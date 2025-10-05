Bão Matmo đổ bộ Trung Quốc, gió giật cấp 14, sóng cao 4 m

Chiều 5-10, bão Matmo - cơn bão thứ 21 trong năm nay - đổ bộ vào tỉnh Quảng Đông (miền Nam Trung Quốc), mang theo gió giật mạnh cấp 14 và sóng cao tới 4 m.

Theo Tân Hoa Xã, tỉnh Quảng Đông trước đó đã nâng mức ứng phó khẩn cấp lên mức cao nhất khi bão Matmo mạnh lên, với tổng số người sơ tán vượt quá 151.000 người.

Bão Mantro mang theo sóng, gió dữ dội trên vùng biển sát TP Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam. Ảnh: Tân Hoa Xã

Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) ghi nhận tâm bão Matmo đi vào vùng duyên hải huyện Từ Văn, tỉnh Quảng Đông lúc gần 3 giờ, chiều 5-10 (giờ địa phương); với sức gió cực đại 42 m/giây (tương đương cấp 14) và áp suất trung tâm thấp nhất 965 hPa.

Đồng thời, bão Matmo còn càn quét TP Hải Khẩu và Văn Xương tại tỉnh đảo Hải Nam, cuốn bay nhiều mái tôn, làm gãy hàng loạt cây xanh.

Hình ảnh từ camera giám sát cho thấy sóng biển dâng cao trắng xóa, gió mạnh làm các thiết bị rung lắc dữ dội.

Tỉnh đảo Hải Nam di dời hơn 197.000 người khỏi các khu vực có nguy cơ cao, tính đến trưa 5-10.

Bão Mantro mang theo sóng, gió dữ dội ven biển TP Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam. Ảnh: Tân Hoa Xã

Trước khi bão Matmo tràn vào, TP Hải Khẩu tiến hành tháo dỡ nhiều dải phân cách làn đường bị gió mạnh thổi bay. Ảnh: Tân Hoa Xã

Chính quyền tỉnh Quảng Đông đã huy động hơn 3.500 nhân viên thuộc 235 đội ứng phó khẩn cấp, túc trực ở 22 tuyến đường trọng điểm có nguy cơ ảnh hưởng nặng nề do bão.



Tân Hoa Xã cho hay TP Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông đóng cửa toàn bộ trường học, công sở và các tuyến đường cao tốc, tạm dừng mọi hoạt động sản xuất, giao thông và doanh nghiệp.

Ủy ban Quốc gia về Phòng chống và cứu trợ thiên tai Trung Quốc kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp cấp độ IV cũng như cử đoàn công tác nhanh chóng đến khu vực cơn bão đổ bộ.

Cùng đó, Bộ Quản lý Tình trạng khẩn cấp Trung Quốc điều động thêm 20.000 vật tư cứu trợ tới tỉnh Quảng Đông và Hải Nam; gồm: giường gấp, chăn, đèn chiếu sáng, bộ dụng cụ y tế.

Ngoài ra, khoảng 10.000 vật phẩm cứu trợ được phân bổ trước cho khu tự trị dân tộc Choang thuộc tỉnh Quảng Tây nhằm sẵn sàng ứng phó nếu bão Matmo tiếp tục di chuyển về phía Tây.

Tất cả tuyến phà chở khách ven biển ở khu vực này đã tạm dừng. Khoảng 26.000 du khách cũng rời khỏi đây.

Nhà chức trách tạm dừng hoạt động tất cả dự án ven biển và cảng biển cũng như tiến hành di dời hơn 4.000 nhân viên từ các tàu thuyền, giàn khoan dầu lên bờ an toàn.

Chính quyền tỉnh Quảng Tây sáng 5-10 kích hoạt ứng phó khẩn cấp cấp cao nhất, hướng dẫn 168 tàu thuyền đến vùng biển an toàn và đảm bảo an toàn cho 889 tàu thuyền neo đậu ở các cảng biển.