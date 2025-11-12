HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Bão Fung Wong suy yếu, miền Bắc sắp đón không khí lạnh mạnh nhất đầu mùa

Thùy Linh

(NLĐO) - Bão số 14 Fung Wong tiếp tục suy yếu và dự báo đi ra khỏi Biển Đông, trong khi đó miền Bắc sắp đón không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 4 giờ ngày 12-11, vị trí tâm bão Fung Wong ở vào khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc; 119,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông.

Bão Fung Wong suy yếu , miền Bắc đón không khí lạnh mạnh nhất đầu mùa - Ảnh 1.

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh mạnh nhất đầu mùa

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88 km/giờ), giật cấp 11. Bão di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ 10-15 km/giờ.

Đến 4 giờ ngày 13-11, vị trí tâm bão ở khoảng 23,1 độ Vĩ Bắc; 121,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông của đảo Đài Loan (Trung Quốc). Bão suy yếu dần, còn cấp 8, giật cấp 10.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 3 -5 m, vùng gần tâm bão 5 -7 m. Biển động rất mạnh.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Không khí lạnh mạnh sắp tràn xuống, có nơi rét đậm

Đáng chú ý, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin trong tuần này miền Bắc sẽ đón đợt không khí lạnh tăng cường. Đây được đánh giá là đợt lạnh nhất từ tháng 10 tới nay.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh được tăng cường liên tục kết hợp với trường phân kỳ trên cao nên từ ngày 13 đến 15-11, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An xảy ra tình trạng ít mây, ngày trời nắng.

Trong các ngày 13 đến 15-11, nhiệt độ thấp nhất về đêm ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An giảm mạnh, phổ biến trong khoảng 16-18 độ, vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 13 độ.

Đêm và sáng sớm, ở các khu vực này trời chuyển rét, vùng núi cao có nơi rét đậm.

Tin liên quan

Bão Fung Wong mạnh cấp 12, giật cấp 15 đổi hướng, đổ bộ vào khu vực nào?

Bão Fung Wong mạnh cấp 12, giật cấp 15 đổi hướng, đổ bộ vào khu vực nào?

(NLĐO) - Bão Fung Wong giảm cường độ xuống cấp 12, giật cấp 15, dự báo đổ bộ vào Đài Loan (Trung Quốc).

Bão Fung Wong giật cấp 16, đổi hướng di chuyển

(NLĐO) - Bão số 14 Fung Wong với sức gió mạnh cấp 13 (134-149 km/giờ), giật cấp 16, dự báo đổi hướng di chuyển từ Tây Bắc sang Bắc Tây Bắc.

Không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ thấp nhất dưới 17 độ C

(NLĐO) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay 25-10, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam.

