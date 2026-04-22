Báo động số ca rắn cắn tăng mạnh mùa hái điều

Ngày 22-4, Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa (TPHCM) cho biết từ đầu năm 2026 đến nay, đơn vị đã tiếp nhận điều trị 36 trường hợp bị rắn cắn. Trong đó, nhiều ca nhập viện trong tình trạng nặng do bị rắn chàm quạp tấn công khi đang thu hoạch điều.

Gần đây nhất, bệnh nhân P.V.Đ. (37 tuổi) nhập viện lúc 20 giờ 15 phút ngày 9-4 sau khi bị rắn chàm quạp cắn vào chân phải lúc đi hái điều. Khi vào viện, bệnh nhân bị sưng nề, đau nhức dữ dội và rối loạn đông máu.

Một trường hợp bị rắn cắn vào vùng tay, được cấp cứu kịp thời

Một trường hợp khác là bà N.T.H (54 tuổi), bị rắn cắn vào ngón tay trái. Bệnh nhân nhập viện với huyết áp tăng cao 200/120 mmHg, bàn tay sưng nề lan rộng, cần cấp cứu khẩn cấp.

Các bác sĩ đã nhanh chóng xử trí, truyền huyết thanh kháng nọc rắn chàm quạp và theo dõi sát. Hiện sức khỏe các bệnh nhân đã tạm ổn định.

Theo bác sĩ, rắn chàm quạp có màu sắc giống lá khô nên rất khó phát hiện, thường nằm phục dưới gốc cây, bụi rậm hoặc đống lá mục. Nọc độc của loài rắn này có thể gây đau nhức dữ dội, sưng nề nhanh, rối loạn đông máu, thậm chí xuất huyết nội tạng nếu chậm cấp cứu.

Để phòng tránh tai nạn trong mùa thu hoạch điều, ngành y tế khuyến cáo người dân mang ủng cao cổ, không đi chân đất vào rẫy; dùng gậy khua kiểm tra bụi rậm, đống lá trước khi thu hoạch; sử dụng đèn khi làm việc ban đêm hoặc sáng sớm.

Khi không may bị rắn cắn, người dân cần nhanh chóng đến cơ sở y tế gần nhất, tuyệt đối không rạch vết thương, không đắp lá thuốc, không garô quá chặt vì có thể làm tình trạng nặng hơn.