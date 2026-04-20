Vòng 19 V-League: Ninh Bình tiếp tục thăng hoa, Thanh Hóa chia điểm đáng tiếc

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Vòng 19 V-League: Ninh Bình tiếp tục thăng hoa, Thanh Hóa chia điểm đáng tiếc

Hoàng Hiệp

(NLĐO) - Ở vòng 19 V-League, các đội đầu bảng tiếp tục bám đuổi quyết liệt trong khi nhóm cuối bảng đều đánh rơi điểm.

Mở tỉ số ở giây 42

Tối 17-4, CLB Hà Nội lội ngược dòng thắng đậm Becamex TP HCM tại Hàng Đẫy. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Nguyễn Trần Việt Cường tự tin dẫn bóng từ giữa sân, vượt qua hàng thủ đội chủ nhà trước khi đánh bại thủ thành Quan Văn Chuẩn, mở tỉ số ở giây 42.

Vòng 19 V-League: Ninh Bình tiếp tục thăng hoa, Thanh Hóa chia điểm đáng tiếc - Ảnh 1.

Hoàng Hên (phải) đóng góp cú đúp bàn thắng và 1 kiến tạo trong chiến thắng mới đây của CLB Hà Nội (Ảnh: VPF)

Nhận bàn thua từ sớm, đoàn quân HLV Harry Kewell chủ động dâng cao đội hình. Phút 12, hậu vệ Milos Zlatkovic phạm lỗi trong vòng cấm, và Đỗ Hoàng Hên thực hiện thành công quả phạt đền để gỡ hòa cho đại diện Thủ đô.

Lúc này, lợi thế mỏng manh của đội khách nhanh chóng biến mất. CLB Hà Nội hoàn toàn kiểm soát thế trận, vươn lên dẫn 3-1 nhờ công của Nguyễn Hai Long và David Fisher trong hiệp 1. Sau giờ nghỉ, Việt Cường rút ngắn tỉ số cho Becamex TP HCM ở phút 60. Chưa đầy 10 phút sau, Hoàng Hên hoàn tất cú đúp bằng pha sút chìm hiểm hóc, ấn định chiến thắng 4-2 cho đội chủ nhà.

Trên sân Chi Lăng, CLB Đà Nẵng đã có trận đấu đầy khó khăn với Nam Định. Trước sức ép lớn của đại diện thành Nam, hàng thủ đội bóng sông Hàn liên tục để lộ khoảng trống. Phút 21, một tình huống lộn xộn trong vòng cấm tạo điều kiện để Nguyễn Xuân Son đánh đầu mở tỉ số cho thầy trò HLV Vũ Hồng Việt.

Khó khăn càng chồng chất khi thủ môn Phan Văn Biểu phải nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha đấm bóng ngoài vòng cấm cuối hiệp 1. Sau giờ nghỉ, Đà Nẵng bất ngờ có bàn gỡ hòa nhờ cú sút xa đẹp mắt của tiền vệ Joel López Pissano.

Vòng 19 V-League: Ninh Bình tiếp tục thăng hoa, Thanh Hóa chia điểm đáng tiếc - Ảnh 2.

Lê Văn Thuận (phải) tiếp tục tỏa sáng trong trận Ninh Bình thắng đậm PVF-CAND (Ảnh: CLB Ninh Bình)

Tuy nhiên, bàn thua không hề khiến đội khách trở nên nao núng. Chỉ 10 phút sau, Chadrac Akolo dứt điểm chuẩn xác từ ngoài vòng cấm, mang về chiến thắng 2-1 và 3 điểm cho Nam Định. Với kết quả này, Xuân Son và các đồng đội đã vượt qua Công an TP HCM để chiếm vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng.

Trận thua trắng thứ 3 liên tiếp

Ở vòng này, đoàn quân HLV Lê Huỳnh Đức nhận thất bại 0-3 trước Công an Hà Nội, cũng là trận thua trắng thứ 3 liên tiếp. Ngược lại, Đà Nẵng vẫn chưa thể thoát khỏi vị trí cuối bảng dù PVF-CAND thua đậm Ninh Bình trước đó.

Vòng 19 V-League: Ninh Bình tiếp tục thăng hoa, Thanh Hóa chia điểm đáng tiếc - Ảnh 3.

Đình Bắc (phải) và các đồng đội kéo dài chuỗi 3 trận thua trắng của Công an TP HCM (Ảnh: CLB Công an Hà Nội)

Thầy trò HLV Trần Tiến Đại sau khi bất ngờ cầm chân Công an Hà Nội ở vòng 18 đã không thể ngăn cản đội bóng cố đô đang trở lại mạnh mẽ. Trong ngày tân HLV Bae Ji-won ra mắt cổ động viên Ninh Bình, đội chủ nhà dễ dàng vượt qua PVF-CAND với tỉ số 3-0.

Các pha lập công của Phạm Gia Hưng, Trần Thành Trung và Lê Văn Thuận giúp CLB Ninh Bình kéo dài mạch thắng tại V-League lên 3 trận. Hiện tại, đại diện cố đô có 37 điểm, giữ vững khoảng cách 4 điểm so với Thể Công Viettel. Ở vòng 19, trợ lý HLV Nguyễn Văn Biển đã dẫn dắt đội bóng áo lính giành chiến thắng tối thiểu trước Hoàng Anh Gia Lai, qua đó duy trì hy vọng đua vô địch với đội đầu bảng Công an Hà Nội.

Đại diện còn lại trong top 3 cuối bảng là CLB Thanh Hóa không thể bảo toàn lợi thế dẫn trước từ cuối hiệp 1. Sông Lam Nghệ An, chơi thiếu người từ phút 32 vì thẻ đỏ của trung vệ Hoàng Văn Khánh, có pha phản công sắc nét ở phút 70. Tiền vệ Trần Mạnh Quỳnh đã chớp thời cơ đánh bại thủ thành Y Êli Niê, gỡ hòa cho đội bóng xứ Nghệ.

Vòng 19 V-League: Ninh Bình tiếp tục thăng hoa, Thanh Hóa chia điểm đáng tiếc - Ảnh 4.

Bảng xếp hạng V-League 2025-2026 sau vòng 19 (Ảnh: VPF)

Việc chân sút chủ lực Rimario Gordon rời đội khiến các tình huống tấn công của đại diện xứ Thanh thiếu đi tính chính xác. Thầy trò HLV Mai Xuân Hợp đành chấp nhận kết quả hòa ngay trên sân nhà. Dù vậy, 1 điểm có được ở vòng 19 cũng giúp Thanh Hóa nới rộng khoảng cách với đội áp chót PVF-CAND lên 4 điểm.

Ở cặp đấu còn lại, bàn thắng duy nhất của ngoại binh Atshimene Charles mang về 3 điểm trọn vẹn cho Hà Tĩnh khi tiếp đón Hải Phòng. Đại diện đất Cảng vẫn giữ vị trí thứ 5 với 27 điểm, xếp trên Nam Định nhờ hơn hiệu số.


Tin liên quan

Lê Văn Thuận - tiền vệ cánh tài năng

Lê Văn Thuận - tiền vệ cánh tài năng

Bên cạnh sự nhiệt huyết, Lê Văn Thuận còn sở hữu khả năng di chuyển linh hoạt, chọn vị trí thông minh và dứt điểm đa dạng trong vòng cấm.

Clip: Nguyễn Đình Bắc lập công, CAHN thắng trận derby ngành Công An

(NLĐO) - Đá sân khách, nhưng CAHN vẫn chơi áp đảo hoàn toàn và giành chiến thắng chung cuộc 3-0 tối 19-4, trong đó có pha lập công của Đình Bắc

Vòng 18 V-League: Công an Hà Nội rơi điểm, PVF-CAND thoát chót bảng

(NLĐO) - Cuộc đua vô địch và trụ hạng tại V-League 2025-2026 có nhiều diễn biến bất ngờ sau vòng 18.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo