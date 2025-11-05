HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Bảo hiểm chi trả hàng trăm tỉ đồng tiền bồi thường thiệt hại do bão, lũ

Tin-ảnh: Sơn Nhung

(NLĐO)- Các công ty bảo hiểm khắc phục, bồi thường thiệt hại hàng trăm tỉ đồng cho khách hàng bão lũ ở miền Bắc, miền Trung.

Ngày 5-11, Tổng Công ty CP Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VBI) cho biết chỉ riêng đợt mưa lũ tại Huế và Đà Nẵng trong vài ngày qua, công ty đã ghi nhận 180 vụ tổn thất. Tổng giá trị bồi thường ước tính khoảng 30 tỉ đồng, tập trung chủ yếu ở các nghiệp vụ bảo hiểm tài sản và xe cơ giới.

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Giám đốc Ban Bồi thường của VBI, cho hay đội ngũ giám định và bồi thường của công ty vừa hoàn tất công tác hỗ trợ khách hàng khắc phục thiệt hại sau mưa bão ở miền Bắc thì lại phải khẩn trương tiếp ứng cho khu vực miền Trung – nơi đang chịu thiệt hại nặng nề do lũ lụt.

Theo thống kê của VBI, tổng số lượng xe bị ngập nước và thủy kích tại miền Bắc trong các đợt mưa bão vừa qua là 283 xe. Trong đó, 155 xe đã được sửa chữa xong, còn 128 xe đang trong quá trình khắc phục. 

Tùy vào mức độ hư hại, những xe ngập nhẹ có thể hoàn tất sửa chữa trong vòng 5-7 ngày, trong khi các trường hợp thủy kích nặng thường cần từ 30 ngày trở lên. Một số xe bị ngập sâu hoàn toàn, đặc biệt ở khu vực Thái Nguyên, có thể phải mất vài tháng mới sửa xong.

Ngay khi nước bắt đầu rút, lực lượng giám định viên của công ty VBI tại các địa bàn trọng điểm đã lập tức có mặt tại hiện trường để đánh giá thiệt hại, hướng dẫn và hỗ trợ khách hàng kịp thời. Việc triển khai nhanh công tác cứu hộ và sửa chữa không chỉ giúp khách hàng sớm ổn định phương tiện, mà còn giảm thiểu chi phí và tổn thất phát sinh về sau.

- Ảnh 1.

Ô tô bị hư hại được bảo hiểm khắc phục bồi thường

Cùng thời điểm, Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) cũng cho biết vẫn đang khẩn trương hỗ trợ khách hàng khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh miền Trung. Tính đến ngày 4-11, BIC đã ghi nhận hơn 150 vụ tổn thất, chủ yếu thuộc các nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới và bảo hiểm tài sản – kỹ thuật, với tổng giá trị bồi thường ước tính hơn 40 tỉ đồng.

"Chúng tôi luôn coi việc đảm bảo quyền lợi khách hàng là trọng tâm, đặc biệt trong những thời điểm khó khăn như mưa bão, lũ lụt. Càng hỗ trợ sớm, tổn thất của người dân càng được giảm thiểu" - đại diện BIC chia sẻ.

- Ảnh 2.

Đại diện công ty bảo hiểm định giá thiệt hại tài sản cho khách hàng

Tin liên quan

Các hãng bảo hiểm chi hàng trăm tỉ đồng khắc phục hậu quả bão lũ

Các hãng bảo hiểm chi hàng trăm tỉ đồng khắc phục hậu quả bão lũ

(NLĐO) - Các công ty bảo hiểm đã bồi thường thiệt hại hàng ngàn nhà xưởng, xe cho khách hàng bị thiệt hại do bão, lũ.

Xe bị ngập nước, hư hỏng do bão lụt có được bảo hiểm đổi xe mới không?

(NLĐO) - Khi mua bảo hiểm xe cơ giới, chủ xe nên đọc kỹ các điều khoản trong hợp đồng để tránh bị thiệt hại khi xảy ra sự cố.

Ô tô ngập nước la liệt ở vùng bão lũ, các hãng bảo hiểm chi trả ra sao?

(NLĐO)- Các công ty bảo hiểm đã chi trả hàng trăm tỉ đồng quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng bị thiệt hại ở các vùng bão, lũ miền Bắc.

bảo hiểm thiệt hại bồi thường thiệt hại chi trả thiệt hại bảo hiểm tài sản
    Thông báo