; lãnh đạo, biên tập viên, phóng viên các cơ quan báo chí khu vực phía Nam; cùng các nhà báo giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng Đảng nói chung và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng nói riêng.

Không gian mạng đang trở thành mặt trận quan trọng

Phát biểu khai mạc tọa đàm, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Trần Trọng Dũng cho biết trong giai đoạn toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang tích cực chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, môi trường truyền thông trong nước và quốc tế đang có những biến động nhanh chóng, phức tạp và khó dự báo hơn bao giờ hết.



Không gian mạng đang trở thành mặt trận quan trọng, nơi các thế lực thù địch đẩy mạnh hoạt động chống phá với phương thức ngày càng tinh vi, có tổ chức, có hệ thống và mang tính mạng lưới.

Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Trần Trọng Dũng phát biểu tại tọa đàm; Ảnh: PHAN ANH

Thực tiễn cho thấy, các luận điệu xuyên tạc, thông tin xấu độc không còn xuất hiện một cách đơn lẻ, manh mún, mà đã được triển khai bài bản, phối hợp chặt chẽ trên nhiều nền tảng, nhiều kênh truyền thông, tạo ra sức ép rất lớn đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Theo ông, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ là trách nhiệm chính trị, mà còn là một hoạt động nghiệp vụ đặc thù, đòi hỏi sự kết hợp hài hòa giữa bản lĩnh chính trị, tri thức lý luận, kỹ năng nghề nghiệp và tư duy truyền thông hiện đại.



"Trong bối cảnh nhiều địa phương đang thực hiện hợp nhất các cơ quan Báo và Phát thanh - Truyền hình, chuyển đổi sang mô hình tòa soạn hội tụ, yêu cầu sản xuất nội dung đa nền tảng, nâng cao chất lượng các tác phẩm chính luận - luận chiến càng trở nên cấp thiết" - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhìn nhận.

Tuy nhiên, hoạt động báo chí về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay vẫn còn những hạn chế nhất định, nội dung còn mỏng; tác phẩm đa phương tiện chưa tương xứng với yêu cầu truyền thông hiện đại; đội ngũ tác giả chuyên sâu về mảng Xây dựng Đảng nói chung và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng nói riêng còn chưa nhiều…

Theo ông Trần Trọng Dũng, những hạn chế đó cho thấy yêu cầu phải đổi mới mạnh mẽ cả về tư duy, phương pháp và cách thức tổ chức thông tin, để báo chí thực sự phát huy vai trò nòng cốt trên mặt trận tư tưởng, nhất là trong giai đoạn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng hướng tới Đại hội Đảng lần thứ XIV.

Nhận diện các quan điểm sai trái, thù địch

Tại tọa đàm, đại biểu đã được nghe Đại tá, PGS-TS Cao Văn Trọng, Thư ký Khoa học Hội đồng Lý luận Trung ương trình bày nội dung "Nhận diện các quan điểm sai trái, thù địch trước thềm Đại hội XIV của Đảng".

Cùng với đó, nhà báo Phương Quyên, Vụ trưởng, Trưởng Ban Xây dựng Đảng Báo Nhân dân trình bày nội dung "Đổi mới nội dung và phương pháp viết chính luận trong đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch".

Đại tá, PGS-TS Cao Văn Trọng, Thư ký Khoa học Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu tại tọa đàm; Ảnh: PHAN ANH

Nhà báo Trần Văn Khánh, Trưởng Phòng Tin tức, Đài Phát thanh - Truyền hình TPHCM (HTV), trình bày nội dung nâng cao chất lượng tác phẩm báo chí đa phương tiện về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong bối cảnh mới: Kinh nghiệm sản xuất tại Trung tâm Tin tức.

Nhà báo, Đại tá Phan Tùng Sơn, Trưởng Văn phòng đại diện Báo Quân đội Nhân dân tại TPHCM, tham luận nội dung "Trao đổi kỹ năng, kinh nghiệm tổ chức tin bài bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái".

Nhà báo, TS Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Trung tâm Chuyên đề và Truyền thông - Phát hành, Tạp chí Cộng sản, với tham luận nội dung "Giải pháp tăng sức chiến đấu của báo chí".