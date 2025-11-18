Nhiều trường ở Úc và New Zealand đóng cửa vì nguy cơ ô nhiễm amiăng

Trước đó, kết quả xét nghiệm tại Úc xác nhận dấu vết của 2 loại amiăng là tremolite và chrysotile (amiăng trắng) trong một số sản phẩm cát màu được dùng rộng rãi trong các lớp học mầm non. Amiăng là một chất nguy hiểm có liên quan đến các căn bệnh chết người. Chất này đã bị cấm ở Úc kể từ năm 2003 và chỉ được phép nhập khẩu vào nước này trong một số ít trường hợp ngoại lệ.

Tại Úc, 71 trường công lập ở thủ đô Canberra và các vùng ngoại ô lân cận đã được lệnh đóng cửa trong ngày đầu tuần. Còn tại New Zealand, theo trang The Guardian, nhiều trường học đã tạm thời đóng cửa và hàng trăm cơ sở giáo dục đang tìm lời khuyên từ các quan chức về vụ việc.

Các đội xử lý amiăng tại một trường học ở thủ đô Canberra - Úc hôm 15-11. Ảnh: ABC NEWS

Lời cảnh báo đầu tiên đã được đưa ra vào tuần trước khi Cơ quan Quản lý an toàn thực phẩm Úc quyết định thu hồi các sản phẩm cát màu của Công ty Educational Colours (Úc). Đến cuối tuần rồi, các nhà bán lẻ Úc như Kmart và Target cũng tự nguyện thu hồi thêm các sản phẩm khác. "Mặc dù nguy cơ amiăng phát hiện có thể bay trong không khí hoặc đủ mịn để hít vào là thấp, nhưng điều này vẫn có thể gây ra rủi ro" - Ủy ban Cạnh tranh và người tiêu dùng Úc (ACCC) cảnh báo, đồng thời lưu ý rằng chưa phát hiện các sợi amiăng có thể hít vào trong các sản phẩm nói trên. Trong khi đó, Công ty Educational Colours đã cho thu hồi các sản phẩm liên quan, kêu gọi người tiêu dùng ngừng sử dụng sản phẩm ngay lập tức nhưng tránh vứt bỏ chúng vào thùng rác thông thường hoặc thùng tái chế.