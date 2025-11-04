Bão Kalmaegi (tên địa phương là Tino) đã mạnh lên nhanh chóng khi di chuyển qua khu vực miền Trung và miền Tây Philippines, mang theo mưa xối xả và những cơn gió giật lên tới 155 km/giờ.

Các mô hình dự báo đã từng cảnh báo Kalmaegi có thể đạt cường độ siêu bão, với sức gió duy trì tối đa khoảng 140-155 km/giờ. Dù không đạt đến mức siêu bão khi đổ bộ Philippines, Tino vẫn là một cơn bão cực kỳ nguy hiểm.

Bản tin bão do Cục Quản lý thiên văn, địa vật lý và khí quyển Philippines (PAGASA) phát hành lúc 2 giờ ngày 4-11 xác nhận bão Kalmaegi đã đổ bộ vào khu vực Silago thuộc Nam Leyte vào khoảng nửa đêm, sau khi đạt cường độ bão.

Cây cối và cột điện ngã đổ đã chắn ngang đường cao tốc Transcentral ở Barangay Sirao, TP Cebu, tối 3-11. Ảnh: X

Đường đi của bão Kalmaegi, băng qua các tỉnh miền Trung Visayas và hướng tới Palawan, gợi lại ký ức đau thương về cơn bão lịch sử Haiyan (tên Việt Nam là bão Hải Yến, Philippines là Yolanda) năm 2013, vốn đã tàn phá các khu vực này.

PAGASA đã liên tục nâng cấp tín hiệu cảnh báo bão trên khắp Philippines, phản ánh mức độ nguy hiểm gia tăng của bão Kalmaegi.

Bão Kalmaegi đổ bộ, đi đúng đường siêu bão Haiyan, gây thiệt hại rất lớn ở Philippines (Clip: Thanh Long)

Theo đó, đưa ra tín hiệu số 4 (gió bão 118-184 km/giờ) ở nhiều khu vực trọng yếu tại Visayas (bao gồm Iloilo, Antique, Leyte, Cebu, Bohol, Negros) cùng với Dinagat Islands và Siargao.

Tín hiệu số 3 và số 2 bao phủ phần lớn Visayas và một phần Mindanao, trong khi tín hiệu số 1 cũng được áp dụng cho rìa phía Nam Luzon và Palawan, cho thấy sự ảnh hưởng rộng khắp của cơn bão.

Chính quyền thị trấn Pio Duran, Albay, đã sơ tán người dân, đặc biệt là trẻ em và người già, ở các khu vực dễ bị lũ lụt vào chiều ngày 3-11. Ảnh: Facebook

Thiệt hại do bão Kalmaegi gây ra là rất lớn. Mưa lớn từ 50-200 mm, kết hợp với các dải hội tụ gió, đã gây ra lũ quét và lở đất trên diện rộng.

Gió mạnh đã quật đổ cây cối và cột điện, làm tắc nghẽn các tuyến đường huyết mạch, đặc biệt là đường cao tốc Transcentral ở TP Cebu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông đường bộ, đường hàng không và đường biển.

Theo tờ Gulf News, trước nguy cơ sóng bão cao tới 3 mét, các cơ quan chức năng kêu gọi di tản khẩn cấp. Hơn 150.000 người ở Đông Samar, Leyte, và Nam Leyte đã được sơ tán.

Các trường học và nhiều chuyến bay (ước tính ít nhất 75 chuyến nội địa) đã bị hủy, khiến hàng ngàn hành khách mắc kẹt.

Chính quyền địa phương, Cảnh sát quốc gia Philippines (PNP), và Hội chữ thập đỏ Philippines (PRC) đã được đặt trong tình trạng cảnh báo tối đa. Các đội ứng phó thảm họa và hỗ trợ nhân đạo (HADR) của quân đội đã được huy động. Tổng Giám mục Cebu còn cho phép sử dụng các nhà thờ làm nơi trú ẩn tạm thời cho người dân sơ tán. Nhiều tỉnh, thành phố đã ra lệnh ngừng làm việc và nghỉ học để bảo đảm an toàn.

Philippines sơ tán hàng chục ngàn người để tránh bão (Clip: Xuân Huy - Thanh Long)