Siêu bão số 9 Ragasa suy yếu xuống cấp 15-16, giật trên cấp 17, dự báo đổ bộ vào đâu?

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 4 giờ ngày 24-9, vị trí tâm siêu bão số 9 Ragasa ở khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc; 114,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 650 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 15-16 (167–201 km/giờ), giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20 km/giờ.



Dự báo hướng di chuyển và đổ bộ của siêu bão số 9 Ragasa. Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Dự báo trong 24 giờ tới, tức 4 giờ ngày 25-9, bão số 9 Ragasa ở khoảng 21,6 độ Vĩ Bắc; 109,5 độ Kinh Đông, trên vùng ven bờ tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 150 km về phía Đông. Cường độ giảm xuống cấp 11, giật cấp 13 (không còn cấp siêu bão), di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25 km/giờ.

Vùng nguy hiểm phía Bắc vĩ tuyến 18,5 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 118,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 tại vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cấp 3 tại khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ và phía Đông Bắc Bộ.

4 giờ ngày 26-9, tâm bão số 9 Ragasa ở vị trí ở khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc; 103,8 độ Kinh Đông, trên đất liền khu vực phía Tây Bắc Bộ và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó thành một vùng áp thấp, cường độ dưới cấp 6; di chuyển theo hướng Tây, tốc độ 25-30 km/giờ.

Vùng nguy hiểm phía Bắc vĩ tuyến 19,5 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 111,5 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 tại vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ và phía Đông Bắc Bộ.

Bão số 9 Ragasa gây gió mạnh dọc ven biển Quảng Ninh - Ninh Bình từ 25-9

Do ảnh hưởng của bão số 9 Ragasa, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 10–13, vùng gần tâm siêu bão cấp 14–16, giật trên cấp 17, sóng cao trên 10 m, biển động dữ dội.

Từ trưa ngày 24-9, vùng biển phía Đông của Bắc Vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9.

Từ đêm 24-9, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) gió mạnh dần lên cấp 8, sóng biển cao 2-4 m, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-11, giật cấp 13, sóng biển cao 3-5 m, biển động rất mạnh.

Ven biển Quảng Ninh–Hải Phòng nước dâng do bão cao 0,4–0,6 m. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo nguy cơ cao sạt lở đê, kè biển, phá hủy khu nuôi trồng thủy sản, tàu thuyền neo đậu ven biển do gió mạnh, nước biển dâng và sóng lớn.

Trên đất liền, từ gần sáng 25-9, ven biển Quảng Ninh–Ninh Bình gió mạnh dần lên cấp 6–7, vùng gần tâm bão cấp 8–9, giật cấp 11. Sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ gió mạnh cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7–8.

Từ đêm 24-9 đến hết đêm 26-9, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-250 mm, có nơi trên 400 mm.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cần đề phòng mưa lớn gây ngập úng đô thị, ngập tại các vùng trũng thấp, lũ quét trên sông suối nhỏ và sạt lở đất ở sườn dốc.