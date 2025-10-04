HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Độc quyền

Đấu tranh tâm lý bất thành, nữ sinh viên bị "bắt cóc online" từ Đắk Lắk xuống TP HCM

Bài và ảnh: Cao Nguyên

(NLĐO) - Có những thời điểm, nữ sinh viên dường như đã thoát ra khỏi sự khống chế của nhóm "bắt cóc online" nhưng cuối cùng vẫn sập bẫy

Thời gian qua, nhiều vụ "bắt cóc online" đã xảy ra, để lại hậu quả nặng nề. Điều đáng nói, nạn nhân chủ yếu là học sinh, sinh viên và từng nghe, từng đọc về các thông tin "bắt cóc online".

Biết "bắt cóc online" vẫn bị thao túng 

Chiều 29-9, trong lúc đang ở nhà, em N.N.B.T. (sinh viên năm nhất 1 trường đại học trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk) nhận được 1 cuộc điện thoại từ số lạ. Vẫn chiêu bài cũ, đầu dây bên kia giới thiệu là "công an", đang điều tra "vụ án ma túy cực lớn và rửa tiền".

Cuộc đấu tranh tâm trí của nữ sinh viên Đắk Lắk bị bắt cóc online Tại TP HCM - Ảnh 1.

Gia đình ông N.Y.L. tặng hoa cảm ơn lực lượng Công an phường Tân Lập đã kịp thời giải cứu em N.N.B.T.

N.N.B.T. kể lại trước đó 6 tháng, các đối tượng cũng gọi 1 lần với nội dung tương tự. Thời điểm đó, em trả lời mình chưa đủ 18 tuổi, phải báo với cha mẹ nên các đối tượng tắt máy. Lần này, T. đã 18 tuổi 10 ngày, đủ tuổi để "chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật" nếu có.

Theo T., thời gian qua, em đã đọc một số thông tin, được tuyên truyền về thủ đoạn này nên khi các đối tượng gọi tới, em đã nghĩ ngay đến việc lừa đảo và khá bình tĩnh. Một phần vì sự tự tin ấy, T. đã không tắt máy mà tiếp tục nghe xem chúng nói những gì.

Với thủ đoạn "mềm nắn, rắn buông", lúc hù dọa, lúc động viên "Anh biết em vô tội, bị lấy thông tin cá nhân và bọn anh đang đứng ra để bảo vệ em…" nên dần dần, chúng đã dẫn dụ được T. vào cuộc gọi zoom trên điện thoại và máy tính xách tay.

Lúc này, đập vào mắt nữ sinh viên chưa va vấp là "phòng điều tra" với đầy đủ sếp - lính, viện kiểm sát, tội phạm, thùng ma túy, đống tiền USD… như thật. Cùng với đó, các đối tượng giả vờ nói chuyện với nhau: "Bé này bị oan, thôi tập trung để khép hồ sơ".

Cuộc đấu tranh tâm trí của nữ sinh viên Đắk Lắk bị bắt cóc online Tại TP HCM - Ảnh 2.

Trích xuất hình ảnh từ camera cả nhà xe để xác định lộ trình di chuyển của em T.

Cùng với hàng loạt chiêu thức khác, em T. đã tin có kẻ đã lấy thông tin cá nhân của mình để thực hiện hành vi phạm pháp. Với tâm lý bản thân đã trưởng thành, phải có trách nhiệm giải quyết, không làm phiền đến gia đình nên T. dần dần lún sâu.

Suốt đêm 29 và sáng 30-9, T. giam mình trong phòng với chiếc điện thoại và máy tính kết nối cùng nhóm đối tượng lừa đảo để "giải quyết" vụ việc. Dù vậy, em vẫn hoài nghi nên có lúc nhắn hỏi: "Sao giống kịch bản "bắt cóc online" vậy anh?". Khi em vừa dứt lời, đối tượng gắt gỏng: "Em muốn bị "bắt cóc online" lắm hay sao mà cứ giỡn hoài vậy"!.

Đấu tranh, giằng xé 

Sau một đêm mất ngủ, bị các đối tượng theo dõi 24/24, đầu óc T. dần mụ mẫm. Sáng hôm sau, em đã có ý định viết giấy cầu cứu cha (không dám nói, sợ các đối tượng nghe và bị quy kết "làm lộ bí mật điều tra") nhưng không thực hiện được.

Cuộc đấu tranh tâm trí của nữ sinh viên Đắk Lắk bị bắt cóc online Tại TP HCM - Ảnh 3.

Em N.N.B.T. làm việc với cơ quan công an sau khi được giải cứu an toàn

Biết T. đã sập bẫy, các đối tượng xây dựng kịch bản để em nói với cha mẹ chuyển 350 triệu đồng nhằm chứng minh tài chính trong chương trình hợp tác, trao đổi sinh viên du học. Khi không được đồng ý, các đối tượng lại xây dựng kịch bản T. mới va chạm giao thông và giờ bị đòi 10 triệu đồng viện phí.

Nghe con gái gọi điện xin tiền, chiều 30-9, ông N.Y.L. chạy về nhà gặp T. tâm sự, động viên và cảnh báo về tình trạng "bắt cóc online".

Tuy nhiên, do đã bị thao túng tâm lý, lo sợ các đối tượng nghe được câu chuyện nên T. đã quyết định "việc mình, mình tự giải quyết".

Thấy con gái xin phép đi dạy thêm, ông L. đã yên tâm và tiếp tục đi làm. T. sau đó đã nghe theo các đối tượng, đón xe xuống TP HCM với tâm lý nếu bị lừa thì tài khoản của mình không có tiền, còn nếu thật thì được "minh oan".

Cuộc đấu tranh tâm trí của nữ sinh viên Đắk Lắk bị bắt cóc online Tại TP HCM - Ảnh 4.

Em T. kể lại quá trình đấu tranh tâm lý bất thành với nhóm "bắt cóc online"

T. kể lại, các đối tượng liên tục hối thúc và nói nếu không giải quyết sớm sẽ bị bắt tạm giam 37 ngày. Em dự tính sang năm sẽ thi lại ngành sư phạm, sợ hồ sơ "xấu" nên rất lo lắng.

Trong lúc chờ tới giờ xe chạy, T. đã đón xe Grab ra một quán cà phê quen thuộc. Tại đây, cuộc đấu tranh tâm lý vẫn chưa chấm dứt, em đã nhắn vào nhóm gia đình nhờ khoảng 20 giờ tới trung tâm dạy thêm đón về.

Bên cạnh đó, T. chọn tuyến đường ra điểm xe đón (nhà xe có nhiều điểm đón) có nhiều camera an ninh và cha mẹ hay đi làm về, với hy vọng gặp được người quen để kéo mình quay lại. 

Tuy nhiên, mọi việc không diễn ra như dự tính của nữ sinh viên. Gần 20 giờ ngày 30-9, em bước lên xe khách trong tình trạng các đối tượng vẫn luôn theo dõi, bắt luôn mở zoom, micro và camera.

Đến giờ hẹn, gia đình T. tới trung tâm đón con nhưng được thông báo hôm nay em không đi dạy. Gia đình đã gọi hàng trăm cuộc điện thoại nhưng T. đã bị các đối tượng yêu cầu để chế độ "không làm phiền". Sau khi tìm kiếm các vị trí T. hay lui tới nhưng không thấy, nghi ngờ con bị bắt cóc, gia đình đã tới Công an phường Tân Lập trình báo.

Sau ít giờ tiếp nhận thông tin, cơ quan công an xác định T. đã bị bắt cóc lên xe khách của nhà xe T.O. Ngay lập tức, lực lượng công an đã liên hệ với chủ nhà xe, tài xế và phụ xe phối hợp giải cứu. Lúc này, em T. chỉ cách TP HCM khoảng 100 km.

"Chúng tôi yêu cầu tài xế, phụ xe giám sát T. 24/24, kiên quyết không được cho em xuống xe giữa đường" - lãnh đạo Công an xã Tân Lập kể.

Ngay sau đó, người thân của gia đìnhT. - đang sinh sống ở TP HCM - đã ra nhà xe T.O, phối hợp với tài xế, phụ xe giải cứu nữ sinh an toàn.

Cần tuyên truyền trực quan

Chia sẻ về câu chuyện, T. cho rằng bản thân chưa bao giờ lại nghĩ mình bị "bắt cóc online" bởi đã từng nghe, từng đọc thông tin. Tuy nhiên, các đối tượng rất ma mãnh, kịch bản luôn thay đổi để ứng phó với diễn biến tâm lý của nạn nhân. Đáng chú ý, bọn chúng đánh vào tâm lý "cùng phe" và không mất mát, thiệt hại gì để dụ dẫn.

"Em nhận thấy rằng cơ quan chức năng cần tuyên truyền mang tính chất trực quan. Ví dụ, khi tuyên truyền cần phải có hình ảnh, clip quay lại cảnh phòng làm việc của nhóm lừa đảo. Các bạn trẻ như em chưa bao giờ phải làm việc với công an, chưa bị lừa đảo nên chưa có kinh nghiệm, trải nghiệm và dễ bị thao túng tâm lý" - em T. mong mỏi.

Tin liên quan

CLIP: Nam sinh viên bị bắt cóc online, tống tiền 450 triệu đồng

CLIP: Nam sinh viên bị bắt cóc online, tống tiền 450 triệu đồng

(NLĐO) – Nam sinh viên bị các đối tượng Campuchia lừa đảo, thao túng tâm lý, bắt cóc online và tống tiền 450 triệu đồng

Nữ sinh viên bị bắt cóc online, chụp hình nhạy cảm gửi cho đối tượng lừa đảo

(NLĐO) – Nữ sinh viên ở TP HCM bị bắt cóc online xuống tận Cà Mau thuê khách sạn ở 1 mình và chụp hình nhạy cảm gửi cho đối tượng lừa đảo.

Nữ sinh viên đại học 18 tuổi bị "bắt cóc online", yêu cầu bố mẹ chuyển 1,2 tỉ đồng

(NLĐO)- Bị thao túng tâm lý, nữ sinh viên 18 tuổi đã giam mình trong phòng trọ, yêu cầu bố mẹ chuyển 1,2 tỉ đồng để nữ sinh đưa cho kẻ xấu.

camera an ninh Đấu tranh tâm lý bắt cóc online
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo