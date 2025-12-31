Báo chí, xuất bản TPHCM vượt khó, giữ vững uy tín thương hiệu

Chiều 31-12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, Hội Nhà báo TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác báo chí, xuất bản năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị

Biểu dương hơn 400 tác phẩm báo chí hay

Tổng kết năm 2025, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM cho biết mặc dù gặp nhiều khó khăn, các cơ quan báo chí, xuất bản thành phố đã rất nỗ lực giữ vững uy tín thương hiệu; chú trọng sử dụng mạng xã hội để tiếp cận nhiều hơn, nhanh hơn với bạn đọc, mức độ lan tỏa thông tin cao.

Tình hình hoạt động kinh tế báo chí của các cơ quan báo chí TPHCM cơ bản ổn định; các hoạt động truyền thông sau mặt báo khá phong phú và được công chúng, dư luận đánh giá cao.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Dương Anh Đức dự hội nghị

Các đơn vị xuất bản chủ động trong việc phát triển sản phẩm, đa dạng phương thức xuất bản, truyền thông, phát hành. Bên cạnh đó, giữ vững ổn định sản xuất kinh doanh, triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy hoạt động xuất bản.

Trong năm 2025, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy đã kịp thời chấn chỉnh, rút kinh nghiệm 29 nội dung thông tin chưa chuẩn xác, đồng thời biểu dương hơn 400 tác phẩm báo chí hay, có tác động tích cực.

Đại diện lãnh đạo các cơ quan báo chí dự hội nghị

Ban đã chỉ đạo các cơ quan báo chí mở nhiều chuyên trang, chuyên mục, thực hiện các tuyến bài sâu sắc, tạo không khí phấn khởi, tự hào nhân các đợt kỷ niệm lớn như 95 năm Ngày thành lập Đảng, 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam…

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM đã kịp thời bám sát chỉ đạo của Trung ương và thành phố để chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả đối với công tác tuyên truyền trên báo chí và không gian mạng trước, trong và sau Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.



Nhà báo Nguyễn Khắc Văn, Quyền Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng, phát biểu tại hội nghị

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM cũng chủ động xây dựng Kế hoạch truyền thông năm 2025, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, Hội Nhà báo thành phố tổ chức thành công Giải Báo chí thành phố lần thứ 43, tổ chức khen thưởng các tác phẩm báo chí hay từng quý.

Qua đó kịp thời ghi nhận sự đóng góp của các tác giả, nhóm tác giả; cổ vũ tinh thần để đội ngũ làm báo thành phố không ngừng nỗ lực, sáng tạo, dấn thân, cho ra đời nhiều tác phẩm báo chí có giá trị, góp phần cho sự phát triển chung của thành phố trong năm 2024-2025.

Tập trung hoàn thành việc sắp xếp cơ quan báo chí

Đối với công tác quản lý, sắp xếp và phát triển báo chí, xuất bản, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương tham mưu các quyết định liên quan đến việc giải thể Tạp chí Cựu chiến binh thành phố.

Nhà báo Cao Anh Minh, Tổng Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM, phát biểu tại hội nghị

Đồng thời thực hiện việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy bên trong các cơ quan báo chí; trình Thường trực Thành ủy các nội dung về sắp xếp cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình 3 địa phương và triển khai thực hiện sắp xếp, sáp nhập Báo Bình Dương, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu vào Báo Sài Gòn Giải Phóng sau hợp nhất.

Hiện Ban đang tiếp tục tham mưu Thường trực Thành ủy TPHCM trong việc xây dựng và tiếp thu ý kiến của các cơ quan chức năng để bổ sung, hoàn chỉnh dự thảo Đề án sắp xếp, tinh gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hệ thống báo chí TPHCM, đảm bảo đúng quy định pháp luật.

Trong năm 2026, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM tiếp tục tập trung hoàn thành sắp xếp báo chí.

Ban sẽ tập trung tham mưu hoàn thành việc sắp xếp các cơ quan báo chí thành phố theo đúng tinh thần chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và các quy định pháp luật có liên quan, đảm bảo ổn định tư tưởng đội ngũ và hiệu quả hoạt động sau sắp xếp; nâng cao chất lượng công tác phát ngôn và truyền thông chính sách gắn với việc triển khai thực hiện Luật Báo chí (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1-7-2026.

Đẩy mạnh Đề án chuyển đổi số báo chí Bên cạnh việc sắp xếp báo chí, năm 2026, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM sẽ tập trung tuyên truyền các sự kiện chính trị quan trọng. Cụ thể là triển khai chiến dịch truyền thông cao điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Đại hội XIV của Đảng; bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Cùng với đó, tham mưu tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21.6.1925 - 21.6.2026). Phối hợp tổ chức khảo sát, nắm tình hình công tác phát triển đảng viên, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị của đội ngũ phóng viên, biên tập viên tại các cơ quan báo chí, xuất bản thành phố; tham mưu đề xuất kế hoạch đào tạo phù hợp cho từng đối tượng theo quy định; đẩy mạnh thực hiện Đề án chuyển đổi số báo chí, xây dựng tòa soạn hội tụ, đa phương tiện.



