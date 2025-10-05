Bão số 11 Matmo đạt cường độ mạnh nhất, cảnh báo thời điểm gió mạnh, mưa to

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Bão số 11 Matmo đạt cường độ mạnh nhất, cảnh báo thời điểm gió mạnh, mưa to

Thùy Linh

(NLĐO) - Bão số 11 Matmo đang ở thời điểm có cường độ mạnh nhất là cuối cấp 12, đầu cấp 13, giật cấp 16, với hoàn lưu bão rộng, gây gió lớn và mưa to.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời điểm 14 giờ chiều nay 5-10, vị trí tâm bão số 11 Matmo ở khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc; 110,4 độ Kinh Đông, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 270 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất: Cấp 12-13 (118-149 km/giờ), giật cấp 16. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20-25 km/giờ.

Bão số 11 Matmo đạt cường độ mạnh nhất, cảnh báo thời điểm gió mạnh, mưa to - Ảnh 1.

Dự báo hướng di chuyển và đổ bộ của bão số 11 Matmo thời điểm 13 giờ chiều 5-10. Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Theo ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện cường độ bão đạt cuối cấp 12, đầu cấp 13 - đây là thời điểm bão mạnh nhất.

Dự báo, đến chiều tối nay 5-10, bão số 11 Matmo sẽ vượt qua đảo Lôi Châu (Trung Quốc) và đi vào Bắc vịnh Bắc Bộ.

Khi tiến vào khu vực này, cường độ gió có thể đạt khoảng cấp 12, giật cấp 15. Sau đó, bão số 11 Matmo di chuyển dọc ven biển phía Bắc vịnh Bắc Bộ và có khả năng đổ bộ vào khu vực giữa tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc) vào khoảng nửa đêm nay 5-10 đến sáng sớm ngày mai 6-10.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cập nhật thông tin dự báo mới nhất về cơn bão số 11 Matmo

Với hướng di chuyển và tốc độ nói trên, ông Khiêm cho biết vùng biển Bắc Bộ có khả năng chịu tác động mạnh nhất của gió bão với sức gió từ cấp 12 đến cấp 15.

Khu vực đảo Bạch Long Vĩ được cảnh báo có gió mạnh, sóng lớn, cần đặc biệt đề phòng. Các hoạt động tàu thuyền, nuôi trồng thủy sản tại Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên cần khẩn trương có biện pháp đảm bảo an toàn.

Trên đất liền, khu vực ven biển Quảng Ninh và phía Bắc TP Hải Phòng có thể chịu gió mạnh cấp 9-10, giật cấp 12-13. Gió mạnh cấp 8 có thể mở rộng đến Lạng Sơn, đặc biệt là các xã, phường biên giới Việt Nam – Trung Quốc. Vùng Đông Bắc dự báo có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Hoàn lưu bão số 11 Matmo khá rộng, gây gió mạnh từ đêm nay đến trưa mai

Do hoàn lưu bão số 11 khá rộng, thời điểm gió mạnh nhất trên đất liền được dự báo bắt đầu từ đêm nay 5-10 đến trưa mai 6-10.

Ngoài gió mạnh, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia Mai Văn Khiêm lưu ý mưa lớn cũng là yếu tố cần đặc biệt cần quan tâm.

Bão số 11 Matmo dự kiến gây mưa to đến rất to ở các tỉnh Bắc Bộ, trọng tâm là khu vực trung du và vùng núi phía Bắc. Lượng mưa phổ biến từ 150-250 mm, có nơi trên 400 mm, tập trung tại Quảng Ninh, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Lào Cai, Cao Bằng… Khu vực đồng bằng Bắc Bộ dự báo mưa 70-150 mm, có nơi trên 200 mm.

Với lượng mưa lớn như vậy, nguy cơ lũ lớn trên các hệ thống sông Bắc Bộ rất cao, có thể lên mức báo động 2-3, một số nơi vượt báo động 3. Lưu lượng nước về các hồ chứa như Thác Bà, Tuyên Quang, Hòa Bình dự kiến tăng mạnh trong những ngày 4 đến 9-10.

Bên cạnh đó, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất cũng ở mức rất cao. Do trước đó bão số 10 đã gây mưa lớn khiến đất "ngậm nước", nhiều khu vực trung du và miền núi phía Bắc đã xuất hiện trượt lở, dòng chảy bị nghẽn cục bộ.

Vì vậy, trong những ngày 5 đến 7-10, khi mưa lớn tiếp diễn (có nơi trên 200 mm), các khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ cần đặc biệt cảnh giác với khả năng xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Cơ quan khí tượng khuyến nghị chính quyền các địa phương khẩn trương rà soát các điểm có nguy cơ sạt trượt, nghẽn dòng chảy trên sông, suối.

Trong thời gian bão chưa gây mưa, cần tổ chức kiểm tra, cảnh báo sớm cho người dân để chủ động sơ tán, ứng cứu và phòng tránh, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.

Bão số 11 Matmo đạt cường độ mạnh nhất, cảnh báo thời điểm gió mạnh, mưa to - Ảnh 2.

Bão số 11 Matmo đạt cường độ mạnh nhất, cảnh báo thời điểm gió mạnh, mưa to - Ảnh 3.

Bão số 11 Matmo đạt cường độ mạnh nhất, cảnh báo thời điểm gió mạnh, mưa to - Ảnh 4.

Bão số 11 Matmo đạt cường độ mạnh nhất, cảnh báo thời điểm gió mạnh, mưa to - Ảnh 5.

Tin liên quan

Bão Matmo vào Biển Đông, đổ bộ vào khu vực nào ở nước ta?

Bão Matmo vào Biển Đông, đổ bộ vào khu vực nào ở nước ta?

(NLĐO) - Ở 2 kịch bản dự báo khu vực đổ bộ của bão Matmo đều có xác suất vào Quảng Ninh, với thời gian dự báo khoảng rạng sáng 6-10.

Bão Matmo giật cấp 13 và dự báo còn mạnh thêm, 2 kịch bản đổ bộ

(NLĐO) - Chuyên gia khí tượng dự báo 2 kịch bản di chuyển và ảnh hưởng đến đất liền nước ta của bão Matmo hiện giật cấp 13.

Bão Matmo giật cấp 11 gần vào Biển Đông

(NLĐO) - Sáng nay 3-10, bão Matmo tiếp tục mạnh thêm, đạt cường độ cấp 9, giật cấp 11.

dự báo bão matmo bão số 11 Matmo tin bão matmo bão matmo đổ bộ vào đâu bão matmo đang ở đâu
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo