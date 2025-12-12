HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Một bệnh viện tại TPHCM liên tiếp cấp cứu người bị rắn cắn

Hải Yến

(NLĐO) - Các bệnh nhân nhập viện đều phải tiêm huyết thanh kháng nọc rắn lục, dùng kháng sinh và thuốc giảm nề.

Ngày 12-12, Bệnh viện Quân y 175 (TP HCM) cho hay chỉ trong 1 tuần, tại đây liên tiếp tiếp nhận nhiều trường hợp cấp cứu do rắn lục đuôi đỏ cắn.

1 bệnh viện tại TP HCM liên tiếp cấp cứu người bị rắn cắn - Ảnh 1.

Rắn lục đuôi đỏ hoạt động chủ yếu về đêm, thường sinh sống ở vùng rậm rạp, nhiều cây cối, nơi có nhiều chuột và côn trùng.

Trường hợp đầu tiên là anh V.M.H (32 tuổi), bị rắn cắn vào mặt sau cẳng chân trái khi đang làm việc. Bệnh nhân nhập viện sau 6 giờ, chưa qua sơ cứu. Kết quả xét nghiệm máu ghi nhận dấu hiệu đặc trưng của nhiễm độc rắn lục. Bệnh nhân được tiêm huyết thanh kháng nọc rắn lục, dùng kháng sinh và thuốc giảm nề, sức khỏe cải thiện tốt.

Trường hợp thứ hai là ông P.T.H (51 tuổi), bị rắn lục đuôi đỏ cắn vào mu bàn tay phải. Bệnh nhân được đưa đến bệnh viện sau 2 giờ, chưa xử trí tại nhà. Tại bệnh viện, ông được tiêm huyết thanh kháng nọc, điều trị giảm nề, giảm đau và kiểm soát huyết áp. Sau điều trị, tình trạng sưng nề giảm đáng kể và bệnh nhân xuất viện an toàn.

BS Hoàng Văn Tuấn, Khoa Bệnh nghề nghiệp và Huyết học lâm sàng (A25)-Bệnh viện Quân y 175, cho biết mùa mưa bão, rắn lục đuôi đỏ xuất hiện với tần suất cao hơn do thay đổi môi trường sống, làm tăng nguy cơ tiếp xúc và tấn công con người.

Khi bị rắn lục đuôi đỏ cắn tại vị trí vết cắn thường có hai dấu nanh, sưng nề nhanh và chảy máu. Sau vài giờ, phù nề lan rộng, có thể xuất hiện bầm tím, bọng nước, xuất huyết dưới da và nguy cơ chèn ép khoang. Ở mức độ toàn thân, bệnh nhân có thể gặp phản vệ, choáng váng, rối loạn đông máu, suy thận cấp hoặc xuất huyết đa cơ quan nếu không được điều trị kịp thời.

BS Tuấn khuyến cáo khi bị rắn cắn cần giữ bình tĩnh, hạn chế cử động chi bị cắn và cố định bằng nẹp; rửa nhẹ vết cắn bằng nước sạch và xà phòng; đặt chi bị cắn thấp hơn tim, tháo trang sức quanh vùng tổn thương; đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất để được tiêm huyết thanh kháng nọc.

Người bị rắn lục cắn không nên băng ép, chích rạch, hút nọc, chườm đá hoặc đắp lá theo mẹo dân gian vì có thể làm tổn thương nặng hơn.

Bên cạnh đó, người dân nên phát quang bụi rậm quanh nhà, hạn chế trồng dây leo trước cửa, diệt chuột và có thể sử dụng sả hoặc bột lưu huỳnh để xua đuổi rắn. Khi vào rừng hoặc khu vực nghi ngờ có rắn, cần mặc quần áo dài, mang giày cao cổ và dùng gậy khua đường. Khi gặp rắn, không nên đe dọa hoặc cố tình bắt giữ.

Rắn lục đuôi đỏ (Trimeresurus albolabris) là loài rắn độc thuộc họ Viperidae, có nọc độc gây rối loạn đông máu, xuất huyết và tổn thương mô. Rắn có thân màu xanh lục sáng, đuôi đỏ hoặc cam, đầu hình tam giác và hoạt động chủ yếu về đêm. Chúng thường sinh sống ở vùng rậm rạp, nhiều cây cối, nơi có nhiều chuột và côn trùng.


Tin liên quan

Vụ người đàn ông ở TP HCM bị chó, rắn cắn tử vong: Khẩn trương khoanh vùng xử lý

Vụ người đàn ông ở TP HCM bị chó, rắn cắn tử vong: Khẩn trương khoanh vùng xử lý

(NLĐO)- Địa phương phát hiện các ca tử vong do bệnh dại được khuyến cáo nhiều biện pháp phòng dịch, nhanh chóng thành lập tổ bắt và xử lý chó thả rông

Người đàn ông ở TP HCM bị chó, rắn cắn tử vong

(NLĐO)- Khoảng 4-5 tháng trước, ông N. từng bị chó cắn nhưng không đi tiêm ngừa. Cách đó 2 tuần, ông N. bị rắn cắn ở mu bàn tay trái nhưng không điều trị gì

Một bệnh viện tiếp nhận 13 người bị rắn cắn sau bão lũ

(NLĐO) - Trong 10 ngày trở lại đây, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn đã tiếp nhận 13 trường hợp rắn cắn, trong đó 3 ca bị rắn lục núi cắn

Bệnh viện Quân y 175 mùa mưa bão rắn cắn huyết thanh kháng nọc rắn rắn lục đuôi đỏ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo