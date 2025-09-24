HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Bão chồng bão: Xuất hiện thêm cơn bão rất mạnh mới hướng vào Biển Đông

Thùy Linh

(NLĐO) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm 23-9, áp thấp nhiệt đới phía Đông Philippines đã mạnh lên thành bão, có tên quốc tế Bualoi.

Hồi 7 giờ ngày 24-9, tâm bão Bualoi ở khoảng 9,8 độ Vĩ Bắc; 132,4 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất gần tâm bão cấp 9 (75–88 km/giờ), giật cấp 11. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15 km/giờ.

Cơn bão Bualoi mạnh cấp 11 , giật cấp 14 hướng vào việt nam - Ảnh 1.

Dự báo, khoảng đêm 26-9, bão Bualoi đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 10 trong năm 2025. Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo trong 24 giờ tới, tức 7 giờ ngày 25-9, bão Bualoi ở khoảng 11,3 độ Vĩ Bắc; 129,7 độ Kinh Đông, cường độ cấp 9-10, giật cấp 12.

Tới 7 giờ ngày 26-9, vị trí bão Bualoi ở khoảng 13,1 độ Vĩ Bắc; 124,8 độ Kinh Đông, cường độ tiếp tục mạnh lên cấp 10, giật cấp 12.

Bão Bualoi gây sóng biển cao 5-7 m

Dự báo khoảng đêm 26-9, bão Bualoi đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 10 trong năm 2025.

Tới 7 giờ ngày 27-9, vị trí tâm bão số 10 ở vào khoảng 14,3 độ Vĩ Bắc; 118,6 độ Kinh Đông, cường độ cấp 11, giật cấp 14. Vùng nguy hiểm từ phía Bắc vĩ tuyến 12,0 độ Vĩ Bắc đến 17,0 độ Vĩ Bắc, phía Đông kinh tuyến 117,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 tại vùng biển phía Đông khu vực Bắc và Giữa Biển Đông.

Dự báo, trong 72–120 giờ tiếp theo, bão Bualoi khả năng di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20–25 km/giờ và còn khả năng mạnh thêm.

Do ảnh hưởng bởi bão Bualoi, từ tối và đêm 26-9, vùng biển phía Đông Bắc và Giữa Biển Đông gió mạnh dần lên cấp 6–7, sau tăng lên cấp 8–9. Vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 14, sóng biển cao 5-7 m, biển động dữ dội. Nguy hiểm đối với tàu thuyền hoạt động tại khu vực Bắc và giữa Biển Đông.

Bão số 9 Ragasa cách Móng Cái (Quảng Ninh) gần 600 km

Hồi 10 giờ sáng 24-9, tâm bão số 9 Ragasa ở vào khoảng 21,3 độ vĩ bắc; 113,2 độ kinh đông, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 570 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (167–183 km/giờ), giật trên cấp 17.

Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20 km/giờ.

Tin liên quan

Thủ tướng yêu cầu ứng phó siêu bão số 9 Ragasa ở mức cao nhất

Thủ tướng yêu cầu ứng phó siêu bão số 9 Ragasa ở mức cao nhất

(NLĐO) - Ngày 23-9, Thủ tướng Phạm Minh Chính ban hành Công điện số 171, chỉ đạo tập trung ứng phó bão số 9 (Ragasa) ở mức cao nhất.

Sáu sân bay nằm trong vùng ảnh hưởng của siêu bão Ragasa

(NLĐO)- Trực 24/24h, kiểm tra hạ tầng, kịp thời có phương án khai thác phù hợp, an toàn tại loạt sân bay miền Bắc, Bắc Trung Bộ trước khi bão Ragasa đổ bộ.

Siêu bão số 9 Ragasa suy yếu xuống cấp 15-16, giật trên cấp 17, dự báo đổ bộ vào đâu?

(NLĐO) - Siêu bão số 9 (Ragasa) giảm cường độ xuống cấp 15-16, giật trên cấp 17, dự báo từ gần sáng 25-9, ven biển Quảng Ninh–Ninh Bình bắt đầu có gió mạnh.

tin bão biển đông bão Bualoi dự báo bão số 10 bão số 10 sắp vào Biển đông siêu bão ragasa
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo