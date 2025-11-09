Sau Kalmaegi, Philippines ứng phó bão mạnh mới

Theo dự báo của Cục Quản lý thiên văn, khí quyển và địa vật lý Philippines (PAGASA), bão Fung-wong (tên địa phương là Uwan) sẽ mạnh lên nhanh chóng và đạt cấp siêu bão, trước khi đổ bộ với cường độ cực đại hoặc gần cực đại vào phần phía Nam của tỉnh Isabela hoặc phần phía Bắc của tỉnh Aurora tối 9-11 hoặc rạng sáng 10-11. Cả 2 tỉnh này đều thuộc đảo Luzon, đảo lớn nhất của Philippines. Theo AP, vào thời điểm đổ bộ dự kiến, cơn bão này có thể ảnh hưởng đến vùng đô thị Manila đông dân cư.

Đài CNN trích dẫn thông báo của PAGASA kêu gọi người dân ở các vùng trũng thấp và ven biển sơ tán đến vùng đất cao hơn và tạm dừng mọi hoạt động trên biển bởi bão mới sẽ đem đến gió mạnh và sức tàn phá lớn cho đảo Luzon. Cơ quan này cũng dự báo nhiều khu vực sẽ đối diện với lượng mưa lớn, lũ lụt ven biển và những cơn sóng lớn.

Bão Kalmaegi tàn phá các cộng đồng dọc theo sông Mananga ở TP Talisay, tỉnh Cebu - Philippines Ảnh: AP

Philippines vẫn đang giải quyết hậu quả nặng nề từ cơn bão Kalmaegi. Văn phòng Phòng vệ dân sự Philippines hôm 8-11 cho biết bão này đã khiến ít nhất 204 người thiệt mạng, 109 người mất tích và gần 400.000 người vẫn ở lại các trung tâm sơ tán hoặc nhà người thân. Kalmaegi không phải là cơn bão mạnh nhất từng đổ bộ nhưng nó di chuyển chậm và trút lượng mưa khổng lồ xuống các khu vực đông dân cư. Giới chức địa phương cho biết hầu hết các nạn nhân tử vong do chết đuối.

Fung-wong sẽ là cơn bão thứ 21 đổ bộ vào Philippines kể từ đầu năm đến giờ. Các nhà khoa học từ lâu đã cảnh báo rằng cuộc khủng hoảng khí hậu do con người gây ra đang làm trầm trọng thêm quy mô và cường độ của các cơn bão trong khu vực.



