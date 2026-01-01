Bảo đảm an sinh, nâng chất lượng sống

Tại kỳ họp thứ 6, HĐND TP HCM đã thông qua nhiều nghị quyết liên quan đến công tác an sinh xã hội, trong đó có nhiều chính sách hỗ trợ thiết thực cho nhiều đối tượng khác nhau, từ đó nâng cao đời sống người dân.

Hộ nghèo được vay vốn ưu đãi lên đến 200 triệu đồng

Trước hết phải kể đến Nghị quyết 71/2025/NQ-HĐND quy định cơ chế, chính sách cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn TP HCM từ nguồn ngân sách thành phố.

Với nghị quyết này, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được vay vốn tối đa 200 triệu đồng/hộ, cao hơn mức quy định của Trung ương. Cạnh đó, mức lãi suất cho vay trong hạn 0,5%/tháng - thấp hơn so với mức quy định của Trung ương. Theo nghị quyết, các thủ tục vay vốn cũng được đơn giản hóa để hộ vay dễ dàng tiếp cận.

Nghị quyết 71 được đánh giá là cơ sở để TP HCM tổ chức triển khai thực hiện các chính sách, giải pháp an sinh xã hội; đồng thời góp phần hỗ trợ các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống.

Bảo đảm công bằng trong chăm sóc sức khỏe nhân dân

Liên quan đến lĩnh vực y tế, HĐND TP HCM đã thông qua các nghị quyết quy định về mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho bệnh nhân phong tại Bệnh viện Bến Sắn, trẻ em mồ côi và những người có hoàn cảnh khó khăn; quy định nội dung, mức chi cho một số hoạt động y tế, dân số. Nhóm nghị quyết này hướng tới mục tiêu bổ sung và hoàn thiện những điểm yếu về năng lực của y tế cơ sở, mở rộng mạng lưới chăm sóc sức khỏe toàn dân và tăng năng lực tiếp cận dịch vụ y tế của nhóm yếu thế.

PGS-TS Nguyễn Đức Lộc, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đời sống Xã hội (SocialLife), đánh giá nhóm nghị quyết này rất nhân văn khi chia sẻ khó khăn cùng nhóm người yếu thế. Theo ông, hiện vẫn còn tình trạng bất bình đẳng trong tiếp cận y tế. "Việc bảo đảm mọi người đều có thể tiếp cận y tế chất lượng mà không lo sợ rủi ro tài chính không chỉ là vấn đề chính sách, mà là vấn đề về phẩm giá con người. Đó là việc thừa nhận rằng mỗi người, dù có hoàn cảnh khác nhau nhưng đều xứng đáng được chăm sóc khi ốm đau" - ông Lộc đánh giá.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM Trương Thị Bích Hạnh trao quà cho người dân tại một chương trình an sinh xã hội ở phường Sài Gòn. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Về vấn đề chi thu nhập tăng thêm cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, HĐND TP HCM cũng có nghị quyết mở rộng đối tượng được hưởng đối với viên chức thuộc Bảo hiểm Xã hội TP HCM.

Cùng với đó là nghị quyết quy định chính sách đặc thù hỗ trợ người có công với cách mạng và thân nhân người có công, qua đó tiếp tục khẳng định tinh thần "đền ơn đáp nghĩa" - một trụ cột trong chính sách an sinh của TP HCM.

Xây 2 bệnh viện hiện đại

Tại kỳ họp thứ 7, HĐND TP HCM cũng thông qua các nghị quyết về chủ trương xây dựng các cơ sở y tế nhằm bảo đảm chăm sóc sức khỏe toàn dân.

Theo đó, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng mới Bệnh viện Chấn thương. Bệnh viện nằm tại xã Tân Nhựt, mục tiêu là Bệnh viện Chấn thương đầu tiên tại Việt Nam với cơ sở hiện đại, chất lượng cao, phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân trên địa bàn và khu vực lân cận, đồng thời giảm tải cho các bệnh viện nội thành.

Bệnh viện Chấn thương sẽ phát triển các chuyên khoa sâu với trang thiết bị y tế tiên tiến, nâng cao năng lực chẩn đoán và điều trị; kết hợp công tác khám chữa bệnh với nghiên cứu khoa học, đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao và tạo thêm việc làm cho lao động có chuyên môn. Dự kiến, tổng mức đầu tư dự án Bệnh viện Chấn thương là hơn 4.207 tỉ đồng; thời gian thực hiện từ năm 2026 đến năm 2030.

Bên cạnh đó, TP HCM có chủ trương đầu tư dự án Xây dựng Bệnh viện Đa khoa thực hành 500 giường thuộc Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (giai đoạn 1).

Mục tiêu xây dựng một bệnh viện thực hành hiện đại, đạt chuẩn quốc gia và hướng tới chuẩn quốc tế, theo mô hình tiên tiến "Viện - Trường". Đây không chỉ là một cơ sở khám chữa bệnh chất lượng cao mà còn là trung tâm đào tạo, thực hành, nghiên cứu khoa học y học phục vụ trực tiếp cho Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch; đẩy mạnh ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, định danh và xác thực điện tử trong cung cấp dịch vụ công. Bệnh viện sẽ triển khai chuyển đổi số toàn diện trong lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo; phát triển hạ tầng số, dữ liệu số, nền tảng số dùng chung, hướng tới xây dựng bệnh viện thông minh. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 4.784 tỉ đồng.

Bà TRƯƠNG LÊ MỸ NGỌC (Đại biểu HĐND TP HCM, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND lâm thời phường Tân Sơn Hòa): Chính sách nhân văn, vì tương lai trẻ em Tại kỳ họp thứ 6, HĐND TP HCM đã ban hành Nghị quyết số 80/2025/NQ-HĐND ngày 10-12-2025, quy định một số chính sách đặc thù hỗ trợ cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, học viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và cơ sở giáo dục chuyên biệt công lập có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn thành phố. Nghị quyết sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1-1-2026. Với trách nhiệm là đại biểu HĐND TP HCM, tôi rất tâm đắc với Nghị quyết này. Đây là một chính sách đầy ý nghĩa của thành phố, thể hiện sự trân trọng trong việc sử dụng nguồn lực ngân sách để chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, cho tương lai của trẻ em - đặc biệt là những em có hoàn cảnh đặc biệt. Nghị quyết tập trung hỗ trợ các đối tượng như: Trẻ em mồ côi cả cha và mẹ; mồ côi cha hoặc mẹ và bị người còn lại bỏ rơi; trẻ em là người khuyết tật; các em có cha mẹ hoặc người nuôi dưỡng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo địa phương. Nội dung hỗ trợ rất cụ thể, thiết thực, bao gồm hỗ trợ bữa ăn trưa, chi phí dịch vụ phục vụ hoạt động giáo dục, các hoạt động ngoài giờ học chính khóa và hỗ trợ tiền mua đồng phục theo từng cấp học. Việc ban hành chính sách hỗ trợ này có ý nghĩa rất lớn và hết sức thiết thực, giúp nhiều gia đình yên tâm hơn khi cho con em mình đến trường. Thực tế cho thấy đối với không ít gia đình, đặc biệt là các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thì chi phí cho bữa ăn trưa, các dịch vụ phục vụ hoạt động giáo dục, các khoản học tập ngoài giờ hay việc mua sắm đồng phục vẫn là gánh nặng không nhỏ. Các chính sách trong Nghị quyết 80 đã thể hiện rõ tinh thần "không để ai bị bỏ lại phía sau", góp phần tạo điều kiện để các em được học tập trong môi trường giáo dục đầy đủ, bình đẳng và an toàn hơn; đồng thời chia sẻ kịp thời với những gia đình còn nhiều khó khăn trong cuộc sống. Lê Vĩnh ghi

100% cùng chi trả trong hưởng BHYT cho một số đối tượng HĐND TP HCM thông qua nghị quyết ban hành quy định chế độ hỗ trợ chăm sóc sức khỏe đối với người có công, nhân sĩ, trí thức, cán bộ và một số đối tượng tiêu biểu khác trên địa bàn TP HCM. Theo đó, TP HCM hỗ trợ 100% chi phí cùng chi trả trong phạm vi được hưởng của bảo hiểm y tế (BHYT) khi khám bệnh, chữa bệnh (bao gồm cả điều trị nội trú) đúng tuyến, đúng quy định tại các cơ sở y tế được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ. Hỗ trợ chi phí khám bệnh, chữa bệnh ngoài phần BHYT chi trả: Tối đa không quá 70 triệu đồng/người/năm đối với trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo. Mức hỗ trợ tiền ăn khi điều trị nội trú tại các cơ sở y tế được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ: 200.000 đồng/người/ngày; thanh toán theo số ngày thực tế điều trị nội trú nhưng không quá 12 ngày/lần điều trị và không quá 2 lần/năm



