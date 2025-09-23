HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Thủ tướng yêu cầu ứng phó siêu bão số 9 Ragasa ở mức cao nhất

Thùy Linh

(NLĐO) - Ngày 23-9, Thủ tướng Phạm Minh Chính ban hành Công điện số 171, chỉ đạo tập trung ứng phó bão số 9 (Ragasa) ở mức cao nhất.

Công điện của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương từ Quảng Ngãi trở ra phải lường trước kịch bản xấu nhất, không để bị động, bất ngờ, đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng nhân dân lên trên hết, trước hết.

Thủ tướng yêu cầu ứng phó siêu bão số 9 Ragasa ở mức cao nhất- Ảnh 1.

Bão số 9 Ragasa dự báo đổ bộ vào Bắc Bộ trong ngày 25-9. Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

"Chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nếu để xảy ra thiếu trách nhiệm trong tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo, gây thiệt hại về tính mạng và tài sản của nhân dân" - Thủ tướng yêu cầu.

Thủ tướng yêu cầu Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố từ Quảng Ngãi trở ra, nhất là các địa phương ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa (nơi dự báo có thể xảy ra gió mạnh) tập trung bảo đảm an toàn tính mạng nhân dân, nhất là người già, trẻ em, học sinh, các đối tượng yếu thế khác; bảo đảm an toàn đối với tàu thuyền hoạt động trên biển, ven biển (bao gồm cả phương tiện hoạt động khai thác, đánh bắt thủy hải sản, tàu vận tải, tàu du lịch,…), các hoạt động trên biển, trên đảo, ven biển và trong đất liền...

Chủ động ứng phó siêu bão số 9 Ragasa, di dời khẩn cấp người dân khỏi vùng nguy hiểm

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường dự báo, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác nhất về diễn biến, tác động của bão, cảnh báo kịch bản xấu nhất có thể xảy ra (bao gồm cả nguy cơ xuất hiện bão số 10 trên biển Đông ngay sau khi bão số 9 đổ bộ vào đất liền) để cơ quan chức năng và Nhân dân biết, chủ động triển khai công tác ứng phó phù hợp, hiệu quả.

Bộ trưởng các Bộ: Xây dựng, Công Thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Y tế bảo đảm an toàn đối với các hoạt động vận tải, du lịch trên biển, ven biển; an toàn giao thông đường bộ, đường biển, đường thủy, đường sắt, đường hàng không; an toàn các hoạt động dầu khí trên biển; an toàn hồ đập thủy điện, hệ thống truyền tải điện, hệ thống viễn thông, cơ sở giáo dục, y tế, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ.

Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an chủ động bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng hỗ trợ địa phương triển khai công tác ứng phó với bão, nhất là hỗ trợ sơ tán, di dời dân cư, cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu.

Dự báo khoảng sáng sớm ngày 25-9, bão số 9 (Ragasa) sẽ di chuyển vào Vịnh Bắc Bộ, cường độ bão trên Vịnh Bắc Bộ vẫn mạnh cấp 11-12, giật cấp 14-15. Trong ngày 25-9, bão đổ bộ trực tiếp vào đất liền khu vực Bắc Bộ nước ta với gió mạnh cấp 10-11, giật trên cấp 12-13 ở ven biển; cấp 8-9, giật cấp 10-11 trên đất liền. Bão có thể gây mưa lớn tại các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An với lượng mưa khoảng 150-250 mm, cục bộ có nơi trên 400 mm, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ảnh hưởng tới an toàn hồ đập, ngập lụt tại các đô thị và vùng trũng thấp.


Tin liên quan

Dồn dập bão: Siêu bão số 9 Ragasa sắp đổ bộ, bão số 10 chuẩn bị hình thành

Dồn dập bão: Siêu bão số 9 Ragasa sắp đổ bộ, bão số 10 chuẩn bị hình thành

(NLĐO) - Hiện nay, ở khu vực phía Đông của Philippines vừa mới xuất hiện một áp thấp nhiệt đới, dự báo ngày 24-9 có khả năng mạnh lên thành bão.

Phó Thủ tướng: Không chủ quan với siêu bão số 9 Ragasa

(NLĐO) - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, siêu bão số 9 Ragasa có thể giảm cấp nhưng tuyệt đối không chủ quan.

Siêu bão số 9 Ragasa khi nào đổ bộ và đổ bộ vào đâu ở nước ta?

(NLĐO) - Dự báo khoảng trưa đến chiều ngày 25-9, vùng tâm bão số 9 (Ragasa) sẽ đi vào đất liền nước ta từ Quảng Ninh đến Hưng Yên.

