Thời sự

Bão Fung Wong mạnh cấp 15, giật cấp 17, sắp vào biển Đông

Thùy Linh

(NLĐO) - Bão Fung Wong dự báo gây sóng biển cao từ 8-10 m khi vào Biển Đông, sau đó có khả năng đổi hướng theo hướng Đông Bắc và đi ra khỏi biển Đông.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 1 giờ ngày 9-11, vị trí tâm bão Fung Wong (Phượng Hoàng) ở khoảng 13,7 độ Vĩ Bắc; 126,4 độ Kinh Đông.

Bão Fung Wong mạnh cấp 15 sắp vào Biển Đông gây sóng cao 10 m - Ảnh 1.

Dự báo đường đi của bão Fung Wong thời điểm 1 giờ ngày 9-1. Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (167-183 km/giờ), giật trên cấp 17, mạnh thêm 2 cấp so với trưa qua 8-11. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 30 km/giờ.

Dự báo trong 24 giờ tới, tức 1 giờ ngày 10-11, bão Fung Wong ở khoảng 16,3 độ Vĩ Bắc; 120,5 độ Kinh Đông, trên khu vực đảo Luzon (Philippines), cường độ mạnh cấp 14, giật cấp 17, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 25-30 km/giờ.

Vùng nguy hiểm trên biển Đông nằm từ vĩ tuyến 14,5 độ Bắc đến 18,5 độ Bắc, phía Đông kinh tuyến 118,5 độ Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3 (vùng biển phía Đông khu vực Bắc biển Đông).

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dự báo ngày 10-11, bão Fung Wong có khả năng di chuyển vào vùng biển phía Đông của khu vực Bắc biển Đông, trở thành cơn bão số 14 hoạt động trên biển Đông trong năm 2025.

Dự báo tới 1 giờ ngày 11-11, bão Fung Wong ở khoảng 18,2 độ Vĩ Bắc; 118,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc biển Đông. Bão suy yếu dần, còn cấp 13, giật cấp 16, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 10-15 km/giờ.

Vùng nguy hiểm từ vĩ tuyến 14,5 độ Bắc đến 20,5 độ Bắc, phía Đông kinh tuyến 116,0 độ Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3 (vùng biển phía Đông khu vực Bắc biển Đông).

Bão Fung Wong có ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam?

Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sau khi vào biển Đông, nhánh áp cận nhiệt đới ở phía Bắc (dòng dẫn đường cho bão di chuyển) suy yếu đi về cường độ và mở rộng hơn về phía Nam của cơn bão. Dẫn đến bão có xu hướng di chuyển lệch về phía Bắc nhiều hơn.

Khi đi lên vĩ độ cao hơn, bão sẽ đi vào dòng dẫn đường của đới gió Tây trên cao nên nhiều khả năng đổi hướng theo hướng Đông Bắc và đi ra khỏi biển Đông.

"Thông thường, vào cuối mùa, các cơn bão di chuyển theo hướng Tây, thậm chí là Tây Tây Nam và đổ bộ vào các tỉnh phía Nam miền Trung. Tuy nhiên, bão Fung Wong lại di chuyển lên phía Bắc và đi ra ngoài. Đây chính là điểm bất thường của cơn bão này" - ông Hưởng cho biết.

Do tác động của bão, vùng biển phía Đông khu vực Bắc biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-10; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11-13, giật cấp 16, sóng biển cao 4-6 m, sau tăng lên 6 -8 m, vùng gần tâm bão 8 -10 m. Biển động dữ dội.

Cảnh báo: Trong khoảng ngày 10 đến 12-11, vùng biển phía Đông khu vực Bắc biển Đông có khả năng chịu tác động của gió bão mạnh cấp 11-13, giật cấp 16, sóng biển cao 8-10 m. Biển động dữ dội.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Tin liên quan

Siêu bão Phượng Hoàng có ảnh hưởng đến nước ta?

Siêu bão Phượng Hoàng có ảnh hưởng đến nước ta?

Thủ tướng: Bão lũ, mưa lớn liên tiếp ảnh hưởng nặng nề đến đời sống người dân; Vụ vỡ hồ chứa: "Không có khái niệm hồ dưới 500.000 m³ thì không cần giấy phép

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính thăm, tặng quà người dân bị thiệt hại bởi bão số 13 Kalmeagi

(NLĐO) - Phó Thủ tướng Mai Văn Chính yêu cầu các địa phương thống kê và lập báo cáo về thiệt hại sau bão số 13 Kalmeagi để có phương án hỗ trợ kịp thời

Fung Wong sắp mạnh lên cấp siêu bão, bất thường thế nào?

(NLĐO) - Bão Fung Wong dự báo di chuyển lên phía Bắc và đi ra ngoài, thay vì di chuyển hướng Tây hoặc Tây Tây Nam và đổ bộ vào các tỉnh phía Nam miền Trung.

bão tin bão biển đông bão Fung Wong bão Fung Wong Phượng Hoàng dự báo mới nhất về Fung Wong
