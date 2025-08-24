HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Bảo đảm cấp xã vận hành thông suốt

MINH CHIẾN

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương tháo gỡ vướng mắc để bộ máy đơn vị hành chính, nhất là cấp xã hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả

Ngày 23-8, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Chính phủ về đánh giá tình hình sau 2 tháng vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; dự thảo báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư về bàn giao, quản lý tài sản công, trụ sở sau sắp xếp, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Điểm sáng TP HCM

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá sau 2 tháng triển khai, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vận hành tương đối ổn định, khẳng định tính đúng đắn của chủ trương và sự đồng lòng của hệ thống chính trị. Các cấp, ngành, địa phương đã chủ động xử lý vướng mắc, chuyển từ quản lý hành chính sang phục vụ nhân dân tích cực, kiến tạo. Người dân và doanh nghiệp ủng hộ mạnh mẽ, tin tưởng vào nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, với cải cách thủ tục hành chính rõ rệt.

Tuy nhiên, Thủ tướng chỉ ra thách thức trong giai đoạn đầu, như sắp xếp nhân sự, cơ sở hạ tầng, tài chính, ngân sách, số hóa dữ liệu, bàn giao tài sản, bố trí trụ sở và nhà ở cho cán bộ. Đặc biệt, các vấn đề liên quan đến đất đai, tài sản, tài chính và chi trả cho người nghỉ hưu sớm cần được tập trung giải quyết để bảo đảm bộ máy hoạt động thông suốt, hiệu quả.

Bảo đảm cấp xã vận hành thông suốt - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp. Ảnh: NHẬT BẮC

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết sau gần 2 tháng triển khai vận hành chính quyền địa phương theo mô hình 2 cấp đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Các địa phương đã hoàn thành sắp xếp, kiện toàn HĐND, UBND cấp tỉnh, cấp xã; đã thành lập 465 cơ quan chuyên môn thuộc UBND 34 tỉnh, thành phố và 9.916 phòng chuyên môn thuộc UBND 3.321 xã, phường, đặc khu. Đến nay, 32/34 địa phương thành lập 3.139 Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã; TP Hà Nội và tỉnh Quảng Ninh vận hành theo mô hình Trung tâm Phục vụ hành chính công một cấp và tổ chức các chi nhánh hoặc điểm phục vụ hành chính công.

Theo Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà, từ ngày 1-7 đến 19-8, cả nước đã tiếp nhận tổng cộng gần 4,4 triệu hồ sơ, trong đó 74,7% hồ sơ nộp trực tuyến. TP HCM là địa phương có số lượng hồ sơ cao nhất với 645.500 hồ sơ, trong khi tỉnh Điện Biên có số lượng hồ sơ thấp nhất với gần 15.000 hồ sơ. Trên cơ sở 30 nghị định của Chính phủ về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền trong các lĩnh vực, các bộ, cơ quan ngang bộ đã ban hành 66 thông tư để tiếp tục phân cấp, phân định thẩm quyền và hướng dẫn các nội dung thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước về tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp trong lĩnh vực chuyên ngành.

Điều động, bố trí cán bộ hợp lý

Phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp đến nay cơ bản "thuận buồm xuôi gió". Song, đây là việc lớn và khó nên trong quá trình thực hiện, khó tránh khỏi những vướng mắc.

Do đó, Thủ tướng chỉ đạo tiếp tục rà soát, tháo gỡ ngay khó khăn, vướng mắc để bộ máy đơn vị hành chính, nhất là ở cấp xã hoạt động trơn tru, bảo đảm hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Các bộ, ngành, địa phương tập trung giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp, không để tồn đọng, chậm trễ.

Lãnh đạo Chính phủ chỉ đạo rà soát tổng thể, phân loại về tổ chức, bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi đơn vị hành chính cấp xã, trên cơ sở đó xây dựng vị trí việc làm, xác định biên chế để điều chỉnh, bổ sung. Đối với việc các bộ, ngành cử cán bộ xuống địa phương hỗ trợ, phải căn cứ vào nhu cầu của địa phương và theo sự sắp xếp, bố trí, điều phối của chính quyền cấp tỉnh. Các bên liên quan giải quyết dứt điểm, hoàn thành việc chi trả chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức nghỉ sau sắp xếp theo quy định, muộn nhất là ngày 30-8.

Nhấn mạnh tổ chức khai thác hiệu quả cơ sở vật chất hiện có sau sắp xếp đơn vị hành chính, bảo đảm hợp lý, khoa học, tránh lãng phí, song Thủ tướng lưu ý không để khó khăn, thiếu thốn về cơ sở vật chất tại các địa phương.

Người đứng đầu Chính phủ cũng yêu cầu các cơ quan truyền thông đẩy mạnh truyền thông chính sách, đặc biệt giới thiệu mô hình hay, cách làm tốt, có hiệu quả để nhân rộng, phản ánh những vướng mắc và đề xuất giải pháp. Đồng thời, các bộ, ngành, địa phương cần tăng cường thanh tra, kiểm tra, biểu dương, khen thưởng kịp thời đơn vị, tập thể, cá nhân làm tốt, cũng như xử lý tổ chức, cá nhân cố tình gây cản trở, ách tắc quá trình phát triển.

Thủ tướng cũng giao các bộ ngành, địa phương chuẩn bị tổ chức hội nghị tổng kết chương trình và phong trào thi đua cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên cả nước vào ngày 26-8; chuẩn bị để tổ chức tốt Triển lãm 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc, khai mạc ngày 28-8. 

Hơn 94.000 người có quyết định nghỉ việc

Theo Bộ Nội vụ, tính đến ngày 19-8, thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, có tổng số hơn 94.000 người có quyết định nghỉ việc, trong đó có gần 82.000 người đã nghỉ hưu, nghỉ việc. Đến nay có hơn 50.000 người đã nhận tiền chi trả.

Về sắp xếp, bố trí, xử lý trụ sở, tài sản công, theo Bộ Tài chính, đến ngày 15-8, tổng số cơ sở nhà, đất dôi dư cần xử lý là 16.124 cơ sở, trong đó có 6.704 cơ sở nhà đất phát sinh do sắp xếp đơn vị hành chính. Riêng đối với ô tô, hiện vẫn còn 354/3.321 đơn vị hành chính cấp xã chưa được trang bị ô tô. Đến nay vẫn còn 601/3.321 đơn vị hành chính cấp xã chưa đáp ứng về máy móc, thiết bị và chủ yếu chưa đáp ứng về mặt chất lượng máy móc, thiết bị phục vụ nhiệm vụ.


Tin liên quan

Thủ tục hành chính phi địa giới: Tiện lợi từ cấp xã

Thủ tục hành chính phi địa giới: Tiện lợi từ cấp xã

Dù mới đi vào hoạt động nhưng mô hình được kỳ vọng là bước đi đúng đắn, đột phá vì một nền hành chính công phục vụ, hiện đại và minh bạch

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo giải quyết tình trạng thiếu nhân sự ở cấp xã

(NLĐO) - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu các địa phương ở ĐBSCL điều động biên chế từ nơi thừa đến nơi thiếu nhằm đảm bảo nhân sự ở cấp xã.

Đề xuất mới về bình ổn giá, giao trách nhiệm cho cấp xã

(NLĐO)- Bộ Tài chính đang dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giá, trong đó sửa đổi quy định về bình ổn giá.

cấp xã chính quyền 2 cấp Thủ tướng cán bộ cấp xã
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo