Chiều 5-11, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM cho biết liên quan đến vụ một nữ sinh bị đánh hội đồng trong nhà vệ sinh ở trường học, Trường THCS An Điền đã có báo cáo chi tiết về sự việc.

Theo đó, clip được phát tán trên mạng xã hội xuất phát từ nguyên nhân mâu thuẫn trong lúc xếp hàng tại tiết học thể dục của lớp 8A9 vào chiều thứ 6, ngày 31-10, bị thầy dạy thể dục la và dọa sẽ nói với phụ huỵnh.

Nữ sinh bị bạn học vây đánh hội đồng

Sau đó, nhóm học sinh đã hẹn nhau vào nhà vệ sinh của trường để "giải quyết".

Đến ngày 3-11, phụ huynh và các em học sinh liên quan được ban giám hiệu nhà trường mời lên làm việc. Các em học sinh tham gia đánh hội đồng nữ sinh bày tỏ sự ân hận và chấp nhận chịu mọi hình thức kỷ luật của nhà trường.

Phụ huynh của nhóm học sinh này cũng đã xin lỗi nữ sinh bị đánh và gia đình, hứa về giáo dục lại con cái, đồng thời chịu mọi phí điều trị, thuốc men và đi lại.

Tuy nhiên, phụ huynh của nữ sinh bị đánh vẫn giữ nguyên ý kiến cho thôi học nhóm học sinh đã đánh con mình và mời công an vào cuộc.

Hiệu trưởng nhà trường cũng đã xin nhận mọi trách nhiệm, cam kết với phụ huynh xử lý nghiêm nhóm học sinh nói trên.

Bà Nguyễn Thị Nhật Hằng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo TP HCM cho biết hiện sức khỏe của nữ sinh bị đánh vẫn ổn định và đã đi học bình thường.



