Bão Matmo đổ bộ Trung Quốc, gió giật cấp 14, sóng cao 4 m

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Bão Matmo đổ bộ Trung Quốc, gió giật cấp 14, sóng cao 4 m

Tâm Nguyễn

(NLĐO) - Nằm trong tâm bão Matmo, tỉnh Quảng Đông - Trung Quốc đã nâng mức ứng phó khẩn cấp lên mức cao nhất, với tổng số người sơ tán vượt quá 151.000 người.

Chiều 5-10, bão Matmo - cơn bão thứ 21 trong năm nay - đổ bộ vào tỉnh Quảng Đông (miền Nam Trung Quốc), mang theo gió giật mạnh cấp 14 và sóng cao tới 4 m.

Theo Tân Hoa Xã, tỉnh Quảng Đông trước đó đã nâng mức ứng phó khẩn cấp lên mức cao nhất khi bão Matmo mạnh lên, với tổng số người sơ tán vượt quá 151.000 người.

Bão Matmo đổ bộ Trung Quốc, gió giật mạnh cấp 14, sóng cao 4 m - Ảnh 1.

Bão Mantro mang theo sóng, gió dữ dội trên vùng biển sát TP Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam. Ảnh: Tân Hoa Xã

Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) ghi nhận tâm bão Matmo đi vào vùng duyên hải huyện Từ Văn, tỉnh Quảng Đông lúc gần 3 giờ, chiều 5-10 (giờ địa phương); với sức gió cực đại 42 m/giây (tương đương cấp 14) và áp suất trung tâm thấp nhất 965 hPa.

Đồng thời, bão Matmo còn càn quét TP Hải Khẩu và Văn Xương tại tỉnh đảo Hải Nam, cuốn bay nhiều mái tôn, làm gãy hàng loạt cây xanh.

Hình ảnh từ camera giám sát cho thấy sóng biển dâng cao trắng xóa, gió mạnh làm các thiết bị rung lắc dữ dội.

Tỉnh đảo Hải Nam di dời hơn 197.000 người khỏi các khu vực có nguy cơ cao, tính đến trưa 5-10.

Bão Matmo đổ bộ Trung Quốc, gió giật mạnh cấp 14, sóng cao 4 m - Ảnh 2.

Bão Mantro mang theo sóng, gió dữ dội ven biển TP Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam. Ảnh: Tân Hoa Xã

Bão Matmo đổ bộ Trung Quốc, gió giật mạnh cấp 14, sóng cao 4 m - Ảnh 3.

Trước khi bão Matmo tràn vào, TP Hải Khẩu tiến hành tháo dỡ nhiều dải phân cách làn đường bị gió mạnh thổi bay. Ảnh: Tân Hoa Xã

Chính quyền tỉnh Quảng Đông đã huy động hơn 3.500 nhân viên thuộc 235 đội ứng phó khẩn cấp, túc trực ở 22 tuyến đường trọng điểm có nguy cơ ảnh hưởng nặng nề do bão.

Tân Hoa Xã cho hay TP Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông đóng cửa toàn bộ trường học, công sở và các tuyến đường cao tốc, tạm dừng mọi hoạt động sản xuất, giao thông và doanh nghiệp.

Ủy ban Quốc gia về Phòng chống và cứu trợ thiên tai Trung Quốc kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp cấp độ IV cũng như cử đoàn công tác nhanh chóng đến khu vực cơn bão đổ bộ.

Cùng đó, Bộ Quản lý Tình trạng khẩn cấp Trung Quốc điều động thêm 20.000 vật tư cứu trợ tới tỉnh Quảng Đông và Hải Nam; gồm: giường gấp, chăn, đèn chiếu sáng, bộ dụng cụ y tế.

Ngoài ra, khoảng 10.000 vật phẩm cứu trợ được phân bổ trước cho khu tự trị dân tộc Choang thuộc tỉnh Quảng Tây nhằm sẵn sàng ứng phó nếu bão Matmo tiếp tục di chuyển về phía Tây.

Tất cả tuyến phà chở khách ven biển ở khu vực này đã tạm dừng. Khoảng 26.000 du khách cũng rời khỏi đây. 

Nhà chức trách tạm dừng hoạt động tất cả dự án ven biển và cảng biển cũng như tiến hành di dời hơn 4.000 nhân viên từ các tàu thuyền, giàn khoan dầu lên bờ an toàn.

Chính quyền tỉnh Quảng Tây sáng 5-10 kích hoạt ứng phó khẩn cấp cấp cao nhất, hướng dẫn 168 tàu thuyền đến vùng biển an toàn và đảm bảo an toàn cho 889 tàu thuyền neo đậu ở các cảng biển.

Tin liên quan

Nghệ An: Cấm tàu thuyền ra khơi trong bão số 11

Nghệ An: Cấm tàu thuyền ra khơi trong bão số 11

(NLĐO) - Để đảm bảo an toàn, tỉnh Nghệ An đã ban hành công điện khẩn cấm tàu thuyền ra khơi trong bão số 11.

Bão số 11 Matmo đạt cường độ mạnh nhất, cảnh báo thời điểm gió mạnh, mưa to

(NLĐO) - Bão số 11 Matmo đang ở thời điểm có cường độ mạnh nhất là cuối cấp 12, đầu cấp 13, giật cấp 16, với hoàn lưu bão rộng, gây gió lớn và mưa to.

Truyền thông Trung Quốc phanh phui thế lực của gia tộc họ Minh và điều tàn bạo nhất

(NLĐO) – Gia tộc họ Minh không chỉ là băng nhóm tội phạm mà còn là thế lực có tổ chức, vũ trang và có ảnh hưởng ở khu tự trị Kokang, miền Bắc Myanmar.

Trung Quốc sơ tán Bão Matmo
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo