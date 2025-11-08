HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính thăm, tặng quà người dân bị thiệt hại bởi bão số 13 Kalmeagi

Cao Nguyên

(NLĐO) - Phó Thủ tướng Mai Văn Chính yêu cầu các địa phương thống kê và lập báo cáo về thiệt hại sau bão số 13 Kalmeagi để có phương án hỗ trợ kịp thời

Ngày 8-11, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra, thăm hỏi các gia đình, trường học bị ảnh hưởng vì bão số 13 Kalmeagi tại xã Xuân Cảnh, tỉnh Đắk Lắk.

Phó Thủ tướng thăm, tặng quà người dân bị ảnh hưởng bão số 13 - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính thăm, động viên và tặng quà người dân bị thiệt hại vì bão số 13 Kalmeagi

Báo cáo tình hình, lãnh đạo xã Xuân Cảnh cho biết, mặc dù địa phương đã thực hiện quyết liệt các phương án phòng chống bão, nhưng do bão số 13 Kalmeagi rất mạnh, đã gây ra nhiều thiệt hại. Tại xã có 25 căn nhà, tốc mái gần 500 căn, một người bị thương. Ngay sau bão, chính quyền địa phương lập tức hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa, các công trình phúc lợi trên địa bàn.

Đến thăm cụ Nguyễn Thị Thâu (80 tuổi, sống một mình, căn nhà bị sập vì bão), Phó thủ tướng Mai Văn Chính đã động viên, chia sẻ với hoàn cảnh của cụ. Phó thủ tướng yêu cầu chính quyền địa phương cần sớm xem xét, hỗ trợ xây dựng lại căn nhà cho cụ Thâu để cụ có nơi ăn, chốn ở ổn định.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính yêu cầu các địa phương nhanh chóng rà soát, thống kê và lập báo cáo về thiệt hại để có phương án hỗ trợ kịp thời.

Về lâu dài, Phó thủ tướng yêu cầu các cơ quan chức năng cần có đánh giá, tổng kết để lập quy hoạch ứng phó thiên tai phù hợp với đặc điểm từng địa phương, từng vùng nhằm hạn chế thấp thiệt hại về tính mạng, tài sản cho người dân.

chính quyền địa phương hỗ trợ người dân Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà người bị thương phòng chống bão bão số 13 Kalmeagi
