Thời sự

Mở đường phát triển đất nước

VĂN DUẨN

Các nghị quyết chiến lược của Trung ương tạo nên một chỉnh thể thống nhất, mũi đột phá để hiện thực hóa 2 mục tiêu 100 năm, xây dựng một Việt Nam hùng cường

Năm 2026 có ý nghĩa lịch sử, là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội XIV, đánh dấu bước chuyển mình của Việt Nam trong kỷ nguyên mới sau 40 năm đổi mới. Nhìn lại nhiệm kỳ qua, một trong những điểm nhấn quan trọng đó là việc Trung ương ban hành nhiều nghị quyết chiến lược, trong đó có 7 Nghị quyết ban hành cuối năm 2024 đến nay, được xem là những định hướng lớn, nền tảng, động lực để đột phá phát triển đất nước.

Thể hiện tầm nhìn chiến lược

Trong 7 nghị quyết chiến lược này có "bộ tứ" nghị quyết, gồm: Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22-12-2024 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia (viết tắt là Nghị quyết 57); Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 24-1-2025 về hội nhập quốc tế trong tình hình mới (Nghị quyết 59); Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30-4-2025 về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới (Nghị quyết 66); Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4-5-2025 về phát triển kinh tế tư nhân (Nghị quyết 68).

Trong đó, Nghị quyết 57 nhấn mạnh quan điểm phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá quan trọng hàng đầu, là động lực chính để phát triển nhanh lực lượng sản xuất hiện đại, hoàn thiện quan hệ sản xuất, đổi mới phương thức quản trị quốc gia, phát triển kinh tế - xã hội, ngăn chặn nguy cơ tụt hậu, đưa đất nước phát triển bứt phá, giàu mạnh trong kỷ nguyên mới. Nghị quyết đặt mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam thuộc nhóm 3 nước dẫn đầu Đông Nam Á, nhóm 50 nước đứng đầu thế giới về năng lực cạnh tranh số và chỉ số phát triển Chính phủ điện tử; nhóm 3 nước dẫn đầu khu vực Đông Nam Á về nghiên cứu và phát triển trí tuệ nhân tạo. Tầm nhìn đến năm 2045, Việt Nam có quy mô kinh tế số đạt tối thiểu 50% GDP; là một trong các trung tâm công nghiệp công nghệ số của khu vực và thế giới; thuộc nhóm 30 nước dẫn đầu thế giới về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Nghị quyết 59 xác định mục tiêu tổng quát là nâng cao chất lượng, hiệu quả, tính đồng bộ và toàn diện của quá trình hội nhập quốc tế, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, đồng thời tranh thủ tối đa các nguồn lực bên ngoài nhằm xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường và phát triển nhanh, bền vững. Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: "Nghị quyết 59 là kim chỉ nam hành động cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta trong công cuộc hội nhập quốc tế kỷ nguyên mới".

Còn Nghị quyết 66 xác định công tác xây dựng và thi hành pháp luật là "đột phá của đột phá" trong hoàn thiện thể chế phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; là một trọng tâm của tiến trình xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Mở đường phát triển đất nước - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm và lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan Triển lãm những thành tựu trong phát triển kinh tế tư nhân, ngày 18-5-2025. Ảnh: LÂM HIỂN

Nghị quyết 68 được coi là cú hích thể chế cho kinh tế tư nhân cất cánh khi khẳng định "kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia".

Cùng với "bộ tứ" nghị quyết 7 là 3 nghị quyết chiến lược, gồm: Nghị quyết số 70-NQ/TW ngày 20-8-2025 về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Nghị quyết 70); Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22-8-2025 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo (Nghị quyết 71) và Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9-9-2025 về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân (Nghị quyết 72).

Nghị quyết 70 nêu rõ mục tiêu đến năm 2030 bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng, cung cấp đủ và ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đồng thời nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân và bảo vệ môi trường sinh thái. Nghị quyết 71 được kỳ vọng khai thông điểm nghẽn, đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, với tầm nhìn đến năm 2045 phấn đấu xây dựng hệ thống giáo dục quốc dân hiện đại, công bằng, chất lượng, nằm trong nhóm 20 quốc gia hàng đầu thế giới.

Còn Nghị quyết 72 đặt ra nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân là mục tiêu, là động lực, là nhiệm vụ chính trị hàng đầu; xác định tầm nhìn đến năm 2045, Việt Nam hướng tới môi trường sống chất lượng, hệ thống y tế hiện đại, công bằng, hiệu quả, tuổi thọ trung bình trên 80 tuổi, số năm sống khỏe mạnh trên 71 năm, tầm vóc, thể lực ngang bằng các nước phát triển.

Hiện thực hóa khát vọng

Phát biểu kết luận tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 66, 68 của Bộ Chính trị vào sáng 18-5-2025, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh: Đến thời điểm hiện nay có thể gọi 4 Nghị quyết 57, 59, 66, 68 là "bộ tứ trụ cột" để giúp chúng ta cất cánh. Tổng Bí thư nêu rõ: "Nghị quyết 66 chính là lời hiệu triệu cho một cuộc cải cách thể chế sâu sắc, nhằm xây dựng một hệ thống pháp luật hiện đại, thực chất, vì nhân dân phục vụ, đồng thời tạo ra động lực bền vững cho công cuộc xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh trong thế kỷ XXI"; còn Nghị quyết 68 "đặt nền móng cho sự chuyển biến toàn diện về chính sách phát triển kinh tế tư nhân: từ việc "thừa nhận" sang "bảo vệ, khuyến khích, thúc đẩy", từ "bổ trợ" sang "dẫn dắt phát triển". Đây là sự lựa chọn chiến lược đúng đắn, cấp thiết, mang tầm nhìn dài hạn, nhằm hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước hùng cường vào giữa thế kỷ XXI".

Còn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc để quán triệt và triển khai thực hiện 4 Nghị quyết 59, 70, 71, 72 vào ngày 16-9-2025, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh Nghị quyết 59 là một trong 4 nghị quyết trụ cột đã đề cập trong buổi triển khai các nghị quyết của Bộ Chính trị vào ngày 18-5. Ba nghị quyết còn lại (70, 71, 72) là các nghị quyết chuyên đề, tiếp nối và bổ sung mạnh mẽ cho "bộ tứ nghị quyết" chiến lược, tạo nên một chỉnh thể thống nhất, mũi đột phá để hiện thực hóa 2 mục tiêu 100 năm, xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, trường tồn và bền vững.

Theo Tổng Bí thư, tinh thần xuyên suốt của 4 nghị quyết này là chuyển nhanh từ "ban hành chủ trương" sang "quản trị thực thi", lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, lấy hiệu quả thực tiễn làm thước đo. Mỗi cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm biến nội dung các nghị quyết thành công việc hằng ngày, thành chương trình hành động cụ thể, có nguồn lực, có thời hạn, có chỉ số đo lường, có giám sát và giải trình.

Động lực phát triển mới của đất nước hình thành từ chính các mối liên kết hữu cơ giữa các nghị quyết. Hội nhập quốc tế là cánh cửa vươn ra thế giới; năng lượng ổn định và xanh là điều kiện cần cho sản xuất, cho trường học, bệnh viện; giáo dục - đào tạo chất lượng cao cung cấp đội ngũ kỹ sư hệ thống, bác sĩ, nhà quản trị dịch vụ công tương lai; y tế hiện đại, dự phòng vững, chăm sóc tốt giúp người dân khỏe mạnh để học, để làm, để sáng tạo. Những trụ đỡ này được củng cố đồng thời bằng thể chế thông suốt, kỷ luật thực thi nghiêm, dữ liệu dẫn dắt và phân bổ nguồn lực thông minh. Khi từng bánh răng vận hành đúng nhịp, cỗ máy phát triển quốc gia sẽ tăng tốc bền bỉ.

Tổng Bí thư khẳng định con đường phía trước còn nhiều việc phải làm, nhiều thách thức phải vượt qua nhưng chúng ta có niềm tin vững chắc vào sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vào trí tuệ, bản lĩnh của đội ngũ cán bộ, đảng viên; vào khát vọng của thế hệ trẻ; vào sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp; vào sức sáng tạo của nhân dân.

Các nghị quyết được triển khai quyết liệt, đồng bộ sẽ bồi đắp thêm những động lực mới, tạo xung lực mạnh mẽ để ta bứt phá, thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược, làm cho đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, nhân dân ta ngày càng hạnh phúc. 

Dám nghĩ lớn, hành động lớn

Phát biểu kết luận tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 66, 68 của Bộ Chính trị vào sáng 18-5-2025, Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng nhìn về tương lai, chúng ta xác định rõ, muốn phát triển nhanh và bền vững, Việt Nam không thể đi theo lối mòn cũ. Chúng ta phải dám nghĩ lớn, hành động lớn, thực hiện những cải cách lớn với quyết tâm chính trị cao nhất và nỗ lực bền bỉ nhất. Bốn nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị sẽ là những trụ cột thể chế nền tảng, tạo động lực mạnh mẽ đưa đất nước ta tiến lên trong kỷ nguyên mới, hiện thực hóa tầm nhìn Việt Nam phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

Tổng Bí thư yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi người dân Việt Nam phải trở thành chiến sĩ tiên phong trên mặt trận phát triển đất nước. Tổng Bí thư kêu gọi toàn hệ thống chính trị, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân hãy chung tay, đồng lòng, vượt qua mọi khó khăn, biến khát vọng thành hành động, biến tiềm năng thành sức mạnh thực tế, để cùng nhau đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển, thịnh vượng, hùng cường của dân tộc Việt Nam.


