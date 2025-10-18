Bão Fengshen có thể giật tới cấp 13, ảnh hưởng tới Việt Nam thế nào?

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 13 giờ ngày 18-10, vị trí tâm bão Fengshen ở khoảng 13,2 độ vĩ Bắc; 125,2 độ kinh Đông, trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines, cách đảo Luzon khoảng 480 km về phía Đông Nam.



Dự báo hướng di chuyển của bão Fengshen lúc 13 giờ ngày 18-10. Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 8 (62-74 km/giờ), giật cấp 10. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/giờ.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo sáng 19-10, bão Fengshen sẽ đổ bộ vào khu vực đảo Luzon, Philippines, sau đó trong chiều và tối cùng ngày sẽ đi qua đảo này và tiến vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 12 trong năm.

Sau khi vào Biển Đông, bão số 12 có xu hướng di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc và tiếp tục mạnh thêm. Khoảng ngày 22-10, khi di chuyển tới khu vực phía Bắc quần đảo Hoàng Sa, cường độ bão có thể đạt cấp 11, giật cấp 13.

Tuy nhiên, khi vào Biển Đông, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết bão sẽ chịu tác động của khối không khí lạnh đang hoạt động mạnh, khiến hướng di chuyển bị chặn ở phía Bắc và phía Tây.

Ảnh hưởng của bão Fengshen phụ thuộc vào diễn biến di chuyển của không khí lạnh

Do đó, bão ít có khả năng đi sâu vào Bắc Bộ hoặc di chuyển lên Trung Quốc. Dự báo, khi đến khu vực Hoàng Sa và đạt cường độ mạnh nhất, bão số 12 sẽ bắt đầu suy yếu dần và nhiều khả năng giảm xuống thành áp thấp nhiệt đới trước khi ảnh hưởng đến đất liền các tỉnh miền Trung.

Mặc dù khả năng bão mạnh trực tiếp ảnh hưởng đến đất liền không cao, nhưng hoàn lưu bão kết hợp với không khí lạnh sẽ gây gió mạnh cấp 6-8, sóng cao 3-4 m, biển động mạnh tại khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa), vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi trong những ngày tới.

Từ ngày 23 đến 26-10, do ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão kết hợp không khí lạnh, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có khả năng xuất hiện mưa vừa đến mưa to trên diện rộng.

Theo các chuyên gia khí tượng, tương tác giữa bão số 12 Fengshen và không khí lạnh có nhiều kịch bản. Nếu bão vào trước và không khí lạnh đến sau, hoặc cả hai cùng tác động, sẽ gây mưa rất lớn. Ngược lại, nếu không khí lạnh đến trước rồi bão mới vào, lượng mưa sẽ không quá lớn.

Hiện tác động cụ thể của bão số 12 đối với đất liền Việt Nam còn phụ thuộc nhiều vào diễn biến không khí lạnh, vì vậy các cơ quan chuyên môn khuyến cáo cần tiếp tục theo dõi sát đường đi và cường độ của bão cũng như tình hình không khí lạnh trong những ngày tới.