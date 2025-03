Báo in ngày 15-3: Bỏ cấp huyện, đầu tư mạnh cho cấp xã

- Bỏ cấp huyện, đầu tư mạnh cho cấp xã (trang 2)

Với chủ trương sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, các chuyên gia cho rằng cần tăng cường đầu tư cho cấp xã để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cao hơn khi bỏ cấp huyện

- Giá vàng tăng dữ dội (trang 11)

Nhiều người chờ đợi hàng giờ để mua được 1-2 chỉ vàng nhẫn dù giá tăng cao kỷ lục, hơn 96 triệu đồng/lượng

- Lạc quan vượt qua nỗi đau ung thư (Trang 14)

Ung thư có thể điều trị khỏi và tinh thần lạc quan là một trong những phương thuốc thần kỳ giúp người bệnh vượt qua bệnh tật

- Vi phạm giao thông có dấu hiệu tăng trở lại (trang 12)

Dù Nghị định 168/2024/NĐ-CP tăng mạnh mức phạt đã chứng minh hiệu quả nhưng vi phạm giao thông có xu hướng tăng trong thời gian gần đây

- Những giọt máu đào trên cao nguyên (trang 15)

Bất cứ trường hợp cần máu nào gọi đến, Thảo Nguyên và các thành viên CLB đều có mặt dù lúc đêm khuya hay ở xa

- Gỡ vướng chính sách BHXH cho doanh nghiệp (Trang 7)

Việc giải quyết quyền lợi cho người lao động bị nợ BHXH, cách thức tham gia BHXH mới tại Luật BHXH 2024 được nhiều doanh nghiệp quan tâm

- Tác động nhiều mặt của cuộc chiến thuế quan (Trang 16)

Chính sách thuế quan của Mỹ có thể thúc đẩy các đồng minh tìm cách thắt chặt quan hệ hơn với những quốc gia khác

- DIỄN ĐÀN KINH TẾ VIỆT NAM 2025 - PHIÊN THỨ NHẤT (*): Vượt thách thức để tăng trưởng trên 8% ()trang 10)

Cần tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi hơn nữa để doanh nghiệp mạnh dạn bung vốn làm ăn

- Bóng đá Việt đến World Cup có khả thi? (Trang 9)

Trong "Chiến lược phát triển thể dục thể thao Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045" có mục tiêu đội tuyển bóng đá nam quốc gia phải có mặt ở vòng chung kết FIFA World Cup

- Văn hóa thần tượng thời @ (Trang 8)

Tại buổi ra mắt phim tài liệu "Anh trai say hi: Kẻ phản diện tạo nên người hùng" mới đây, hàng trăm khán giả đứng vây kín lối vào sự kiện. Ngoài fan (người hâm mộ) tại TP HCM, còn có không ít khán giả đến từ Long An, Bình Dương, Đồng Nai, thậm chí tận Hà Nội. Mỗi khán giả có riêng thần tượng mình yêu quý trong số 30 anh trai tham gia chương trình.

- Tái tạo năng lượng tinh thần (Trang 5)

Giải quyết nghịch lý về tình trạng yếu cùng thiếu địa điểm phục vụ nhu cầu văn hóa, thể thao đồng nghĩa với TP HCM có môi trường tốt để tái tạo tinh thần cùng khả năng cống hiến tr5

- Tội ác một người, gánh nặng cả đôi bên (Trang 13)

Phía sau song sắt, bi kịch không chỉ của kẻ gây án mà còn là nỗi đau tột cùng của hai gia đình

- Hòa mình vào dòng chảy công nghệ toàn cầu (Trang 3)

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam nỗ lực cải cách môi trường đầu tư kinh doanh để thu hút đầu tư trong lĩnh vực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, đáp ứng sự phát triển của đất nước..