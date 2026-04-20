Báo động phong độ sa sút của CLB Công an TP HCM

Trận derby ngành Công an hôm 19-4 trên sân Gò Đậu diễn ra với thế trận một chiều. Đẳng cấp ứng viên vô địch Công an Hà Nội (CAHN) hoàn toàn lấn lướt phong độ sa sút của chủ nhà Công an TP HCM (CA TP HCM).

Cuộc khủng hoảng "3 không" tại Gò Đậu

Trong quá khứ, hai đội bóng ngành Công an từng là thế lực bóng đá Việt Nam, tạo nên những trận derby hấp dẫn người xem. Tuy nhiên, vòng 19 V-League 2025-2026 không thể tái hiện màn so tài ngang ngửa giữa hai đội bóng cùng ngành, khi CA TP HCM đã trải qua một trận đấu đầy khó khăn trước CAHN. Dù rất nỗ lực, đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức vẫn phải nhận thất bại với tỉ số 0-3.

Đây là trận thua thứ 3 liên tiếp của CA TP HCM tại đấu trường V-League mùa này. Một con số thống kê khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng: trong 3 vòng đấu gần nhất, đội bóng này phải nhận tới 10 bàn thua và không ghi được bàn thắng nào. Sự bế tắc trên hàng công cùng những sơ hở nơi hàng thủ đang đẩy thầy trò ông Lê Huỳnh Đức vào giai đoạn "khô hạn" điểm số nghiêm trọng.

HLV Lê Huỳnh Đức thẳng thắn thừa nhận trách nhiệm về kết quả tồi tệ này. Ông cho biết: "Đây là trận thua thứ 3 với tỉ số đậm, điều không ai mong muốn. Ban huấn luyện cần phải thay đổi điều gì đó, đây là trách nhiệm của chúng tôi".

Chiến lược gia 54 tuổi phân tích rằng, dù nhịp độ và lối chơi của đội đã có phần cải thiện so với các trận trước, nhưng "nút thắt" lớn nhất vẫn là khâu dứt điểm. Việc các chân sút liên tục bỏ lỡ cơ hội khiến tinh thần toàn đội bị ảnh hưởng nặng nề sau khi nhận bàn thua.

"Chúng tôi vẫn chưa tìm ra hướng để các cầu thủ ghi bàn. Lối chơi tốt dần lên nhưng hiệu quả thì chưa đạt được. Thua như thế này dễ làm cầu thủ mất tinh thần" - ông Đức chia sẻ thêm.

Mục tiêu trụ hạng và lời hứa "không bỏ cuộc"

Dù đang trải qua chuỗi trận bết bát, CA TP HCM vẫn đang có vị trí khá an toàn trên bảng xếp hạng. Với 26 điểm, họ cách nhóm nguy hiểm tới 13 điểm trong khi giải đấu chỉ còn 7 vòng.

Tuy nhiên, HLV Lê Huỳnh Đức khẳng định toàn đội không được phép chủ quan. Phương châm của đội bóng là nỗ lực từng trận, thi đấu vì "màu cờ sắc áo" và duy trì tinh thần đoàn kết. Ban huấn luyện đang khẩn trương tìm kiếm giải pháp để cải thiện lối chơi ngay trong những vòng đấu tới nhằm sớm chấm dứt chuỗi trận đáng quên này.