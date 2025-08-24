Bảo đảm cấp xã vận hành thông suốt

Ngày 23-8, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Chính phủ về đánh giá tình hình sau 2 tháng vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; dự thảo báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư về bàn giao, quản lý tài sản công, trụ sở sau sắp xếp, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Điểm sáng TP HCM

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá sau 2 tháng triển khai, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vận hành tương đối ổn định, khẳng định tính đúng đắn của chủ trương và sự đồng lòng của hệ thống chính trị. Các cấp, ngành, địa phương đã chủ động xử lý vướng mắc, chuyển từ quản lý hành chính sang phục vụ nhân dân tích cực, kiến tạo. Người dân và doanh nghiệp ủng hộ mạnh mẽ, tin tưởng vào nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, với cải cách thủ tục hành chính rõ rệt.

Tuy nhiên, Thủ tướng chỉ ra thách thức trong giai đoạn đầu, như sắp xếp nhân sự, cơ sở hạ tầng, tài chính, ngân sách, số hóa dữ liệu, bàn giao tài sản, bố trí trụ sở và nhà ở cho cán bộ. Đặc biệt, các vấn đề liên quan đến đất đai, tài sản, tài chính và chi trả cho người nghỉ hưu sớm cần được tập trung giải quyết để bảo đảm bộ máy hoạt động thông suốt, hiệu quả.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp. Ảnh: NHẬT BẮC

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết sau gần 2 tháng triển khai vận hành chính quyền địa phương theo mô hình 2 cấp đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Các địa phương đã hoàn thành sắp xếp, kiện toàn HĐND, UBND cấp tỉnh, cấp xã; đã thành lập 465 cơ quan chuyên môn thuộc UBND 34 tỉnh, thành phố và 9.916 phòng chuyên môn thuộc UBND 3.321 xã, phường, đặc khu. Đến nay, 32/34 địa phương thành lập 3.139 Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã; TP Hà Nội và tỉnh Quảng Ninh vận hành theo mô hình Trung tâm Phục vụ hành chính công một cấp và tổ chức các chi nhánh hoặc điểm phục vụ hành chính công.

Theo Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà, từ ngày 1-7 đến 19-8, cả nước đã tiếp nhận tổng cộng gần 4,4 triệu hồ sơ, trong đó 74,7% hồ sơ nộp trực tuyến. TP HCM là địa phương có số lượng hồ sơ cao nhất với 645.500 hồ sơ, trong khi tỉnh Điện Biên có số lượng hồ sơ thấp nhất với gần 15.000 hồ sơ. Trên cơ sở 30 nghị định của Chính phủ về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền trong các lĩnh vực, các bộ, cơ quan ngang bộ đã ban hành 66 thông tư để tiếp tục phân cấp, phân định thẩm quyền và hướng dẫn các nội dung thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước về tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp trong lĩnh vực chuyên ngành.

Điều động, bố trí cán bộ hợp lý

Phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp đến nay cơ bản "thuận buồm xuôi gió". Song, đây là việc lớn và khó nên trong quá trình thực hiện, khó tránh khỏi những vướng mắc.

Do đó, Thủ tướng chỉ đạo tiếp tục rà soát, tháo gỡ ngay khó khăn, vướng mắc để bộ máy đơn vị hành chính, nhất là ở cấp xã hoạt động trơn tru, bảo đảm hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Các bộ, ngành, địa phương tập trung giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp, không để tồn đọng, chậm trễ.

Lãnh đạo Chính phủ chỉ đạo rà soát tổng thể, phân loại về tổ chức, bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi đơn vị hành chính cấp xã, trên cơ sở đó xây dựng vị trí việc làm, xác định biên chế để điều chỉnh, bổ sung. Đối với việc các bộ, ngành cử cán bộ xuống địa phương hỗ trợ, phải căn cứ vào nhu cầu của địa phương và theo sự sắp xếp, bố trí, điều phối của chính quyền cấp tỉnh. Các bên liên quan giải quyết dứt điểm, hoàn thành việc chi trả chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức nghỉ sau sắp xếp theo quy định, muộn nhất là ngày 30-8.

Nhấn mạnh tổ chức khai thác hiệu quả cơ sở vật chất hiện có sau sắp xếp đơn vị hành chính, bảo đảm hợp lý, khoa học, tránh lãng phí, song Thủ tướng lưu ý không để khó khăn, thiếu thốn về cơ sở vật chất tại các địa phương.

Người đứng đầu Chính phủ cũng yêu cầu các cơ quan truyền thông đẩy mạnh truyền thông chính sách, đặc biệt giới thiệu mô hình hay, cách làm tốt, có hiệu quả để nhân rộng, phản ánh những vướng mắc và đề xuất giải pháp. Đồng thời, các bộ, ngành, địa phương cần tăng cường thanh tra, kiểm tra, biểu dương, khen thưởng kịp thời đơn vị, tập thể, cá nhân làm tốt, cũng như xử lý tổ chức, cá nhân cố tình gây cản trở, ách tắc quá trình phát triển.

Thủ tướng cũng giao các bộ ngành, địa phương chuẩn bị tổ chức hội nghị tổng kết chương trình và phong trào thi đua cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên cả nước vào ngày 26-8; chuẩn bị để tổ chức tốt Triển lãm 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc, khai mạc ngày 28-8.

Hơn 94.000 người có quyết định nghỉ việc Theo Bộ Nội vụ, tính đến ngày 19-8, thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, có tổng số hơn 94.000 người có quyết định nghỉ việc, trong đó có gần 82.000 người đã nghỉ hưu, nghỉ việc. Đến nay có hơn 50.000 người đã nhận tiền chi trả. Về sắp xếp, bố trí, xử lý trụ sở, tài sản công, theo Bộ Tài chính, đến ngày 15-8, tổng số cơ sở nhà, đất dôi dư cần xử lý là 16.124 cơ sở, trong đó có 6.704 cơ sở nhà đất phát sinh do sắp xếp đơn vị hành chính. Riêng đối với ô tô, hiện vẫn còn 354/3.321 đơn vị hành chính cấp xã chưa được trang bị ô tô. Đến nay vẫn còn 601/3.321 đơn vị hành chính cấp xã chưa đáp ứng về máy móc, thiết bị và chủ yếu chưa đáp ứng về mặt chất lượng máy móc, thiết bị phục vụ nhiệm vụ.



