Báo chí, xuất bản TPHCM vượt khó, giữ vững uy tín thương hiệu

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Báo chí, xuất bản TPHCM vượt khó, giữ vững uy tín thương hiệu

PHAN ANH; Ảnh: HOÀNG TRIỀU

(NLĐO)- Các cơ quan báo chí tiếp tục đổi mới, giữ vững uy tín thương hiệu, sức lan tỏa thông tin; hoạt động sau mặt báo được công chúng đánh giá cao

Chiều 31-12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, Hội Nhà báo TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác báo chí, xuất bản năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết chủ trì hội nghị.

- Ảnh 1.

Quang cảnh hội nghị

Biểu dương hơn 400 tác phẩm báo chí hay

Tổng kết năm 2025, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM cho biết mặc dù gặp nhiều khó khăn, các cơ quan báo chí, xuất bản thành phố đã rất nỗ lực giữ vững uy tín thương hiệu; chú trọng sử dụng mạng xã hội để tiếp cận nhiều hơn, nhanh hơn với bạn đọc, mức độ lan tỏa thông tin cao.

Tình hình hoạt động kinh tế báo chí của các cơ quan báo chí TPHCM cơ bản ổn định; các hoạt động truyền thông sau mặt báo khá phong phú và được công chúng, dư luận đánh giá cao.

- Ảnh 2.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Dương Anh Đức dự hội nghị

Các đơn vị xuất bản chủ động trong việc phát triển sản phẩm, đa dạng phương thức xuất bản, truyền thông, phát hành. Bên cạnh đó, giữ vững ổn định sản xuất kinh doanh, triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy hoạt động xuất bản.

Trong năm 2025, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy đã kịp thời chấn chỉnh, rút kinh nghiệm 29 nội dung thông tin chưa chuẩn xác, đồng thời biểu dương hơn 400 tác phẩm báo chí hay, có tác động tích cực.

- Ảnh 3.

Đại diện lãnh đạo các cơ quan báo chí dự hội nghị

Ban đã chỉ đạo các cơ quan báo chí mở nhiều chuyên trang, chuyên mục, thực hiện các tuyến bài sâu sắc, tạo không khí phấn khởi, tự hào nhân các đợt kỷ niệm lớn như 95 năm Ngày thành lập Đảng, 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam…

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM đã kịp thời bám sát chỉ đạo của Trung ương và thành phố để chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả đối với công tác tuyên truyền trên báo chí và không gian mạng trước, trong và sau Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

- Ảnh 4.

Nhà báo Nguyễn Khắc Văn, Quyền Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng, phát biểu tại hội nghị

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM cũng chủ động xây dựng Kế hoạch truyền thông năm 2025, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, Hội Nhà báo thành phố tổ chức thành công Giải Báo chí thành phố lần thứ 43, tổ chức khen thưởng các tác phẩm báo chí hay từng quý.

Qua đó kịp thời ghi nhận sự đóng góp của các tác giả, nhóm tác giả; cổ vũ tinh thần để đội ngũ làm báo thành phố không ngừng nỗ lực, sáng tạo, dấn thân, cho ra đời nhiều tác phẩm báo chí có giá trị, góp phần cho sự phát triển chung của thành phố trong năm 2024-2025.

Tập trung hoàn thành việc sắp xếp cơ quan báo chí

Đối với công tác quản lý, sắp xếp và phát triển báo chí, xuất bản, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương tham mưu các quyết định liên quan đến việc giải thể Tạp chí Cựu chiến binh thành phố.

- Ảnh 5.

Nhà báo Cao Anh Minh, Tổng Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM, phát biểu tại hội nghị

Đồng thời thực hiện việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy bên trong các cơ quan báo chí; trình Thường trực Thành ủy các nội dung về sắp xếp cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình 3 địa phương và triển khai thực hiện sắp xếp, sáp nhập Báo Bình Dương, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu vào Báo Sài Gòn Giải Phóng sau hợp nhất.

Hiện Ban đang tiếp tục tham mưu Thường trực Thành ủy TPHCM trong việc xây dựng và tiếp thu ý kiến của các cơ quan chức năng để bổ sung, hoàn chỉnh dự thảo Đề án sắp xếp, tinh gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hệ thống báo chí TPHCM, đảm bảo đúng quy định pháp luật.

Trong năm 2026, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM tiếp tục tập trung hoàn thành sắp xếp báo chí.

Ban sẽ tập trung tham mưu hoàn thành việc sắp xếp các cơ quan báo chí thành phố theo đúng tinh thần chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và các quy định pháp luật có liên quan, đảm bảo ổn định tư tưởng đội ngũ và hiệu quả hoạt động sau sắp xếp; nâng cao chất lượng công tác phát ngôn và truyền thông chính sách gắn với việc triển khai thực hiện Luật Báo chí (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1-7-2026.

Đẩy mạnh Đề án chuyển đổi số báo chí

Bên cạnh việc sắp xếp báo chí, năm 2026, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM sẽ tập trung tuyên truyền các sự kiện chính trị quan trọng. Cụ thể là triển khai chiến dịch truyền thông cao điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Đại hội XIV của Đảng; bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cùng với đó, tham mưu tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21.6.1925 - 21.6.2026).

Phối hợp tổ chức khảo sát, nắm tình hình công tác phát triển đảng viên, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị của đội ngũ phóng viên, biên tập viên tại các cơ quan báo chí, xuất bản thành phố; tham mưu đề xuất kế hoạch đào tạo phù hợp cho từng đối tượng theo quy định; đẩy mạnh thực hiện Đề án chuyển đổi số báo chí, xây dựng tòa soạn hội tụ, đa phương tiện.


Tin liên quan

Báo chí đa phương tiện: Tăng sức chiến đấu, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Báo chí đa phương tiện: Tăng sức chiến đấu, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(NLĐO) - Bối cảnh mới đặt ra yêu cầu báo chí phải nâng cao bản lĩnh chính trị, đổi mới tác nghiệp và tăng sức chiến đấu, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Báo chí đa phương tiện: Yêu cầu cấp thiết đổi mới tư duy sản xuất nội dung

(NLĐO) - Đổi mới tư duy hình ảnh không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu cấp thiết đối với báo chí đa phương tiện.

Khi nào thành lập cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện ở TP HCM, Hà Nội?

Ngay sau khi bế mạc kỳ họp thứ 10 Quốc hội (QH) khóa XV, chiều 11-12, Tổng Thư ký QH Lê Quang Mạnh đã chủ trì họp báo công bố kết quả kỳ họp.

TPHCM báo chí báo chí, xuất bản báo chí tphcm vượt khó giữ vững thương hiệu
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo