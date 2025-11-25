HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Quốc tế

Báo động sương mù độc hại tại Iran

Huệ Bình

(NLĐO) – Iran cho biết gần 59.000 người tử vong sớm do ô nhiễm không khí trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3 vừa qua, tương đương 161 người chết mỗi ngày.

Người dân ở thủ đô Tehran và nhiều thành phố khác của Iran đang phải hứng chịu không khí độc hại khi chính quyền buộc phải đốt nhiên liệu bẩn để sản xuất điện, nhằm đối phó với cuộc khủng hoảng năng lượng - theo kênh Al Jazeera.

Trong nhiều năm, nhà chức trách Iran đã phải sử dụng mazut (một loại cặn dầu đen, chứa hàm lượng lưu huỳnh và tạp chất cao) tại 14 nhà máy điện khi nguồn cung khí đốt tự nhiên bị cạn kiệt.

Tình trạng này xảy ra hàng năm, một phần do cơ sở hạ tầng đã lỗi thời. Điều đáng nói, Iran là quốc gia chịu lệnh trừng phạt nặng nề nhưng lại sở hữu trữ lượng khí đốt tự nhiên đã được chứng minh là lớn thứ hai và trữ lượng dầu thô lớn thứ ba trên thế giới.

Lớp sương mù dày đặc và ngột ngạt bao phủ Tehran vào ngày 24-11, ngay cả khi giao thông không quá đông đúc do cả nước nghỉ lễ tôn giáo. Hình ảnh quay vào ngày 22-11 từ ngọn núi Tochal cao gần 4.000 m, tiếp giáp phía Bắc Tehran, cho thấy thủ đô Tehran đã mất dạng hoàn toàn dưới các lớp khói bụi.

Tehran có khoảng 10 triệu dân, nằm trong số 5 thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong nhiều ngày qua, chỉ sau Lahore của Pakistan và New Delhi của Ấn Độ.

Báo động đỏ tại Iran, sương mù độc hại khiến hàng chục ngàn người chết - Ảnh 1.

Người đàn ông Iran đeo khẩu trang trên đường phố Tehran vào một ngày ô nhiễm không khí nặng nề (ngày 22-11). Ảnh: Abedin Taherkenareh/EPA

Chỉ số Chất lượng Không khí (AQI) ở Tehran vào sáng 24-11 đã vượt ngưỡng 200, được xếp vào loại "rất không lành mạnh" do nồng độ bụi mịn PM2.5 trong không khí cao. Chỉ số "tốt" nằm trong khoảng từ 0 đến 50, trong khi chỉ số "trung bình" là từ 51 đến 100.

Truyền hình nhà nước Iran đưa tin điều kiện khí hậu của nước này sẽ không thay đổi đáng kể cho đến cuối tuần, hầu như không có gió mạnh hoặc mưa để làm sạch không khí.

Hiện tượng nghịch nhiệt, giữ không khí ấm và đầy khói bụi sát mặt đất, cùng với các phương tiện giao thông và xe máy xả thải cao, được dự kiến sẽ làm tình hình tồi tệ hơn.

Ô nhiễm không khí tại thủ đô Tehran đã buộc giới chức phải đóng cửa trường học, Tổ chức Khí tượng Iran đã ban hành cảnh báo sức khỏe.

Giải pháp tạm thời gây hậu quả khủng khiếp

Để tránh tình trạng mất điện nghiêm trọng hơn, chính phủ của Tổng thống Masoud Pezeshkian vẫn tiếp tục đốt mazut, giống như các đời tổng thống tiền nhiệm.

Theo hãng thông tấn bán chính thức Fars, trung bình 21 triệu lít sản phẩm hóa học bẩn này được đốt mỗi ngày vào giữa tháng 11.

Bộ trưởng Năng lượng Abbas Aliabadi tuần trước cũng xác nhận các nhà máy điện sẽ tiếp tục đốt loại dầu nhiên liệu nặng này khi cần thiết, do mùa đông lạnh kéo theo tình trạng thiếu hụt khí đốt tự nhiên. Ông Aliabadi nói rằng việc đốt mazut là "giải pháp cuối cùng".

Theo Thứ trưởng Y tế Alireza Raisi, 58.975 người Iran chết do hít phải hạt PM2.5 trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3.

Các nạn nhân tử vong vì bệnh tim, ung thư phổi, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, đột quỵ và nhiễm trùng đường hô hấp dưới, tất cả đều liên quan trực tiếp đến ô nhiễm không khí.

Ông Raisi ước tính thiệt hại do ô nhiễm không khí gây ra trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3 lên tới 17,2 tỉ USD, bao gồm chi phí chăm sóc sức khỏe, tử vong sớm, mất năng suất lao động, đóng cửa trường học và doanh nghiệp.

Tin liên quan

Nhiều trường ở Úc và New Zealand đóng cửa vì nguy cơ ô nhiễm amiăng

Nhiều trường ở Úc và New Zealand đóng cửa vì nguy cơ ô nhiễm amiăng

Nhiều trường học khắp Úc và New Zealand phải đóng cửa hôm 17-11 vì nguy cơ ô nhiễm amiăng từ sản phẩm cát màu dùng làm đồ chơi cho trẻ em.

Nobel Hóa học 2025: Những người đặt nền móng để "bắt" nước, chất ô nhiễm từ không khí

(NLĐO) - Ba nhà khoa học từ Nhật Bản, Úc và Mỹ đã đoạt giải Nobel Hóa học 2025 nhờ phát triển một cấu trúc phân tử mới gọi là khung kim loại hữu cơ.

Nỗ lực hoàn tất hiệp ước chấm dứt ô nhiễm nhựa

Các quan chức đại diện hơn 170 quốc gia nhóm họp tại TP Geneva - Thụy Sĩ từ ngày 5 đến 14-8

Iran Ô nhiễm không khí sản xuất điện khí đốt bụi mịn
