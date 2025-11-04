Bão Kalmaegi đổ bộ, đi đúng đường siêu bão Haiyan, gây thiệt hại rất lớn ở Philippines

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Bão Kalmaegi đổ bộ, đi đúng đường siêu bão Haiyan, gây thiệt hại rất lớn ở Philippines

Huệ Bình

(NLĐO) - Bão Kalmaegi đã đổ bộ vào miền Trung Philippines đêm 3-11 rạng sáng 4-11, gây ra thiệt hại trên diện rộng.

Bão Kalmaegi (tên địa phương là Tino) đã mạnh lên nhanh chóng khi di chuyển qua khu vực miền Trung và miền Tây Philippines, mang theo mưa xối xả và những cơn gió giật lên tới 155 km/giờ.

Các mô hình dự báo đã từng cảnh báo Kalmaegi có thể đạt cường độ siêu bão, với sức gió duy trì tối đa khoảng 140-155 km/giờ. Dù không đạt đến mức siêu bão khi đổ bộ Philippines, Tino vẫn là một cơn bão cực kỳ nguy hiểm.

Bản tin bão do Cục Quản lý thiên văn, địa vật lý và khí quyển Philippines (PAGASA) phát hành lúc 2 giờ ngày 4-11 xác nhận bão Kalmaegi đã đổ bộ vào khu vực Silago thuộc Nam Leyte vào khoảng nửa đêm, sau khi đạt cường độ bão.

Bão Kalmaegi đổ bộ Philippines, hàng loạt cảnh báo được nâng cấp - Ảnh 1.

Cây cối và cột điện ngã đổ đã chắn ngang đường cao tốc Transcentral ở Barangay Sirao, TP Cebu, tối 3-11. Ảnh: X

Đường đi của bão Kalmaegi, băng qua các tỉnh miền Trung Visayas và hướng tới Palawan, gợi lại ký ức đau thương về cơn bão lịch sử Haiyan (tên Việt Nam là bão Hải Yến, Philippines là Yolanda) năm 2013, vốn đã tàn phá các khu vực này.

PAGASA đã liên tục nâng cấp tín hiệu cảnh báo bão trên khắp Philippines, phản ánh mức độ nguy hiểm gia tăng của bão Kalmaegi. 

Bão Kalmaegi đổ bộ, đi đúng đường siêu bão Haiyan, gây thiệt hại rất lớn ở Philippines (Clip: Thanh Long)

Theo đó, đưa ra tín hiệu số 4 (gió bão 118-184 km/giờ) ở nhiều khu vực trọng yếu tại Visayas (bao gồm Iloilo, Antique, Leyte, Cebu, Bohol, Negros) cùng với Dinagat Islands và Siargao. 

Tín hiệu số 3 và số 2 bao phủ phần lớn Visayas và một phần Mindanao, trong khi tín hiệu số 1 cũng được áp dụng cho rìa phía Nam Luzon và Palawan, cho thấy sự ảnh hưởng rộng khắp của cơn bão.

Bão Kalmaegi đổ bộ Philippines, hàng loạt cảnh báo được nâng cấp - Ảnh 2.

Chính quyền thị trấn Pio Duran, Albay, đã sơ tán người dân, đặc biệt là trẻ em và người già, ở các khu vực dễ bị lũ lụt vào chiều ngày 3-11. Ảnh: Facebook

Thiệt hại do bão Kalmaegi gây ra là rất lớn. Mưa lớn từ 50-200 mm, kết hợp với các dải hội tụ gió, đã gây ra lũ quét và lở đất trên diện rộng.

Gió mạnh đã quật đổ cây cối và cột điện, làm tắc nghẽn các tuyến đường huyết mạch, đặc biệt là đường cao tốc Transcentral ở TP Cebu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông đường bộ, đường hàng không và đường biển.

Theo tờ Gulf News, trước nguy cơ sóng bão cao tới 3 mét, các cơ quan chức năng kêu gọi di tản khẩn cấp. Hơn 150.000 người ở Đông Samar, Leyte, và Nam Leyte đã được sơ tán.

Các trường học và nhiều chuyến bay (ước tính ít nhất 75 chuyến nội địa) đã bị hủy, khiến hàng ngàn hành khách mắc kẹt.

Chính quyền địa phương, Cảnh sát quốc gia Philippines (PNP), và Hội chữ thập đỏ Philippines (PRC) đã được đặt trong tình trạng cảnh báo tối đa. Các đội ứng phó thảm họa và hỗ trợ nhân đạo (HADR) của quân đội đã được huy động. Tổng Giám mục Cebu còn cho phép sử dụng các nhà thờ làm nơi trú ẩn tạm thời cho người dân sơ tán. Nhiều tỉnh, thành phố đã ra lệnh ngừng làm việc và nghỉ học để bảo đảm an toàn.

Philippines sơ tán hàng chục ngàn người để tránh bão (Clip: Xuân Huy - Thanh Long)

Sau khi quét qua Visayas, bão Kalmaegi tiếp tục di chuyển về phía Tây, băng qua Palawan và sau đó đi vào biển Đông.

Trong ngày 5-11, bão Kalmaegi dự kiến sẽ ở ngoài khơi Tây Nam Coron, Palawan. Theo dự báo, cơn bão mạnh lên thêm khi ra biển, đạt đỉnh với sức gió lên tới 150-155 km/giờ ở phía Tây Palawan.

Ngày 6 và 7-11, bão sẽ rời khỏi Khu vực Trách nhiệm của Philippines (PAR) và suy yếu dần thành bão nhiệt đới gần khu vực biên giới với vùng Ubon Ratchathani của Thái Lan.

Tin liên quan

Philippines sơ tán hàng chục ngàn người để tránh bão

Hàng chục ngàn người dân ở các tỉnh ven biển Philippines đã được sơ tán hôm 3-11 để tránh bão Kalmaegi.

Dự báo đáng lo ngại của Philippines về cấp "siêu bão" của Kalmaegi

(NLĐO) - Theo cơ quan khí tượng của Philippines, bão Kalmaegi - tên địa phương là Tino - lúc sáng 3-11 đã đạt cấp 11 và tiếp tục mạnh thêm.

Philippines chuẩn bị ứng phó bão mới

Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) dự báo về khả năng mưa cao hơn mức bình thường tại Đông Nam Á từ tháng 11-2025 đến tháng 1-2026

Philippines siêu bão mưa xối xả bão Kalmaegi
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo