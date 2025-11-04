HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Bão Kalmaegi rất mạnh, Thủ tướng chỉ đạo ứng phó cao nhất, lường trước kịch bản xấu nhất

Thùy Linh

(NLĐO) - Ngày 4-11, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Công điện số 208 yêu cầu các bộ ngành, địa phương chủ động phòng, tránh, ứng phó với bão Kalmaegi.

"Đây là cơn bão cường độ rất mạnh, sau khi vào Biển Đông tiếp tục mạnh lên, phạm vi ảnh hưởng gió mạnh rất rộng" - Công điện nêu rõ.

Ứng phó bão Kalmaegi rất mạnh, Thủ tướng chỉ đạo lường trước kịch bản xấu nhất - Ảnh 1.

Tàu cá tránh trú bão ở Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa

Khu vực Trung Bộ vừa trải qua đợt mưa lớn lịch sử kéo dài, gây thiệt hại nặng nề. Tính đến ngày 3-11, mưa lũ làm 46 người chết và mất tích, 76 người bị thương, 104 ngôi nhà bị sập đổ, trôi, 453 ngôi nhà bị hư hỏng, nhiều công trình cơ sở hạ tầng giáo dục, y tế, giao thông, thủy lợi bị hư hại.

 Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Y tế; Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh, TP, nhất là các địa phương từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa (khu vực dự kiến bão có thể ảnh hưởng trực tiếp) tổ chức theo dõi, nắm chắc diễn biến bão lũ, cập nhật thường xuyên tình hình tại địa phương; tập trung lãnh đạo chỉ đạo, rà soát phương án, sẵn sàng triển khai ngay các biện pháp phòng, tránh, ứng phó với bão và mưa lũ sau bão với phương châm "chủ động từ sớm, từ xa", "đắt lo ế mừng", với tinh thần quyết liệt nhất, lường trước kịch bản xấu nhất.

Thủ tướng yêu cầu triển khai các biện pháp phòng, tránh, ứng phó ở mức cao nhất để bảo đảm tuyệt đối an toàn tính mạng cho người dân, hạn chế thiệt hại về tài sản của nhân dân và Nhà nước, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Trong đó, Chủ tịch UBND các tỉnh, TP ven biển từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa (khu vực dự báo có thể có gió bão rất mạnh) huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, đôn đốc công tác phòng, tránh, ứng phó với bão và mưa lũ sau bão. 

Bão Kalmaegi có thể gây dông lốc, sét trước khi đổ bộ

Các địa phương khẩn trương rà soát, kiểm đếm toàn bộ các tàu thuyền, phương tiện của địa phương hoạt động trên biển, ven biển; phối hợp với các cơ quan có liên quan bằng mọi biện pháp thông tin đến chủ tàu, thuyền trưởng tàu thuyền, phương tiện còn hoạt động trên biển biết về diễn biến và dự báo hướng di chuyển của bão; hướng dẫn di chuyển thoát ra khỏi vùng nguy hiểm.

Thủ tướng lưu ý đề phòng dông lốc, sét từ trước khi bão ảnh hưởng trực tiếp. Bộ trưởng Bộ NN-MT phối hợp chặt chẽ với ngành công thương và các địa phương chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc vận hành các hồ chứa thủy lợi, thủy điện, nhất là các hồ thuộc hệ thống liên hồ chứa, bảo đảm an toàn, hiệu quả không để xảy ra mất an toàn hồ đập.

Thủ tướng chỉ đạo triển khai phương tiện tại các khu vực trọng điểm để triển khai nhanh nhất công tác ứng phó, tìm kiếm cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra; Bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu, không để lợi dụng thiên tai tăng giá bất hợp lý; có phương án dự phòng để bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt. 

Bão Kalmaegi có thể đổ bộ với sức gió mạnh cấp 10-12, giật cấp 14-15

Hồi 7 giờ ngày 4-11, vị trí tâm bão có tên quốc tế Kalmaegi ở vào khoảng 10,7 độ Vĩ Bắc, 123,5 độ Kinh Đông (trên khu vực miền trung Philippines), sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, giật cấp 16.

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bão sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, sáng mai ngày 5-11 sẽ di chuyển vào Biển Đông trở thành cơn bão thứ 13 hoạt động trên Biển Đông trong năm 2025.

Sau khi vào Biển Đông tiếp tục mạnh lên cấp 13-14, giật cấp 16-17 và di chuyển hướng về vùng biển và đất liền khu vực Trung và Nam Trung Bộ nước ta. Bão có thể đạt tới cấp 13-14, giật cấp 16-17 ở đặc khu Trường Sa (Khánh Hòa) và trên vùng biển ngoài khơi từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa; cấp 12-13, giật trên cấp 15 trên vùng biển ven bờ (bao gồm đặc khu Lý Sơn).

Khoảng từ tối hoặc đêm ngày 6-11, bão có thể ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền khu vực từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-12, giật cấp 14-15, khu vực Tây Nguyên cũ cũng có thể xảy ra gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11; khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có thể xảy ra đợt mưa to đến rất to.

Tin liên quan

Bão Kalmaegi giật cấp 16, di chuyển rất nhanh, ảnh hưởng tới miền Trung từ đêm 6-11

Bão Kalmaegi giật cấp 16, di chuyển rất nhanh, ảnh hưởng tới miền Trung từ đêm 6-11

(NLĐO) - Từ đêm 6-11, bão Kalmaegi dự báo có khả năng gây ra các đợt dông, lốc trước bão; ảnh hưởng trực tiếp tới khu vực từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa.

Khánh Hòa: Khẩn trương kêu gọi tàu thuyền tránh trú bão Kalmaegi

(NLĐO) - Ngày 3-11, UBND tỉnh Khánh Hòa có công văn chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương về chủ động ứng phó với bão gần biển Đông (bão Kalmaegi).

Đắk Lắk họp khẩn cấp để ứng phó với bão Kalmaegi

(NLĐO) - Được dự báo nguy cơ sẽ là vùng tâm bão Kalmaegi, tỉnh Đắk Lắk đã họp khẩn cấp để triển khai các phương án ứng phó.

bão Kalmaegi tin bão biển đông ứng phó bão Kalmaegi dự báo bão số 13 tin bão Kalmaegi mới nhất
