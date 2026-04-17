Vòng 19 V-League 2025-2026: Hoàng Hên lập công lớn giúp CLB Hà Nội thắng đậm

Hoàng Hên tỏa sáng giúp Hà Nội thắng vòng 19 V-League 2025-2026

CLB Hà Nội và Becamex TP HCM tạo "cơn mưa" bàn thắng mãn nhãn khán giả trong trận đấu sớm thuộc vòng 19 V-League 2025-2026. Bị đánh giá thấp hơn Hà Nội về đẳng cấp và bất lợi khi thi đấu trên sân đối phương song Becamex TP HCM bất ngờ có bàn mở tỉ số ở giây thứ 49 của trận đấu.

Tuyển thủ Nguyễn Trần Việt Cường dốc bóng từ khu vực giữa sân, vượt qua hàng thủ Hà Nội và xâm nhập vòng cấm trước khi tung cú dứt điểm hiểm hóc đánh bại thủ thành Quan Văn Chuẩn.

Sau khi được khoác áo tuyển Việt Nam dịp FIFA Days tháng 3-2026, tiền đạo sinh năm 2000 gốc Bình Dương (cũ) thể hiện sự tự tin và chững chạc, liên tục sắm vai trụ cột của Becamex TP HCM với 5 pha lập công sau 15 trận đã đấu tại V-League mùa này. Bàn thắng của Việt Cường vào lưới CLB Hà Nội tối 17-4 là một trong những pha lập công nhanh nhất lịch sử V-League.

Tuy nhiên, bước ngoặt của trận đấu xuất hiện ở phút thứ 8, khi Hà Nội được hưởng phạt đền 11m. Sau tình huống tranh chấp trong vòng cấm địa, trọng tài chính Mai Xuân Hùng tham khảo VAR và có phần "nặng tay" khi quyết định bắt lỗi trung vệ Milos. Trên chấm phạt đền, Hoàng Hên dễ dàng đánh bại thủ thành Minh Toàn để gỡ hòa cho đội bóng thủ đô.

Cởi bỏ áp lực, đoàn quân HLV Harry Kewell đẩy cao đội hình tấn công đa dạng, gây áp lực về phía Becamex TP HCM. Trong thế co cụm phòng ngự, đội khách phải nhận thêm 2 bàn thua trước khi hiệp 1 khép lại. Hoàng Hên kiến tạo giúp Hai Long lập công ở phút 24, trước khi Fisher nâng tỉ số lên 3-1 từ phút 31.

Sang hiệp 2, Việt Cường tỏa sáng với bàn rút ngắn tỉ số xuống 2-3 cho Becamex TP HCM ở phút 60. Tuy nhiên, nỗ lực kiếm điểm của đội bóng đất Thủ nhanh chóng tan vỡ bởi sự xuất sắc của Đỗ Hoàng Hên, khi tiền vệ nhập tịch ghi bàn ấn định chiến thắng chung cuộc 4-2 ở phút 68 của trận đấu.

Chiến thắng áp đảo đối thủ ở vòng 19 giúp CLB Hà Nội rút ngắn khoảng cách với tốp 3 xuống còn 1 điểm song cũng trả giá đắt khi trung vệ Nguyễn Thành Chung bị thẻ đỏ trực tiếp và không thể góp mặt trong màn so tài với Ninh Bình tại vòng đấu tiếp theo.



Ở chiều ngược lại, Becamex TP HCM nhận thất bại thứ 2 liên tiếp, có 19 điểm và đối diện nguy cơ rớt xuống nhóm 3 đội cuối bảng sau khi vòng 19 khép lại. Đoàn quân HLV Ueno Nobuhiro cần chắt chiu điểm số ở hành trình còn lại mới mong trụ hạng V-League thành công.