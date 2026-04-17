Vòng 19 V-League 2025-2026: Hoàng Hên lập công lớn giúp CLB Hà Nội thắng đậm

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Vòng 19 V-League 2025-2026: Hoàng Hên lập công lớn giúp CLB Hà Nội thắng đậm

Tường Phước

(NLĐO) - Đỗ Hoàng Hên xuất sắc góp 2 bàn thắng và 1 kiến tạo giúp CLB Hà Nội đánh bại Becamex TP HCM với tỉ số 4-2 trên sân Hàng Đẫy tối 17-4.

Hoàng Hên tỏa sáng giúp Hà Nội thắng vòng 19 V-League 2025-2026 - Clip: FPT Play

CLB Hà Nội và Becamex TP HCM tạo "cơn mưa" bàn thắng mãn nhãn khán giả trong trận đấu sớm thuộc vòng 19 V-League 2025-2026. Bị đánh giá thấp hơn Hà Nội về đẳng cấp và bất lợi khi thi đấu trên sân đối phương song Becamex TP HCM bất ngờ có bàn mở tỉ số ở giây thứ 49 của trận đấu.

Tuyển thủ Nguyễn Trần Việt Cường dốc bóng từ khu vực giữa sân, vượt qua hàng thủ Hà Nội và xâm nhập vòng cấm trước khi tung cú dứt điểm hiểm hóc đánh bại thủ thành Quan Văn Chuẩn.

Sau khi được khoác áo tuyển Việt Nam dịp FIFA Days tháng 3-2026, tiền đạo sinh năm 2000 gốc Bình Dương (cũ) thể hiện sự tự tin và chững chạc, liên tục sắm vai trụ cột của Becamex TP HCM với 5 pha lập công sau 15 trận đã đấu tại V-League mùa này. Bàn thắng của Việt Cường vào lưới CLB Hà Nội tối 17-4 là một trong những pha lập công nhanh nhất lịch sử V-League.

Tuy nhiên, bước ngoặt của trận đấu xuất hiện ở phút thứ 8, khi Hà Nội được hưởng phạt đền 11m. Sau tình huống tranh chấp trong vòng cấm địa, trọng tài chính Mai Xuân Hùng tham khảo VAR và có phần "nặng tay" khi quyết định bắt lỗi trung vệ Milos. Trên chấm phạt đền, Hoàng Hên dễ dàng đánh bại thủ thành Minh Toàn để gỡ hòa cho đội bóng thủ đô.

Cởi bỏ áp lực, đoàn quân HLV Harry Kewell đẩy cao đội hình tấn công đa dạng, gây áp lực về phía Becamex TP HCM. Trong thế co cụm phòng ngự, đội khách phải nhận thêm 2 bàn thua trước khi hiệp 1 khép lại. Hoàng Hên kiến tạo giúp Hai Long lập công ở phút 24, trước khi Fisher nâng tỉ số lên 3-1 từ phút 31.

Sang hiệp 2, Việt Cường tỏa sáng với bàn rút ngắn tỉ số xuống 2-3 cho Becamex TP HCM ở phút 60. Tuy nhiên, nỗ lực kiếm điểm của đội bóng đất Thủ nhanh chóng tan vỡ bởi sự xuất sắc của Đỗ Hoàng Hên, khi tiền vệ nhập tịch ghi bàn ấn định chiến thắng chung cuộc 4-2 ở phút 68 của trận đấu.

Chiến thắng áp đảo đối thủ ở vòng 19 giúp CLB Hà Nội rút ngắn khoảng cách với tốp 3 xuống còn 1 điểm song cũng trả giá đắt khi trung vệ Nguyễn Thành Chung bị thẻ đỏ trực tiếp và không thể góp mặt trong màn so tài với Ninh Bình tại vòng đấu tiếp theo.

Ở chiều ngược lại, Becamex TP HCM nhận thất bại thứ 2 liên tiếp, có 19 điểm và đối diện nguy cơ rớt xuống nhóm 3 đội cuối bảng sau khi vòng 19 khép lại. Đoàn quân HLV Ueno Nobuhiro cần chắt chiu điểm số ở hành trình còn lại mới mong trụ hạng V-League thành công.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

V-League Hà Nội FC CLB Becamex TP HCM Đỗ Hoàng Hên Hoàng Hên
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo