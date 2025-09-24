Siêu bão số 9 Ragasa suy yếu xuống cấp 15-16, giật trên cấp 17, dự báo đổ bộ vào đâu?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Siêu bão số 9 Ragasa suy yếu xuống cấp 15-16, giật trên cấp 17, dự báo đổ bộ vào đâu?

Thùy Linh

(NLĐO) - Siêu bão số 9 (Ragasa) giảm cường độ xuống cấp 15-16, giật trên cấp 17, dự báo từ gần sáng 25-9, ven biển Quảng Ninh–Ninh Bình bắt đầu có gió mạnh.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 4 giờ ngày 24-9, vị trí tâm siêu bão số 9 Ragasa ở khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc; 114,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 650 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 15-16 (167–201 km/giờ), giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20 km/giờ.

Siêu bão số 9 Ragasa suy yếu xuống cấp 15-16, giật trên cấp 17, dự báo đổ bộ vào đâu?- Ảnh 1.

Dự báo hướng di chuyển và đổ bộ của siêu bão số 9 Ragasa. Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Dự báo trong 24 giờ tới, tức 4 giờ ngày 25-9, bão số 9 Ragasa ở khoảng 21,6 độ Vĩ Bắc; 109,5 độ Kinh Đông, trên vùng ven bờ tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 150 km về phía Đông. Cường độ giảm xuống cấp 11, giật cấp 13 (không còn cấp siêu bão),  di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25 km/giờ.

Vùng nguy hiểm phía Bắc vĩ tuyến 18,5 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 118,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 tại vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cấp 3 tại khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ và phía Đông Bắc Bộ.

4 giờ ngày 26-9, tâm bão số 9 Ragasa ở vị trí ở khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc; 103,8 độ Kinh Đông, trên đất liền khu vực phía Tây Bắc Bộ và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó thành một vùng áp thấp, cường độ dưới cấp 6; di chuyển theo hướng Tây, tốc độ 25-30 km/giờ.

Vùng nguy hiểm phía Bắc vĩ tuyến 19,5 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 111,5 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 tại vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ và phía Đông Bắc Bộ.

Bão số 9 Ragasa gây gió mạnh dọc ven biển Quảng Ninh - Ninh Bình từ 25-9

Do ảnh hưởng của bão số 9 Ragasa, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 10–13, vùng gần tâm siêu bão cấp 14–16, giật trên cấp 17, sóng cao trên 10 m, biển động dữ dội.

Từ trưa ngày 24-9, vùng biển phía Đông của Bắc Vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9. 

Từ đêm 24-9, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) gió mạnh dần lên cấp 8, sóng biển cao 2-4 m, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-11, giật cấp 13, sóng biển cao 3-5 m, biển động rất mạnh.

Ven biển Quảng Ninh–Hải Phòng nước dâng do bão cao 0,4–0,6 m. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo nguy cơ cao sạt lở đê, kè biển, phá hủy khu nuôi trồng thủy sản, tàu thuyền neo đậu ven biển do gió mạnh, nước biển dâng và sóng lớn.

Trên đất liền, từ gần sáng 25-9, ven biển Quảng Ninh–Ninh Bình gió mạnh dần lên cấp 6–7, vùng gần tâm bão cấp 8–9, giật cấp 11. Sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ gió mạnh cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7–8.

Từ đêm 24-9 đến hết đêm 26-9, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-250 mm, có nơi trên 400 mm.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cần đề phòng mưa lớn gây ngập úng đô thị, ngập tại các vùng trũng thấp, lũ quét trên sông suối nhỏ và sạt lở đất ở sườn dốc.

Tin liên quan

Sáu sân bay nằm trong vùng ảnh hưởng của siêu bão Ragasa

Sáu sân bay nằm trong vùng ảnh hưởng của siêu bão Ragasa

(NLĐO)- Trực 24/24h, kiểm tra hạ tầng, kịp thời có phương án khai thác phù hợp, an toàn tại loạt sân bay miền Bắc, Bắc Trung Bộ trước khi bão Ragasa đổ bộ.

Thủ tướng yêu cầu ứng phó siêu bão số 9 Ragasa ở mức cao nhất

(NLĐO) - Ngày 23-9, Thủ tướng Phạm Minh Chính ban hành Công điện số 171, chỉ đạo tập trung ứng phó bão số 9 (Ragasa) ở mức cao nhất.

Dồn dập bão: Siêu bão số 9 Ragasa sắp đổ bộ, bão số 10 chuẩn bị hình thành

(NLĐO) - Hiện nay, ở khu vực phía Đông của Philippines vừa mới xuất hiện một áp thấp nhiệt đới, dự báo ngày 24-9 có khả năng mạnh lên thành bão.

siêu bão số 9 ragasa bão ragasa tin bão biển đông suy yếu hướng đổ bộ của bão ragasa
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo